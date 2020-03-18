«Перестать жрать и заняться спортом — это просто только на словах». Почему не стоит осуждать полных людей за слабость

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Понимание и эмпатия — краеугольный камень жизнеспособности общества. Этого состояния добиться нелегко, и еще сложнее — переступить через себя, «облачившись в шкуру» другого человека ради того, чтобы его понять. Герой этой статьи на своем примере показал, что даже профессиональный опыт может быть бессилен перед самой распространенной человеческой чертой — эгоцентризмом. Но желание сделать мир вокруг лучше поможет побороть это негативное качество.

Психолог и писательница Анна Валентиновна Кирьянова поделилась с AdMe.ru эссе о том, что иногда каждому из нас необходимо прожить хотя бы день из жизни другого человека. И нет лучшего способа для этого, чем внимательно его послушать.

Психолог Ялом терпеть не мог толстых людей.

Они внушали ему отвращение. Понятно, что психолог это скрывал: неприлично человеку его профессии, гуманисту, с отвращением относиться к кому-то из-за физической особенности. Но он тайно презирал толстых. Фу, какие противные обжоры!

А потом ему пришлось лечить очень полную женщину, проводить с ней консультации. У нее была депрессия. И он этой женщине посоветовал сбросить вес. «Прекратите жрать и займитесь спортом!» — примерно так он сказал. И женщина села на строгую диету. Стала заниматься спортом. И при каждой встрече рассказывала доктору о своих успехах и трудностях.

Она ела только жидкую пищу. Изредка. Почти не ела, иначе вес повышался тут же. И истязала себя упражнениями. Это были серьезные нагрузки.

И психолог через пару месяцев вдруг стал испытывать чувство вины, когда ел вкусную горячую пиццу с сыром — он очень пиццу любил, с пылу с жару. Или когда ел мороженое. Или котлеты. Или просто хлеб. Обычный хлеб с маслом. Незатейливый бутерброд.

Оказывается, раньше он ел всю вкусную еду, совершенно не задумываясь. Он, видите ли, имел другой обмен веществ и другое сложение, чем толстая женщина. Он лакомился пирожками, а его пациентка хлебала отвратительное пойло через день. И вес снижался. Но иногда оставался прежним. И женщина плакала, когда делилась со своим психологом...

Психолог стал испытывать чувство вины, когда лежал на диване или неспешно гулял по аллее после работы. В это время его пациентка, тоже после работы, бегала и прыгала. Поднимала тяжести и совершала наклоны.

Оказалось, что «перестать жрать и заняться спортом» — это просто только на словах. На самом деле это титанический труд и самоистязание для некоторых людей. Есть обжоры, а есть люди с определенным гормональным обменом. Родные этой женщины тоже были очень толстыми людьми. Так себе наследственность была.

Женщина похудела. Сеансы психолога позволили ей решить какие-то другие проблемы. И просто они привязались друг к другу, многому друг друга научили. За деньги женщины, прошу заметить, которые она зарабатывала в процессе диеты и упражнений. Пока психолог сидел в мягком кресле...

Без обид, как говорится, они расстались. И даже очень тепло. Но я вот о чем: насколько легко давать советы и презирать других за «слабость» и насколько трудно отказаться даже от вкусного кусочка свежеиспеченной пиццы. Не говоря уже о работе, о любимом человеке, о модели поведения... Сначала надо примерить ситуацию на себя и понять ее. А потом презирать другого. А лучше вообще никого не презирать, кроме живодеров и фашистов. Особенно если эти люди платят за нашу работу...

Автор Анна Кирьянова специально для AdMe.ru

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