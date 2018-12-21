Отец троих детей описал, как «легко» проходит день его жены. Его постом поделились тысячи человек

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Брэд Кернс ( Brad Kearns ) — писатель и отец троих детей. В своем блоге DaDMum он рассказывает о родительстве и семейной жизни. Его тексты давно полюбились читателям за искренность и теплоту, но один пост в фейсбуке произвел на подписчиков особое впечатление. Это текст об обычном, с виду ничем не примечательном дне его жены Сары. Прочитайте его — и вы поймете, почему рассказом о буднях мамы и домохозяйки поделились более тысячи человек.

С разрешения Брэда A dMe.ru перевел его пост и рад поделиться с вами текстом, который проливает свет на обычные дни мам.

«Сегодня тяжелый день на работе. У нас ежемесячное совещание высшего руководства. Мне придется 5 часов ехать на машине и поезде туда и столько же обратно.

Приехав, я должен буду сидеть там весь день, выполнять важные рабочие дела, вести серьезные рабочие разговоры. Это выматывает.

А что делает моя жена? Да ничего особенного.

Ей всего-то нужно разбудить двух мальчиков, одеть и накормить их, и все это — пока она кормит грудью третьего.

Потом, конечно, их нужно будет вывести на улицу или в парк, чтобы они выплеснули всю свою энергию. Легкотня. Всего лишь собрать их сумки, найти шапки, упаковать еду и запасную смену одежды и посадить их в машину.

Затем на прогулке ей придется снова кормить малыша, потому что таковы младенцы. С ним на руках ей придется следить за другими детьми, катать их на качелях и веселить их, чтобы они не заскучали. Проще пареной репы.

Они вернутся домой, пора готовить обед. Скорее всего, дети раскапризничаются и не захотят его есть. Потом она попытается уложить их отдохнуть, одновременно делая покупки в интернете. Продукты... Вот это жизнь. Пф-ф... Будто так сложно сходить в супермаркет в одиночку с тремя маленькими детьми.

Уверен, после обеда они будут требовать, чтобы им дали покататься на велосипедах, скутерах, машинках, будут носиться туда-сюда через заднюю дверь. Она, наверное, опять будет сидеть и кормить Тедди. В 4 часа дня дети снова начнут уставать и капризничать. Она будет ругаться с ними из-за глупых мелочей вроде «не бей брата». Да уж...