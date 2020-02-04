Канадец учит русский и рассказывает, почему этот язык способен свести с ума любого иностранца
Джастин Хаммонд родился в Канаде, где несколько лет назад, по его собственным словам, «сошел с ума и начал учить русский язык». И это настолько его захватило, что он решил побывать в нашей стране, а потом и вовсе остаться здесь жить. Вот уже несколько лет он живет в России, преподает английский и ведет популярный блог на YouTube, где не только помогает нашим соотечественникам изучать свой родной язык, но и рассказывает о том, каково это — учить русский.
AdMe.ru вдохновился забавными видео Джастина, которые помогут посмотреть на русский язык глазами иностранца.
- Глаголы движения. В английском глагол to go означает и «ехать», и «идти». А у вас это разные глаголы. А если еще вы и часто это делаете, то уже не «идти», а «ходить». Почему это не может быть один глагол? А еще «выйти», «уйти» и «зайти», которые обозначают разные действия.
- Выражение «ноги в руки». Вы что, хотите, чтобы человек отрезал себе ноги, взял их в руки и пошел? Как он может вообще куда-то идти, если у него нет ног?
- А «пошли»? Я спросил у своей подруги, хочет ли она сходить в кино, а она говорит: «Да, пошли». В смысле «пошли»? Мы уже куда-то ходили? Эй, это прошедшее время! Почему не сказать «пойдем»?
- Имя Анастасия мне кажется очень красивым. Но, как и у любого имени, у него существует сокращенный вариант — Настя. В английском есть слово nasty, которое можно перевести как «отвратительный», поэтому для меня это звучит странно.
- Слово «скромный» англоязычным людям кажется похожим на английское scrawny, означающее человека настолько худого, что он выглядит немощным. А «смелый» — на smelly, что переводится, мягко говоря, как «дурно пахнущий».
- Мне нравится, что в русском языке нет ярко выраженных диалектов, как в других. Даже несмотря на то, что в разных городах говорят по-разному, все равно все ясно и понятно. А во многих других языках диалекты настолько отличаются, что люди могут не понимать, что говорят их соотечественники из другой части страны.
- Как вы обходитесь без артиклей? Это же самая важная часть языка. Как, например, понять слово «ученый»? Это известный ученый или просто какой-то ученый? Невозможно догадаться без контекста, а в английском все сразу понятно благодаря артиклю.
- Как запомнить, что «утренник» — это мероприятие, «дневник» — это документ, «вечерник» — студент, а «ночник» — и вовсе лампа?
- Есть вещи, которые мне больше нравятся в русском языке, чем в английском. Это уважительное местоимение «вы» и уменьшительно-ласкательные суффиксы. А еще грамматика: просто потому, что всегда есть правила, которые объясняют, почему то или иное слово пишется именно так. А вот в английском часто встречаются исключения, объяснения которым просто нет.
- Буква «Ж» — самая страшная буква в русском алфавите. Когда мой учитель русского языка впервые написал ее на доске, я подумал, что такой буквы быть не может вообще.
- Слова, которые имеют два значения. «Пока», например. Один мой ученик сказал: «Пока у меня есть свободное время, я хочу выучить английский». В смысле «пока»? Вы хотите, чтобы я ушел или остался? То же самое и с «давай». Один мой друг объяснил мне, что это приглашение сделать что-то или куда-то пойти, а потом сказал: «Ладно, мне пора идти, давай». Давай? Что мы будем делать? Куда пойдем? А еще одно время я думал, что слово «пошлый» — это прилагательное от глагола «пошел».
- Выражение «Меня не надо уговаривать» означает согласие, а «Не надо меня уговаривать» — отказ. Что?
- А множественное число? Почему 1 телевизор, 2 телевизора, но 10 телевизоров? И откуда берется буква «Ё» во множественном числе слова «сестра»? Почему «сёстры», а не «се́стры»?
- Почему в русском языке у смайликов нет глаз? Они что, безглазые?
- Некоторые буквы в русском алфавите кажутся цифрами. Например, «Ч» похожа на цифру 4, а слово «зуб» вообще выглядит как «три — буква „У“ — шесть».
- Русский язык очень «овощной». Здесь можно дать на орехи, начистить репу двум перцам, дать в тыкву одному хрену и получить по дыне, а вечером сходить в кабачок и там сорить капустой.
- Некоторые русские слова похожи на неприличные. Я всегда с осторожностью использую глагол «употреблять», а однажды мои ученики долго смеялись после того, как я сказал, что после занятий собираюсь сходить в кафе под названием «Циферблат». Наверное, из-за моего акцента я произнес это слово как-то не так.
- «Да нет, наверное». Это сейчас я понимаю, что это означает «нет». Но разве не проще сказать «нет»? Это как если бы у меня спросили, понравился ли мне фильм, а я ответил: «Ну хороший, плохой, неплохой».
- Падежи — это очень сложно. Мы, иностранцы, изучаем их не в привычном вам порядке, а идем от простого к сложному, поэтому родительный падеж мы учим последним, так как его понять труднее всего.
- Отглагольные прилагательные, которые нужно склонять по падежам. Например, если мальчик что-то уже прочитал, можно сказать «прочитавший мальчик». Но если без этого самого мальчика в какой-то ситуации нельзя обойтись, то придется сказать «без прочитавшего мальчика». Реально можно сойти с ума.
А как вы считаете, что может быть самым сложным для иностранцев в русском языке? И какие трудности бывают у вас при изучении других языков?
Фото на превью justinochek / instagram