Я уже 17 лет работаю парикмахером и расскажу вам о том, каково это — трудиться в салоне на самом деле

Мой стандартный рабочий день длится 12 часов. Максимальное количество клиентов, которых я обслужил за день, — 14 человек. А выходной у меня всего один — в понедельник.

Работа парикмахером и семейная жизнь порой плохо совместимы. Я всегда работаю в праздники. В моей жизни все идет по плану, так как у меня запись на несколько недель вперед. Я не могу позволить себе ничего спонтанного: поехать за город, если хорошая погода, или засидеться в гостях допоздна, если с утра у меня клиент. Хорошо, что супруга относится к этому с пониманием.

Я не могу отказаться от работы, если у меня проблемы или плохое настроение. Я не могу остаться дома, если плохо себя чувствую, потому что клиенты на меня рассчитывают. Бывало, что я работал и с температурой, — и сваливался после этого на пару недель с осложнениями. Сейчас стараюсь так не делать и все же отменяю запись, если чувствую, что могу разболеться и подвести еще больше людей.

Я всегда должен следовать расписанию. За 17 лет я привык к жесткому таймингу. От клиентов я также требую пунктуальности: если человек опаздывает больше чем на 15 минут, я звоню ему и прошу не приезжать, даже если он обещает, что будет на месте через 3 минуты. Это вовсе не из вредности. Если я возьму опоздавшего, «поползет» все мое расписание, и в итоге людям, которые приходят вовремя, придется ждать. Все клиенты знают это мое правило и относятся с пониманием.

Иногда за несколько часов я могу заработать больше, чем за весь день: если речь идет, скажем, о переходе из темного в блонд плюс лечебные процедуры на длинные волосы. Бывает, что весь день расписан на «маленьких» (по размеру чека) клиентов, и тут звонит кто-нибудь с более выгодным предложением. Некоторые парикмахеры «двигают» или отменяют менее денежных клиентов. Я так не делал ни разу, даже если клиент постоянный и ему очень надо, даже если он готов заплатить сверху. Стоит хотя бы раз поддаться соблазну, и репутации конец.

Профдеформация — это когда общаешься с человеком и думаешь о том, как он пострижен или покрашен, и о том, как бы ты его постриг. А он даже близко не твой клиент.

Главная проблема всех парикмахеров — проблемы со спиной. Немного помогает специальный стульчик, на который можно опираться во время работы, а также регулярные занятия спортом и максимально активный образ жизни.

К концу рабочего дня волосы везде: они впиваются в руки, проникают сквозь одежду. В воздухе постоянно витают химикаты. Я давно к этому привык и не обращаю внимания, но знаю мастеров, которые были вынуждены уйти из профессии из-за того, что у них развилась аллергия на красители. Очень этого боюсь. Не представляю, что делать, если это произойдет со мной.