Жизненный рассказ о том, что родители хотели «как лучше», а получили нас — требовательных и сомневающихся в себе людей

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«Полюби себя», — уверенно советует психолог. «Полюби себя», — улыбается фитнес-тренер. «Полюби себя...» Как часто мы слышим эту фразу. И это действительно важно. Потому что только любя себя, мы можем по-настоящему любить своих близких, детей, родителей. Любить людей. Чтобы отдавать любовь, ее нужно нести в себе. Но, бог мой, почему же это так сложно?

Нас в AdMe.ru очень тронул рассказ Татьяны Трофимовой на Яндекс.Дзен, и мы хотели бы обсудить его с вами.

Здравствуйте, меня зовут Татьяна, мне 45, и мне очень сложно любить себя. Почему? Нас воспитывали «честно». Нас лишали иллюзий, чтобы уберечь от разочарований. Нам говорили «правду» просто потому, что «лучше пусть услышит от меня, чем от чужих людей». Наши родители хотели «как лучше» и получили нас — требовательных, постоянно сомневающихся в себе людей, для которых самые строгие критики — мы сами. Я говорю о тех, кому сейчас 40+. Я говорю о себе.

Кого из вас любили?

В небольшой аудитории корпоративной компании проходит встреча-знакомство с новым психологом. Нам всем чуть за 30, плюс / минус, психолог — девушка нашего возраста, бегло рассказывает трудовую биографию. — А к вам у меня только два вопроса, — заканчивает она свое выступление. — О ком из вас в детстве заботились родители? Аудитория заметно оживляется. Мы с готовностью поднимаем руки. — А кого из вас в детстве любили? И ни одной руки вверх. Мы переглядываемся. Одна, две, три неуверенно поднятые ладони... — А бабушка считается? — смущенно спрашивает мой сосед справа. О нас заботились. Делали все, что могли. Время было непростое. А любовь? Любовь — это понятие безусловное. Я люблю тебя за то, что ты есть на свете. За то, что могу смотреть на тебя, обнять, взять за руку... К детям относились по-другому. Я люблю тебя, когда ты «хороший, послушный, воспитанный, удобный». Я люблю тебя, когда ты «не мешаешь, помогаешь, хорошо учишься». Будь таким, чтобы «нравиться», чтобы «перед людьми не стыдно», чтобы тебя «можно было любить». Грустная история.

Некрасивая девочка. Мне пятнадцать. Я куда-то собралась и внимательно рассматриваю свое отражение в зеркале: — Мама, я красивая? — Нет, — мягко отвечает мама. — Но ты очень симпатичная, и тебя обязательно кто-нибудь полюбит. «Кого-нибудь» я встречу в семнадцать. Он не любит, но «заботится» — провожает, защищает, накидывает на озябшие плечи плащ. А еще с ним можно быть «взрослой» и можно быть собой. А то, что у него конфликт с моими родителями, так это только еще одно доказательство, что он — другой, не похожий на них. И это прекрасно. Поэтому я, недолго думая, выхожу за него замуж. Тоже мало веселого.