Парикмахер рассказала, как нужно ухаживать за волосами. Кажется, мы все делали неправильно

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Пользовательница твиттера с забавным ником пирожЕнщина ‏устала наблюдать за тем, как люди портят свои волосы. Эта девушка работает парикмахером и признается, что у нее сжимается сердце, когда клиентки рассказывают о домашних масках и повторяют в уходе за своей шевелюрой одни и те же ошибки. Поэтому она решила рассказать, как сохранить волосы здоровыми и красивыми.