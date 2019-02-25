Парень рассказал в Twitter о буднях незрячих людей. Это стоит прочесть каждому из нас
Тем, кто хорошо видит, сложно представить жизнь слепых людей. Как они ориентируются в пространстве? Как воспринимают мир? Видят ли сны? А иногда случается так, что человеку не приходится выбирать и жизнь лишает его этой простой радости — видеть. Это произошло и с Айтбеком Аулбаевым, который потерял зрение, уже будучи взрослым.
AdMe.ru с интересом прочитал его историю, которой он поделился в Twitter, и считает, что каждому из нас стоит узнать больше о жизни незрячих людей.
- Первое, чему учится человек, потерявший зрение, помимо того, чтобы собраться и жить дальше, это то, что у каждой вещи должно быть свое место, будь то пульт от ТВ, мобильный, зубная щетка и паста и т. д. Чтобы не надо было тратить время и нервы на их поиски.
- У слепого человека обостряются другие чувства. Он может слышать и обращать внимание на те звуки, на которые здоровые даже не обратят внимание. Незрячий точнее преобразовывает звуки и запахи в картинку в голове.
- Незрячие вполне самостоятельны. Да-да, они могут сами помыться, побриться, налить воды, поесть. Не надо насильно пытаться помочь, подталкивая тарелку или вилку. Если незрячему нужна будет помощь, он не постесняется попросить.
- У незрячих бурная фантазия, так как им приходится додумывать то, что они не видят. Незрячие тоже могут предложить много идей, если вы их спросите.
- Незрячие достаточно работоспособны. То, что человек не видит, не значит, что он не соображает. Проблема в нашем менталитете, который не позволяет широко посмотреть на эту ситуацию. На Западе есть незрячие судьи, повара, архитекторы и т. д.
- Благодаря развитию технологий слепые могут пользоваться мобильными телефонами с тачскринами с помощью голосовых помощников. Могут читать, писать, пользоваться приложениями. Но не все приложения адаптированы под нас. Этот текст я набрал с помощью Google TalkBack.
- Секс. Незрячие им занимаются тоже. Ощущения гораздо острее из-за отсутствия одного из чувств. Попробуйте секс с завязанными глазами, вы поймете, о чем я.
- Когда встречаете и здороваетесь с незрячим, представляйтесь. Чтобы незрячий понимал, кто перед ним.
- Уверенность в себе и самооценка частично формируются посредством социальных взаимодействий. Поэтому не бойтесь общаться с незрячими. Наоборот, тем самым вы поможете и себе, и им.
- Незрячие видят сны. Во снах я в основном осознаю, что я незрячий, но я вижу все, что есть вокруг.
- Мы не стесняемся своей ситуации и готовы ответить на любопытные вопросы о слепоте без проблем. Не думайте, что это неловко и как-то травмирует нас.
- Многие спрашивают, что я вижу перед собой. Вижу рябь, такую же, как на телевизоре, когда не работает канал. Своеобразный шум.
- Есть такое выражение: «задницей чувствовать». Я реально чувствую задницей некоторые улицы в нашем городе. Сразу могу определить некоторые улицы по кочкам или странным лежачим полицаям. Или по необычным изгибам дороги.
- Я ослеп в 30 лет. Это было последствием аварии на трассе. На тот момент я работал в крупной компании руководителем юридической службы, у меня были вполне неплохие перспективы в карьере.
- Сперва мне не очень хотелось общаться с людьми, потому что мне казалось, что все вокруг на меня смотрят, что они думают обо мне всякую фигню.
- Но лучшим антидепрессантом были мои лучшие друзья. Они просто приезжали и брали меня с собой на тусовки, посиделки, даже в свои командировки. За это я буду вечно благодарен им. Когда я более или менее пришел в себя, перестал себя жалеть, я решил попробовать наладить личную жизнь.
- Слепота — не преграда для счастья. Женился на своей супруге, уже будучи незрячим.
- Моя жена иногда забывает, что я не вижу. Говорит: «Ты что, не видишь?» или «Ну посмотри». Меня это не обижает, наоборот, я ее троллю по этому поводу.
- Полгода назад поступил на программу MBA. Учусь в обычной группе. Являюсь единственным инвалидом в своей группе. Без скидок и поблажек. И меня это радует.
- Став незрячим, начал прислушиваться к внутреннему голосу и доверять интуиции. Она мне помогает. Часто могу определить настроение собеседника, как будто чувствую, как меняется аура.
Интересно ли было узнать о подробностях жизни незрячих людей?
Фото на превью aulbayev / twitter.com