Папа взрослой дочери с юмором описал, как развлекается современная молодежь
Слава Сэ — псевдоним известного блогера и писателя Вячеслава Солдатенко. Его тексты невозможно представить без оригинального стиля, а еще в них всегда есть над чем посмеяться и задуматься.
Мы в AdMe.ru уже давно влюблены в рассказы Славы Сэ и уверены, что сегодняшняя история о приключениях его 18-летней дочери точно поднимет вам настроение.
Маша поступила в институт. Ее группа едет в лес, знакомиться. Маша требует с меня коврик, спальный мешок и алкоголь.
Я сказал:
— Коврик и алкоголь нужны тем, кто хочет сломать свою женскую судьбу. Для начальной дружбы хватит обмена книгами. У нас прекрасная библиотека, писем Чехова 12 томов. Можешь привести домой краснеющего очкарика. А лучше молодую преподавательницу. Нет ничего приятнее дружбы под присмотром отца. Я лично куплю вам кефир, если хотите безумств. Кто не считает кефир алкоголем, может идти спорить об этом с дорожной полицией.
Но в Маше что-то сломалось. Она просится в лес с другими дураками. Говорит, что ей 18. Купила 3 литра сангрии в пачках. Взрослая жизнь или даже замужество ожидало ее в те выходные.
Поездку придумали «какие-то второкурсники». Везут «куда-то». Еврейские матери просят сначала их зарезать, а потом уже идти в такой поход.
Я выдал Маше нож-выкидуху и шило. Сказал: «Когда потеряешь выкидуху, вонзи шило в бедро насильнику и немного покрути».
И обнял дочь на прощание.
Маша сказала:
— Ну папа!
И уехала. Обещала писать часто-часто.
Первое СМС пришло через час.
«Здесь 50 девочек и 2 мальчика. Запись на изнасилование закрылась мгновенно. Староста говорит, мест нет даже за взятки».
Второе СМС:
«Какие-то бородатые мужчины гоняются за девочками».
Третье СМС:
«Шучу. Мы сами тут за всеми гоняемся».
Больше писем не было.
Когда-нибудь, будучи глубоко беременной, Маша будет скучать по 3-литровым пачкам сангрии.
Вернулась через 2 дня. Недовольная. Говорит, дурацкие посвящения. Поедание нутеллы из детских горшков, ориентирование в купальниках. Игра в города на раздевание. Вообще все на раздевание. Или вот, например, задание: поэтически воспеть любую часть тела соседа. Следующее задание — поцеловать воспетое. Мальчику № 2 выпало целовать палец ноги девочки. «Дошутился», — сказала Маша.
Я подозреваю, мальчик доволен. Возможно, именно немытый палец ноги станет осью его эротических фантазий. И вообще, ребята хорошие подобрались, удачный институт, я считаю.
Но Маша говорит: «Ужас! Позор, а не сверстники. Как ты был прав, отец! Все шутки про зады. Где конкурс средневековых танцев? Где викторина по поэзии Серебряного века? То ли дело на соседнем факультете. Подружка рассказала. Тоже ориентирование, но ночью, абсолютно голыми! Никакого ханжества, ноль полумер. Еще там красили акварелью соски. Сплошные творчество и доверие! Подружка в полном восторге. Надо было поступать на математику, эх».
В наше время за дружбой отправляли на картошку. Очень скучно. Первые 11 томов Чехов написал именно на картошке, я уверен.
До сих пор некоторые сокурсницы вспоминаются мне исключительно в четвероногом виде. Встречая их потом прямоходящими, я вынужден был знакомиться заново.
То ли дело теперь. Желтые соски — Света, красные — Людмила. Легко и приятно запоминается. Завидую, короче, современной молодежи.