Папа 18-летней дочери честно и с юмором описал, каково это — отправлять ее на свидание

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Слава Сэ — псевдоним популярного блогера Вячеслава Солдатенко. Психолог по образованию и писатель по призванию, он покоряет сердца читателей своими рассказами, а заодно воспитывает двух дочерей, что, конечно же, отражается в его творчестве.

Мы в AdMe.ru всегда готовы от души посмеяться, а заодно поразмышлять над жизненными ситуациями, поэтому публикуем рассказ о свидании подростка, чтобы как следует зарядиться позитивом.

Маше 18. У нее свидание. Напялила самые облегающие штаны.

— Что это? — спросил я. — У нас два прадеда — священники, один академик и один цыган. Откуда эта тяга к пороку и голым ягодицам? И где ты взяла грудь? Тебя же примут за женщину, которая хочет любви! Я предложил одеться просто и эффектно: свитер до колена, лыжные штаны. Рассказал правила свиданий для женщин: 1. Первый поцелуй не раньше помолвки.

2. В подъезды не входить.

3. Ницше не обсуждать.

4. Домой не позже семи. И это еще повезло, что я отец-пофигист. Будь я мать-истеричка, правила были бы намного жестче.

Когда-то и на мне лежал покров невинности. Но однажды провожал Юлю, и неведомая сила затянула меня в подъезд и отцеловала там до синяков. Мужчины не любят целоваться дольше четырех часов. Начинают возиться, просятся присесть, отвлекаются. Я навсегда запомнил все трещинки в этом подъезде и то, как по-разному булькали его радиаторы. На второе свидание Юля пригласила к себе. Как воспитанный гость, я принес подарок — книгу «Камасутра». Подарил, а сам сел в ногах — стал смотреть, как Юля читает. Она прочла все триста страниц. И ничто в ее лице не поменялось. Она сказала: «Ну все, прочла». Некоторое время мы сидели молча. Потом я предложил выйти в подъезд поцеловаться. Тут приперлась ее бабушка, наше время истекло. В третий раз я пришел рассказать о Фридрихе Ницше. Начал с цитаты: «Двух вещей хочет настоящий мужчина: опасности и игры. И потому он ищет женщину — как самую опасную игрушку». И вот вам превосходство немецких техник над индийскими: минуты не прошло, Юля всосала мой язык в себя. Да с такой силой, что другие мои органы устроили пробку в районе горла. — Вот так выполняется настоящий французский поцелуй! — сказала Юля, игриво меня оттолкнув. Следующие четыре часа мы высасывали друг из друга языки кто дальше с какой-то даже яростью. Чмоканье сотрясало округу. А потом оказалось, что Юля курит, и мы расстались.

Все это я подробно изложил Маше как пример ненужного молодежного пыла. Заодно объяснил, что целоваться надо без слюней, короткими очередями, слегка привлекая и одновременно отталкивая жертву. Губы должны быть чуть напряжены, тренироваться лучше на помидорке. Помидорка вот, бери, дарю. Маша ответила: "«Возлюби ближнего своего» — это значит «Оставь ближнего своего в покое!».

И ушла. Судя по цитате, Ницше они уже прошли. Я подглядывал сквозь занавеску. У кавалера шарфик, шапочка, перчатки, притворяется приличным, усыпляет бдительность. Формально пошли выгуливать песика. В мирное время наша собачка ходит противолодочным зигзагом, брызгая на мир из пипетки. Тут же ее потащили как банку за свадебной машиной. Она билась о деревья — всем плевать. Настолько интересный разговор сразу начался. Влюбленные гуляли четырнадцать часов. Вернувшись, собачка выпила свою миску и оба унитаза. И два дня при слове «гулять» бежала под кровать и там о чем-то причитала. И я ее прекрасно понимаю. Вид со стороны на зрелые чувства кого угодно сделает неврастеником.