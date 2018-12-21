Отец троих детей описал, как «легко» проходит день его жены. Его постом поделились тысячи человек
Брэд Кернс (Brad Kearns) — писатель и отец троих детей. В своем блоге DaDMum он рассказывает о родительстве и семейной жизни. Его тексты давно полюбились читателям за искренность и теплоту, но один пост в фейсбуке произвел на подписчиков особое впечатление. Это текст об обычном, с виду ничем не примечательном дне его жены Сары. Прочитайте его — и вы поймете, почему рассказом о буднях мамы и домохозяйки поделились более тысячи человек.
С разрешения Брэда AdMe.ru перевел его пост и рад поделиться с вами текстом, который проливает свет на обычные дни мам.
«Сегодня тяжелый день на работе. У нас ежемесячное совещание высшего руководства. Мне придется 5 часов ехать на машине и поезде туда и столько же обратно.
Приехав, я должен буду сидеть там весь день, выполнять важные рабочие дела, вести серьезные рабочие разговоры. Это выматывает.
А что делает моя жена? Да ничего особенного.
Ей всего-то нужно разбудить двух мальчиков, одеть и накормить их, и все это — пока она кормит грудью третьего.
Потом, конечно, их нужно будет вывести на улицу или в парк, чтобы они выплеснули всю свою энергию. Легкотня. Всего лишь собрать их сумки, найти шапки, упаковать еду и запасную смену одежды и посадить их в машину.
Затем на прогулке ей придется снова кормить малыша, потому что таковы младенцы. С ним на руках ей придется следить за другими детьми, катать их на качелях и веселить их, чтобы они не заскучали. Проще пареной репы.
Они вернутся домой, пора готовить обед. Скорее всего, дети раскапризничаются и не захотят его есть. Потом она попытается уложить их отдохнуть, одновременно делая покупки в интернете. Продукты... Вот это жизнь. Пф-ф... Будто так сложно сходить в супермаркет в одиночку с тремя маленькими детьми.
Уверен, после обеда они будут требовать, чтобы им дали покататься на велосипедах, скутерах, машинках, будут носиться туда-сюда через заднюю дверь. Она, наверное, опять будет сидеть и кормить Тедди. В 4 часа дня дети снова начнут уставать и капризничать. Она будет ругаться с ними из-за глупых мелочей вроде «не бей брата». Да уж...
Ну а в 5 она захочет узнать, где я нахожусь и как у меня дела. Продукты вот-вот доставят, а мальчишки сходят с ума. Тедди просится на руки, и ей надо покормить его и начать вечерние процедуры. Скорее всего, я отвечу сообщением «перезвоню», ведь я ужасно занят.
Она будет готовить ужин детям, проследит, чтобы они поели, искупает каждого и оденет их в пижамы — все это в течение часа и одной рукой, потому что она все еще держит Тедди. Измученная не прекращающимися делами и не улучив ни секунды для себя за весь день, она снова позвонит мне, чтобы узнать, где я. Она будет утомленной, вспотевшей и уставшей от прикосновений. Раздражительной и мечтающей только о душе, шампуне и чашке горячего чая.
Я с важным видом войду в дом в 7:30 после тяжелого дня. Она просто сидит в телефоне рядом с детскими кроватками, потому что малыши никак не уснут. Уверен, продукты еще не до конца разобраны, ведь она успела убрать лишь те, что хранятся в холодильнике.
Возможно, мне даже придется приготовить нам ужин.
В выходные она скажет Ноксу, что у него есть мопед, потому что «папа очень много работает для нашей семьи».
Как я уже сказал, сегодня у меня был тяжелый день.
Спасибо, миссис DaDMum, за все, что ты для нас делаешь. Ты наш клей".
Нам после прочтения текста захотелось позвонить своим мамам и поблагодарить за их труд. А какое впечатление произвел этот пост на вас?