Откровения неизвестной актрисы о том, как на самом деле устроен мир кино и театра

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Я поступила в театральный институт в 17 лет с абсолютным ощущением, что актеры — это такие особенные, очень возвышенные люди, которые каждый день делают только великие дела и все время заняты. Они обязательно очень богаты и никогда не думают о таких пустяках, как «два йогурта по цене одного» или как припарковаться бесплатно в центре Москвы. Сейчас мне 25, я работаю в классном театре и иногда снимаюсь в кино. Неизвестных актеров гораздо больше, чем вам кажется, и у всех одинаковые проблемы: «два йогурта по цене одного», оказалось, вовсе не пустяк, а очень серьезный вопрос. Но я думаю, это совсем не повод грустить, потому что, хоть многие актеры и небогаты, есть в нашей работе множество бонусов, я их обожаю и ни за что не променяю на ваши скучные и прибыльные профессии.

Год назад я начала вести Telegram-канал «Неизвестная актриса», в котором пишу о наших веселых и бедных актерских буднях. А сегодня специально для AdMe.ru я расскажу о том, как удается запоминать большое количество текста, как заплакать в нужный момент, о доходах артистов и других интересных вещах.

О зарплате

Ставка — это гонорар артиста в кино за один съемочный день. Она очень сильно зависит от востребованности и известности актера и собственно от самого проекта. В полных метрах всегда платят чуть больше, чем в сериалах. У очень популярных артистов ставка может составлять и 500–600 тыс. рублей в день, у начинающих — 15–20 тыс. рублей в день. Но есть небольшой, но очень важный нюанс: съемки — это сезонное мероприятие для таких, как я, и поэтому мы, пока снимаемся, копим, а потом живем на эти деньги какое-то время. На зарплату в театре, откровенно говоря, прожить тяжело или невозможно. Она практически везде состоит из фиксированной ставки и надбавок за каждый спектакль. В самых прогрессивных театрах Москвы платят в среднем 30–40 тысяч в месяц. А в самых непрогрессивных — в 2–3 раза больше, но спектакли там просто ужасные. На мой взгляд, такое нельзя показывать людям, тем более за деньги. Соответственно, ты должен выбрать: либо ты богат, но играешь в отвратительном репертуарном театре барина в спектакле «Отелло уездного города», либо денег нет, но на спектаклях аншлаг и не стыдно друзей позвать. Я, само собой, за второй вариант, так что Неизвестная актриса летом снимается, в сентябре шикует, а в остальные месяцы пьет американо без молока.

О съемочном дне

Съемочный день называется «смена» и длится 12 часов. В независимости от того, сколько часов ты провел на площадке — если с твоим персонажем всего 2 сцены, работаешь часа 3–4, — получаешь гонорар за всю смену целиком. Это очень классно, когда в 11 утра уже поработал и освободился, да и 20 тысяч в кармане. Но бывает, когда все сцены смены с твоим персонажем, и это тяжко. Вы же понимаете, да, что, пока снимают сцену, ты повторяешь одно и то же раз 20 или больше, потому что кроме общего есть еще крупные и куча других планов? А если рыдать надо? А если целовать старика?

Что чувствует артист, когда забывает слова

Есть в театре такое понятие «белый лист» — так называют момент, когда во время спектакля в голове внезапно становится пусто и ты даже примерно не помнишь, какой дальше текст. Пережить такое ужасно, и у меня мурашки по телу, когда я вспоминаю о своем пока единственном в жизни «белом листе». Если это диалог, допустим, не страшно: партнер реплику подкинет — и все вспомнишь. А если монолог? У меня был в том спектакле монолог страниц на 17, то есть, если вдруг что, тебе вообще никто не сможет помочь. Был один зритель в зале, который перед спектаклем про подростков выпил бутылочку вина, видимо, и, естесственно, ему хотелось с другими зрителями пообщаться, а потом и с актерами на сцене побеседовать. А зал небольшой, зрителей 70, то есть слышно все и всем. И вот на второй страничке текста мой мозг слишком устал от этого напряжения и устроил тот самый «белый лист». Я остановилась, замерла, наверное, молчала минуты две точно — хотя мне показалось, что целый час. Даже не знаю, что подумали зрители, но напряжение в зале можно было буквально пощупать руками. Я так и не смогла вспомнить следующие предложения и просто начала со следующего куска, пропустив абзац или два. Боги, как мне было стыдно выходить на поклон, было стыдно выходить из театра, было стыдно ходить по улице еще неделю, ужас! Мой первый и, надеюсь, последний «белый лист».

О поцелуях и съемках обнаженных сцен

Сложно или нет? Мальчикам обычно проще. Среди девочек есть несколько типов: некоторым только дай повод скинуть с себя лишнее; другой тип девушек в жизни на это не согласится, у них принципы и церковь; а третьи согласны только ради искусства. Есть, конечно, огромная разница между раздеванием в театре и в кино. В театре, на мой взгляд, сложнее в 100 раз, потому что, во-первых, акт обнажения нужно повторять как минимум 1–2 раза в месяц, если не чаще и, во-вторых, у тебя нет минутки собраться с мыслями. Но, конечно же, на этапе репетиций тебя никто заставлять не будет: если это нужно сделать, а ты не можешь, просто возьмут другую актрису. Соответственно, надо реально как следует подумать, прежде чем на такое соглашаться, иначе придется страдать. В кино легче, потому что это один лишь момент — полчаса или около, в зависимости от количества дублей: ты можешь собраться, настроиться, сделать и жить дальше, тем более что во время подобных сцен режиссер выгоняет всех работников из помещения, кроме оператора, звуковика и партнера, если он есть. Такие сцены всегда очень детально обсуждаются, и часто твое голое тело на съемочной площадке не означает, что его увидит зритель, то есть, если режиссеру нужна обнаженная спина, значит, в фильме по итогу будет только спина, хотя раздеться полностью пришлось. Как мне кажется, умение оголяться для роли никак не связано с понятием «хороший актер»: можешь — молодец, не можешь — ничего страшного.

Как удается заплакать

В кинематографе существует несколько способов, которые помогают актерам заплакать, но все не так просто: Ненастоящие слезы, которые закапывают в глаза перед командой «начали», текут некрасиво.

Слезный карандаш, который наносят под глаза, щиплет кожу, и в результате некоторым удается заплакать (на меня не действует).

Еще как-то раз видела, как один парень намазал уголки глаз мазью «звездочка», и слезы полились рекой, но они потом еще полчаса лились. Как видите, варианты есть, но страданий не избежать. В нормальном кино в основном все-таки все плачут сами. И я, конечно, преклоняюсь перед мастерством Евгения Миронова, например: он может зарыдать по щелчку, ему даже минутку подготовиться не надо! Но вообще серьезные актеры говорят, что, если ты верно определил задачу персонажа в сцене и принял обстоятельства, они сами потекут. Иногда получается.

Как актеры учат столько текста

На первых курсах института столько всего приходится учить в короткие сроки, что мозг привыкает запоминать большой объем информации, и со временем становится гораздо легче. Текст на пробы — 2 или 3 сцены — учу обычно минут за 10. Быстренько выучила, выступила — через два дня, наверное, не вспомню. Тексты в спектакле еще проще, потому что за время репетиций раз сто повторяешь одно и то же. Если, конечно, это не Гоголь или Горький: слишком сложный для запоминания у них слог.

Почему множество русских фильмов весьма сомнительного качества

Вы замечали, что самое классное русское кино снято либо за очень маленькие деньги, либо вообще без них, например «Аритмия»? Или «Дурак» Быкова? Потому что там люди не делили деньги — их просто не было, поэтому занимались только творчеством, тем самым, чем должны заниматься люди, создающие кино. Очень часто продюсеры хотят заработать как можно больше еще до начала съемок, экономя на каждом этапе предпродакшена миллионы. И пока будет так, я боюсь, нам придется смириться с реальностью. Я, видите ли, очень переживаю за театр, за кино, за их будущее, но просто не могу себе позволить быть революционером до конца, как минимум потому что сама порой принимаю участие в очень сомнительных проектах, плююсь, грущу, иногда плачу, но все-таки снимаюсь, потому что Йоргос Лантимос не звонит и не позвонит, если я буду переживать и сидеть дома. Лучше же переживать и не сидеть дома, так?

Подходить или нет к знаменитости на улице

Если вы хотите подойти только для того, чтобы сфотографироваться или взять автограф, то точно не подходить: во-первых, они уже очень устали это все делать; во-вторых, ну зачем вам нужен этот листочек, все равно в шкафу лежать будет, а фотка в инстаграме каких-то 100 лайков соберет и забудут — оно вам надо? Им только поначалу прикольно 500 раз в день с незнакомыми людьми фоткаться, а потом очень бесит — не подходите. Если цель — сказать что-то хорошее вроде «О, как же ты прекрасно сыграла в таком-то кино или спектакле!» — подходите обязательно! Мы все такие ранимые и психованные, доброму слову от души любой обрадуется. У меня однажды очень-очень-очень плохо прошел один спектакль, прямо отвратительно. Иду после домой, реву. Настроение на нуле, купила белого сухого вина бутылочку, села на лавочку во дворе, сижу курю и думаю о нем, только дождя не хватало. И приходит сообщение от незнакомой женщины: «Очень ты крутая актриса! Какой потрясающий спектакль! У тебя глаза такие честные». И сразу, знаете, отпустило. Отдала бутылку бездомному, яблок ему купила, домой пошла, прибралась — в принципе, можно дальше выступать.

Что больше всего нравится и не нравится в работе

В театре, пожалуй, нет таких вещей, которые бы меня сильно раздражали, а вот в кино... Если кратко, то больше всего не нравится блат, непрофессионализм, необразованность и плохой вкус очень многих киноработников. Мне очень нравится делать то, что я люблю и умею: я правда люблю свою работу, в моем случае это абсолютно точно не просто слова. Внимание мы все обожаем, поэтому, честно говоря, даже самый сложный спектакль или самый длинный съемочный день всегда приносит удовольствие и удовлетворение. Возможно, именно по этой причине актеры все равно работают в театре, несмотря на очень маленькую зарплату. К примеру, у меня одна смена в кино стоит как месяц в театре, но я очень страдаю, если долго не репетирую новый спектакль или во время летнего отпуска. Еще я очень люблю наш график: не нужно вставать каждое утро рано и каждый день ходить на работу. Бывают периоды, что 4 месяца нет ни одного выходного, а бывает, что 10 спектаклей в месяц, в остальное время — делай что угодно. Я и те и другие периоды очень люблю, могу иногда поныть по поводу отсутствия съемок, но где-то в глубине души тихо радуюсь, потому что ненавижу рутину в любом ее проявлении и, чтобы каждый раз так сильно радоваться новому проекту, нужно немножко по нему соскучиться.