Парень с бионическими руками помогает людям бесплатно получать протезы и отвечает на неудобные вопросы
В России проживает Константин Дебликов — парень с 2 бионическими руками, который в шутку называет себя киборгом. По профессии он журналист, а по призванию — волонтер и филантроп, потому что изо всех сил старается помочь людям, оставшимся без конечностей, бесплатно получить протезы и ведет для них красочный инстаграм.
AdMe.ru пообщался с героем и выяснил, как живется человеку с протезами в реальном мире.
Как изменилась жизнь после несчастного случая
Трагическая случайность на фаер-шоу и последующие попытки получить биоруки привели к тому, что Константин превратился в публичную персону и получил немало предложений по работе в новых сферах деятельности. Жизнь, по его словам, стала интереснее, чем была до несчастного случая.
Сейчас основная цель Константина — помогать людям бесплатно получать бионические протезы. Он подсказывает, как оформить документы, в какие инстанции обращаться и как выбрать хороший протез:
«Не существует никакого условного „Яндекс.Маркета“, на котором можно было бы прочитать характеристики и отзывы на искусственные руки и ноги. Но мы уже работаем над этим. Приближаем светлое трансгуманистическое будущее, так сказать».
Герой нашей статьи прошел все круги ада самостоятельно: звонил в нужные структуры, проходил медкомиссии, несколько раз обжаловал отказы и так далее. И через год смог-таки добиться от государства бесплатных протезов для себя.
Кстати, вопреки устоявшемуся стереотипу, не только в России такие трудности с получением бионических конечностей. Если верить Константину, в Европе ситуация точно такая же. А государство, по его мнению, не виновато, поскольку высокотехнологичные протезы — штука дорогая и довольно редкая, которую не выдают каждому встречному по первому требованию.
С Александром Палем, главным героем сериала «Толя-робот». Константин и его протезы снимались в крупных планах, чтобы картина казалась более реалистичной.
Константин играет на миди-клавиатуре в группе «Головогрудь» и пишет электронную музыку. Конечно, протезы для исполнения сложных мелодий не годятся, но электронная музыка и синтезирование вполне по силам даже киборгу.
В своем инстаграм-аккаунте он отвечает на нескромные вопросы любопытствующих о жизни с протезами.
1. «Вам легко считать мелочь или вы ею не пользуетесь?»
2. «Моете руки перед едой?»
3. «Какие вопросы возникают у охранников возле металлоискателей?»
4. «В чем возникают сложности при пользовании телефоном? И какой он у вас?»
5. «Как ощущается управление руками? На что это похоже?»
6. «Сколько лет вашей бионике? Вроде каждые 3 года надо менять протез»
7. «Как быстро заряжаются и разряжаются руки?»
8. «Вы можете сходить на охоту и пострелять из ружья или порыбачить?»
10. «Каково драться в протезах, они легко повреждаются? Можно ли ими сильно ударить?»
11. «Удобно ли ковыряться в носу?»
12. «Бионические руки всегда холодные?»
13. «Каким спортом удобно и не проблематично заниматься в протезах?»
14. «Могут ли протезы делать то, чего не могли делать ваши руки?»
15. «Как насчет быта? Помыться, еду приготовить и прочее. Это сложно?»
16. «Как листаете страницы книг?»
Мы рады, что, несмотря на все обстоятельства, такие люди, как Константин, радуются жизни и находят в себе силы помогать другим. Вы согласны?
Фото на превью bionic_russia / instagram