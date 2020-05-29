Парень с Урала работал на заводе, а потом удивил всех и занялся типично женским делом

57 3 23 6k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Денису Стрельникову из Екатеринбурга 25 лет. Раньше он конструировал мостовые краны на заводе, а теперь работает мастером маникюра. По словам молодого человека, все началось «по приколу», и он вовсе не собирался связывать свою жизнь с индустрией красоты. Но потом процесс затянул его по-настоящему.

Мы в AdMe.ru были очень удивлены такой резкой сменой карьеры и поняли, что главное в жизни — не бояться перемен и найти свое призвание.

Из инженера-конструктора — в мастера по маникюру

Я самый обычный парень. В студенчестве был в стройотряде, мы собирали сцены, например для выступления Cirque du Soleil. Потом поступил в Уральский федеральный университет, а после окончания проработал по специальности на Уралмашзаводе больше двух лет. Там я занимался разработкой крана для атомной станции в Индии. Маникюр пришел в мою жизнь случайно, из-за подруги детства. Она живет в Пензе и работает там мастером по маникюру. Однажды я пошутил: «Вот приеду к тебе в гости, а ты научишь меня делать ноготочки».

Мы посмеялись, но именно с того момента я стал интересоваться этой темой. И скоро будет 2 года, как я сделал свой первый маникюр.

Обучение

К подруге в Пензу я так и не поехал, решил учиться в Екатеринбурге. Но я не понимал, с чего лучше начать. Мой друг-татуировщик порекомендовал мне написать нескольким случайным местным мастерам, чтобы они взяли меня в ученики. Я так и сделал: сочинил большое душевное сообщение, рассказал о себе, о том, что я работаю на заводе с 8 до 17 вечера и хочу освоить новую профессию. Из 10 человек, которым я написал, только двое ответили что-то адекватное, в духе «ясно-понятно, но ты лучше сходи на курсы», а остальные просто меня заблокировали.

По поводу курсов я не был уверен, что хочу потратить на них ₽ 15–20 тыс.: а вдруг мне не понравилось бы делать маникюр? К тому же тогда моя зарплата была около 25 тыс., так что плата за обучение казалась довольно внушительной. В итоге мне помогла знакомая: она научила меня азам, плюс я сам смотрел множество видеоуроков на YouTube. В итоге спустя полгода я понял, что мне нравится работать с ногтями, захотел развиваться и решил, что пора увольняться с завода и идти учиться на курсы. Совмещать новое занятие и полный рабочий день было бы невозможно: когда редко делаешь процедуру, рука отвыкает.

Самое непростое — это поиск клиентов

Еще до профессионального обучения я решил, что называется, набить руку. Моей первой клиенткой стала моя девушка. В итоге в какой-то момент я слишком сильно залез ей под кутикулу, и она закричала: «Что ты делаешь!?» Сейчас она по-прежнему делает у меня маникюр, конечно, бесплатно. После окончания курсов я потратил все деньги на профессиональные инструменты и понял, что надо как-то привлекать людей. Раньше я всегда смеялся над объявлениями типа «Девчули, все записываемся на ноготочки!», а потом и сам стал выкладывать такие посты в соцсети: «ВКонтакте» и инстаграм. Конечно, поначалу клиентскую базу составляли друзья друзей и активно работало сарафанное радио, но сегодня приходит все больше незнакомых людей, которые нашли меня в интернете. Сейчас я работаю на себя, не в салоне. Друзья из тату-студии выделили мне место, и здесь я принимаю клиентов. Мне нравится, что я могу не торопиться и делать все качественно. В салоне меня постоянно поторапливали бы, а я предпочитаю делать свою работу хорошо.

Реакция людей и стереотипы

Реакция клиентов всегда разная. Кто-то с интересом идет ко мне из-за необычности: «Хм, мужик делает ногти — интересно!» Кто-то со скепсисом относится, мол, что парень может понимать в ногтях. Но многие смотрят в первую очередь на мои работы, и для них половая принадлежность мастера не так важна. Клиентов-мужчин у меня пока нет: у большинства парней не совсем верное представление о маникюре. Маникюр для них — это только покрасить ногти. Но я потихоньку через своих друзей развенчиваю этот стереотип. Один знакомый, когда я ему фрезой подпиливал ноготь, сказал: «О, это как вибромассаж ногтя». Вообще друзья меня всегда поддерживают.

А вот родные мои были в шоке. Если честно, мне кажется, что они до сих пор в шоке, но открыто мне об этом не говорят, ведь я уже взрослый человек. Разве что родители иногда аккуратно замечают, что неплохо бы мне все-таки найти «нормальную и стабильную работу», а маникюр пусть будет как хобби. Но я ведь так уже жил: утром — завод, вечерами и по выходным — ногти. Это было очень утомительно. В целом я уверен, что стереотипное отношение к мужчинам-маникюрщикам скоро изменится. Вспомните, раньше парни-барберы были большой редкостью. А сейчас в каждом городе множество барбершопов. Так или иначе, сейчас могу с уверенностью сказать, что я абсолютно счастлив. Да, я работаю гораздо больше, чем до этого на заводе, но усталости у меня нет, наоборот, есть желание продолжать дальше и больше.

Забавные случаи на работе

На работе нередко происходят всякие курьезы. Например, однажды муж звонил своей половинке каждые полчаса и по видеосвязи проверял, все ли в порядке и правда ли мы тут ногти делаем. Да и вообще иногда клиентки говорят: «Денис, мой парень не отпускал меня к тебе на маникюр, и мне пришлось ему сказать, что ты нетрадиционной ориентации».

Когда только начинал работать, пришла девушка с парой обломанных ногтей, но отказывалась убирать длину остальных. Это выглядело неэстетично, и мне самому очень не хотелось покрывать цветом эти ногти. Так что я мысленно мечтал, чтобы лампа для сушки лака сгорела. И это произошло! Какое-то волшебство мысли прямо. Как-то я заметил, что стал называть ногти пальцами, это такой профессиональный сленг. Поэтому часто ввожу в ступор девушек вопросом: «Ну что, какие пальчики срезаем?»

На что обращать внимание при выборе салона и мастера

Что касается советов, то могу сказать лишь довольно очевидные вещи: перед тем как записаться на процедуру, всегда спрашивайте об обработке и стерилизации инструментов. Неважно, в салоне или на дому работает человек. Ну и, естественно, очень прошу не снимать покрытие самостоятельно. Многие девушки грешат этим, а потом жалуются, что оно не держится. Кстати, что касается выбора оттенков, то советую обращать внимание на естественные полупрозрачные цвета: сейчас такая тенденция очень актуальна. Вообще в моде все натуральное: это и практично, и смотрится дорого.

Полезные рекомендации

Перед сном питайте кожу вокруг ногтей кремами с витаминами.

Раз в несколько дней делайте солевые ванночки для рук: растворить 2 столовые ложки морской соли в воде комнатной температуры. Держать руки 10–15 минут.

Не игнорируйте заусенцы: сразу же отрезайте их щипчиками.

Перед походом к мастеру хотя бы в течение пары часов не используйте крем для рук. Это усложняет работу и увеличивает продолжительность процедуры.

Это усложняет работу и увеличивает продолжительность процедуры. Не пренебрегайте хозяйственными перчатками при мытье посуды и уборке.