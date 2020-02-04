Канадец учит русский и рассказывает, почему этот язык способен свести с ума любого иностранца

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Джастин Хаммонд родился в Канаде, где несколько лет назад, по его собственным словам, «сошел с ума и начал учить русский язык». И это настолько его захватило, что он решил побывать в нашей стране, а потом и вовсе остаться здесь жить. Вот уже несколько лет он живет в России, преподает английский и ведет популярный блог на YouTube, где не только помогает нашим соотечественникам изучать свой родной язык, но и рассказывает о том, каково это — учить русский.