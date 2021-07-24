Откровенный текст о том, почему людям больше не стыдно подавать на развод, даже если они жили вполне себе счастливо

Я уже несколько лет в отношениях, у нас все хорошо, но периодически меня атакуют мысли о том, что мы можем расстаться. На это нет никаких объективных причин, просто есть ощущение, что в какой-то момент правильнее будет отпустить друг друга и пойти своими дорогами. И если я задумываюсь о таком, то как часто подобные мысли появляются у тех, кто женат много лет?

Для читателей AdMe.ru, а заодно и для себя самой, я решила выяснить, почему разводятся даже те пары, которые долгие годы были счастливы вместе.

Сначала я обратилась к статистике и заметила одну странную закономерность

Порой кажется, что сейчас люди ждут годами, чтобы пожениться. Один знакомый был в отношениях 5 лет, но свадьбы так и не случилось. Расстались в итоге потому, что он домосед, а ей нужен активный отдых. Вроде мелочь и можно найти компромисс, но зачем пренебрегать своими интересами и делать что-то через силу? Статистика подтвердила мои мысли, но довольно неожиданным образом. Число разводов с каждым годом уменьшается. Например, в США среднее количество заключенных браков на 1 тысячу человек стало меньше в 1,3 раза, а количество разводов сократилось в 1,5 раза. В европейских странах показатели еще ниже. Активнее всего отношения регистрируют в Литве, Латвии, Венгрии и на Кипре. При этом Литва и Латвия еще и возглавляют список по количеству разводов. Получается, что люди реже разводятся только потому, что не спешат регистрировать отношения. Это подтверждает и исследование о возрасте вступления в брак. В 1965 году средний возраст женихов составлял около 23 лет, невест — около 21 года. В 2018-м те же показатели составили 30 и 28 лет соответственно.

Я изучила примеры звезд и узнала мнение специалистов

Пару дней назад я узнала, что родители моей одногруппницы разводятся. Не в курсе, сколько точно им лет, но где-то в пределах 45–55. В голове сразу вопрос: «А почему?» Что побуждает людей, которые вырастили 2 детей и прожили полжизни вместе, подать на развод? Или вот нашумевший случай с распадом брака Мелинды и Билла Гейтс, которые 27 лет были мужем и женой. Психологи говорят, что такой брак может завершиться разводом по нескольким причинам: измена;

финансовые вопросы;

отсутствие коммуникации;

синдром опустевшего гнезда;

нерешенные проблемы прошлого;

кризис среднего возраста;

интеллектуальный или духовный разрыв;

потребность в самореализации. Последние 3 пункта заинтересовали меня больше всего. При кризисе среднего возраста человеку свойственно задаваться философскими вопросами: «В чем мое предназначение?», «Для чего я живу?», «С тем ли человеком?». В результате подобного самоанализа можно легко прийти к мысли о том, что партнер вас больше не понимает, а реализоваться как отдельная личность вы так и не успели. Ченнинг Тейтум и Дженна Дуан, которые объявили о расставании в 2018 году, разорвали связь спустя 9 лет брака. По их словам, решение не было легким, но какой-то момент они просто поняли, что нужно идти разными путями. При этом они сохранили дружеские отношения, чтобы быть хорошим примером для своей дочери. Дженна говорит, что, каким бы сложным ни был этот шаг, его важно было сделать, чтобы познакомиться с новой собой, вновь почувствовать счастье и наслаждение от жизни.

«Люди растут и меняются, иногда они растут и меняются не вместе. Так что это произошло не в одночасье. Я думаю, это было медленное осознание того, что мы хотим разных вещей». Дженна Дуан

Закончив со звездами, я посмотрела на себя и на свое окружение

Кажется, сейчас молодые люди именно из-за желания самореализации не спешат заключать брак. Мы вот уже 2,5 года вместе, я вообще не хочу замуж, а мой молодой человек говорит, что непонятно, в какой момент в голове щелкнет, что пора. Нам хочется построить карьеру, просто жить и наслаждаться тем, что есть сейчас. Хотя его мама считает, что я просто не признаюсь в своем желании выйти замуж и что все девочки хотят свадьбу побыстрее. Это отлично демонстрирует то, как поменялись ценности и приоритеты поколений. Раньше ведь что не выйти замуж, что развестись было стыдно, а сейчас все по-другому. Подруга поделилась со мной своей историей. Я поняла, что хочу развестись, когда забеременела. Этот разговор с уже бывшим мужем я не забуду никогда:

— А тебе ведь будут декретные платить?

— Ну да. А что?

— Да просто я решил, что жена, да еще и ребенок, — это дорого. Но если у тебя на семью будут деньги, то нормально. Там еще и материальную помощь потом выплачивают, да? Не сядешь ведь мужу на шею, ха-ха.

И это мне сказал человек, с которым у нас был раздельный бюджет и у которого я ни копейки за 5 лет брака не взяла. Подала на развод на той же неделе, потом родила. Живу одна с ребенком и счастлива. Мама первое время плакала и причитала, что сама я не потяну. Да отлично потянула, у меня сейчас все лучше, чем раньше.

С одной стороны, все приведенные исследования подтвердили мои мысли о том, что сейчас пары более осознанно подходят к браку и заключают его тогда, когда действительно готовы. Но с другой стороны, я все еще вижу примеры импульсивных решений. Меньше недели назад мой бывший сделал своей новой девушке предложение. Когда я об этом узнала, у меня отвисла челюсть. А все потому, что в отношениях он чуть больше года. И начал их в том числе для того, чтобы забыть предыдущую пассию. Я вообще не ожидала, что он решится на брак в ближайшие годы. И вот непонятно, было это импульсивным решением или у них все действительно развилось так быстро. Будет эта история иметь счастливый конец или их хватит ненадолго.

Мои выводы и озарения

Поймала себя на интересной мысли, пока работала над этой статьей: разводы нас больше не шокируют. Еще лет 10 назад многие считали, что после развода жизни нет, а все вокруг будут косо смотреть и думать: «Кто разведенку замуж возьмет?» Но такое мышление однозначно пережиток прошлого. Помню, мы как-то узнали, что родители одноклассницы разводятся. У всех тогда округлились глаза, посыпались вопросы: «А почему? А что дальше?» Сейчас, если я узнаю́, что кто-то из знакомых разводится, я даже испытываю некую радость. Люди смогли решиться, смогли понять и принять необходимость разойтись. Они вовсе не будут несчастны все оставшиеся годы: просто закончилась одна история и началась другая, может, даже более счастливая.