Папа взрослой дочери с юмором описал, как развлекается современная молодежь

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Слава Сэ — псевдоним известного блогера и писателя Вячеслава Солдатенко. Его тексты невозможно представить без оригинального стиля, а еще в них всегда есть над чем посмеяться и задуматься.

Мы в AdMe.ru уже давно влюблены в рассказы Славы Сэ и уверены, что сегодняшняя история о приключениях его 18-летней дочери точно поднимет вам настроение.

Маша поступила в институт. Ее группа едет в лес, знакомиться. Маша требует с меня коврик, спальный мешок и алкоголь.



Я сказал:

— Коврик и алкоголь нужны тем, кто хочет сломать свою женскую судьбу. Для начальной дружбы хватит обмена книгами. У нас прекрасная библиотека, писем Чехова 12 томов. Можешь привести домой краснеющего очкарика. А лучше молодую преподавательницу. Нет ничего приятнее дружбы под присмотром отца. Я лично куплю вам кефир, если хотите безумств. Кто не считает кефир алкоголем, может идти спорить об этом с дорожной полицией. Но в Маше что-то сломалось. Она просится в лес с другими дураками. Говорит, что ей 18. Купила 3 литра сангрии в пачках. Взрослая жизнь или даже замужество ожидало ее в те выходные.



Поездку придумали «какие-то второкурсники». Везут «куда-то». Еврейские матери просят сначала их зарезать, а потом уже идти в такой поход.

Я выдал Маше нож-выкидуху и шило. Сказал: «Когда потеряешь выкидуху, вонзи шило в бедро насильнику и немного покрути».

И обнял дочь на прощание.

Маша сказала:

— Ну папа!

И уехала. Обещала писать часто-часто. Первое СМС пришло через час.

«Здесь 50 девочек и 2 мальчика. Запись на изнасилование закрылась мгновенно. Староста говорит, мест нет даже за взятки».

Второе СМС:

«Какие-то бородатые мужчины гоняются за девочками».

Третье СМС:

«Шучу. Мы сами тут за всеми гоняемся». Больше писем не было.

Когда-нибудь, будучи глубоко беременной, Маша будет скучать по 3-литровым пачкам сангрии. Вернулась через 2 дня. Недовольная. Говорит, дурацкие посвящения. Поедание нутеллы из детских горшков, ориентирование в купальниках. Игра в города на раздевание. Вообще все на раздевание. Или вот, например, задание: поэтически воспеть любую часть тела соседа. Следующее задание — поцеловать воспетое. Мальчику № 2 выпало целовать палец ноги девочки. «Дошутился», — сказала Маша.