Парень рассказал в Twitter о буднях незрячих людей. Это стоит прочесть каждому из нас

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Тем, кто хорошо видит, сложно представить жизнь слепых людей. Как они ориентируются в пространстве? Как воспринимают мир? Видят ли сны? А иногда случается так, что человеку не приходится выбирать и жизнь лишает его этой простой радости — видеть. Это произошло и с Айтбеком Аулбаевым, который потерял зрение, уже будучи взрослым.