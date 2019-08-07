Парень с бионическими руками помогает людям бесплатно получать протезы и отвечает на неудобные вопросы

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В России проживает Константин Дебликов — парень с 2 бионическими руками, который в шутку называет себя киборгом. По профессии он журналист, а по призванию — волонтер и филантроп, потому что изо всех сил старается помочь людям, оставшимся без конечностей, бесплатно получить протезы и ведет для них красочный инстаграм .

AdMe.ru пообщался с героем и выяснил, как живется человеку с протезами в реальном мире.

Как изменилась жизнь после несчастного случая

Трагическая случайность на фаер-шоу и последующие попытки получить биоруки привели к тому, что Константин превратился в публичную персону и получил немало предложений по работе в новых сферах деятельности. Жизнь, по его словам, стала интереснее, чем была до несчастного случая.

Сейчас основная цель Константина — помогать людям бесплатно получать бионические протезы. Он подсказывает, как оформить документы, в какие инстанции обращаться и как выбрать хороший протез:

«Не существует никакого условного „Яндекс.Маркета“, на котором можно было бы прочитать характеристики и отзывы на искусственные руки и ноги. Но мы уже работаем над этим. Приближаем светлое трансгуманистическое будущее, так сказать».

Герой нашей статьи прошел все круги ада самостоятельно: звонил в нужные структуры, проходил медкомиссии, несколько раз обжаловал отказы и так далее. И через год смог-таки добиться от государства бесплатных протезов для себя.

Кстати, вопреки устоявшемуся стереотипу, не только в России такие трудности с получением бионических конечностей. Если верить Константину, в Европе ситуация точно такая же. А государство, по его мнению, не виновато, поскольку высокотехнологичные протезы — штука дорогая и довольно редкая, которую не выдают каждому встречному по первому требованию.