Опытный врач развенчала мифы о медицине и рассказала, на что мы впустую тратим деньги в аптеке

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Мария Евдокимова — врач-отоларинголог, которая подходит к процессу лечения с точки зрения доказательной медицины. Это значит, что решение о том, как и чем лечить пациента, она принимает исходя из доказанной эффективности и безопасности препарата или меры. На своей странице в инстаграме она рассказывает о здоровье и делится своим личным и врачебным опытом.

С разрешения Марии Евгеньевны AdMe.ru публикует ее посты, в которых она развенчивает мифы о доказательной медицине и пневмонии и отвечает на важные вопросы о лечении детей. Например, вы узнаете, почему не стоит давать им сироп от кашля и что делать при ОРВИ (острой респираторной вирусной инфекции).

Мифы о доказательной медицине, которые заставляют людей обращаться к альтернативным методам лечения

Миф № 1: Альтернативная медицина ищет причину болезни и устраняет ее, а доказательная — только убирает симптомы. Альтернативная медицина часто не ищет, а придумывает болезни, например «родовая травма», «детские страхи». И, если у человека действительно проблема в голове, это отлично работает. Но у большинства хронических заболеваний причина неустранима. Научная медицина ищет ее тогда, когда это необходимо, и честно говорит, можно ее устранить или нет.

Альтернативная медицина часто не ищет, а придумывает болезни, например «родовая травма», «детские страхи». И, если у человека действительно проблема в голове, это отлично работает. Но у большинства хронических заболеваний причина неустранима. Научная медицина ищет ее тогда, когда это необходимо, и честно говорит, можно ее устранить или нет. Миф № 2: В доказательной медицине все постоянно меняется, они там сами не могут договориться. Наука осторожна и не делает скоропалительных выводов. Появляется все больше новых препаратов, новых технологий, и, разумеется, данные меняются. При этом существует несколько разных методов лечения одного и того же заболевания, и разные врачи могут иметь свой взгляд на это, и это нормально.

Наука осторожна и не делает скоропалительных выводов. Появляется все больше новых препаратов, новых технологий, и, разумеется, данные меняются. При этом существует несколько разных методов лечения одного и того же заболевания, и разные врачи могут иметь свой взгляд на это, и это нормально. Миф № 3: Врачи альтернативной медицины всегда стараются помочь, а доказательной — часто назначают неэффективные лекарства. Научный подход предполагает еще и честность по отношению к пациенту: не создавать иллюзию бурной деятельности, а рассказать, что это за заболевание, какие есть способы лечения и есть ли они вообще. Мы не будем назначать бесполезные анализы и ненужные препараты, несмотря на то что это сделает нас лучше в глазах пациента.

Вегетососудистая дистония

Спойлер: ее нет. Когда я училась на 1-м курсе института, в рамках курса по терапии нам читали лекцию о вегетососудистой дистонии. До этого нам рассказывали о ней на других кафедрах: о том, что это значимое заболевание и оно есть практически у каждого. И мы при общении друг с другом постоянно слышали этот диагноз. Так вот, первой фразой лектора было: «Запомните, ВСД — это помойная яма российской медицины. На Западе этого диагноза не знают. Если врач не может поставить диагноз, он всегда может написать: ВСД». Под этот диагноз можно подвести любые симптомы. Часто за ним скрываются серьезные проблемы со здоровьем, например артериальная гипертензия или гипотиреоз. В результате человек не получает вовремя адекватное лечение и его состояние может ухудшиться. Так что, если ваш врач поставил вам этот диагноз, чрезвычайно важно получить мнение еще одного специалиста.

Если насморк не лечить, значит, будет гайморит?

Многие родители твердо убеждены, что насморк нужно лечить именно потому, что он может перейти в острый синусит. На самом же деле развитие этой болезни не зависит от того, будете вы лечить насморк или нет. Даже если бесконечно промывать нос, это ни на что не повлияет. Факторами риска являются вирусные инфекции, искривление носовой перегородки, полипы в носу, аденоиды, резкие перепады атмосферного давления, сухой воздух, табачный дым, хлорированная вода. Вы никак не сможете обеспечить профилактику синусита, и, если у вашего ребенка он развился, это не значит, что вы что-то сделали не так или не долечили его.

Можно ли неправильными действиями спровоцировать у ребенка астму?

Есть факторы риска, на которые мы не можем воздействовать, например генетические факторы, наличие аллергических заболеваний, плохая экология. Тактика лечения при вирусных инфекциях не влияет на развитие астмы. Поэтому главный страх «недолечили, и теперь будет астма» абсолютно необоснован. А вот что влияет на развитие астмы у детей: Курение во время беременности и пассивное курение детей.

Плохое питание матери во время беременности.

Тараканы, мыши, много пыли в доме, где живет маленький ребенок.

Ожирение у ребенка.

Частый прием антибиотиков в первый год жизни ребенка.

Нужны ли сиропы от кашля детям?

Самые частые причины кашля при инфекциях — это стекание слизи по задней стенке глотки или першение в горле. Получается, если мы будем давать сиропы от кашля, мокрота начнет образовываться там, где воспалительного процесса в принципе не было. К тому же побочным эффектом муколитиков является сужение бронхов. То есть бронхи и так узкие, а мы забиваем их мокротой и делаем их механически еще уже. И даже если воспалительный процесс находится в бронхах, у детей он зачастую вызывает образование слишком большого количества мокроты. В результате происходит скопление избыточного количества слизи, она не выводится, несмотря на то что становится более жидкой, и может случиться повторное инфицирование или начаться осложнение. Исследования показывают, что муколитики неэффективны при борьбе с кашлем у детей и часто дают побочные эффекты. Именно поэтому их не стоит давать детям, да и взрослым назначают крайне редко.

Мифы и правда о пневмонии

Миф № 1: Пневмония лечится только в стационаре. Практически всегда пневмония лечится амбулаторно. Об этом сказано в учебниках, стандартах, статьях, клинических рекомендациях, как зарубежных, так и российских. Есть ситуации, когда госпитализация и правда необходима, но в большинстве случаев лечение будет протекать лучше в домашних условиях, с проветриванием, в привычной обстановке.

Практически всегда пневмония лечится амбулаторно. Об этом сказано в учебниках, стандартах, статьях, клинических рекомендациях, как зарубежных, так и российских. Есть ситуации, когда госпитализация и правда необходима, но в большинстве случаев лечение будет протекать лучше в домашних условиях, с проветриванием, в привычной обстановке. Миф № 2: При пневмонии антибиотик надо только колоть. Если его пить, он не поможет. Нет. Весь мир отказывается от внутримышечных инъекций и все чаще отдает предпочтение формам препаратов в таблетках, суспензиях или (в тяжелых случаях) для внутривенного введения. Антибиотики в сиропе не менее, а иногда и более эффективны, чем антибиотики в инъекциях.

Нет. Весь мир отказывается от внутримышечных инъекций и все чаще отдает предпочтение формам препаратов в таблетках, суспензиях или (в тяжелых случаях) для внутривенного введения. Антибиотики в сиропе не менее, а иногда и более эффективны, чем антибиотики в инъекциях. Миф № 3: При пневмонии надо лечиться месяц. Если течение заболевания благоприятное и если лечиться правильно, без сиропов от кашля и других препаратов, то эффект наступает уже в течение 3 суток, а в течение недели наступает выздоровление.

Почему не помогает антибиотик

Он просто был не нужен. Так как это средство вовсе не чудодейственное, а всего лишь от инфекции, вызванной бактериями, то при других проблемах он не поможет. Даже если выпить «самый сильный». Даже если его колоть. И даже если 5 сразу.

Он нужен, но не такой. Например, при коклюше эффективны только макролиды, а вот пенициллиновый ряд, который весьма хорош при многих пневмониях, вообще не окажет никакого действия.

Он нужен, но не в той дозе. Доза антибиотика зависит от диагноза. Потому, если вы сами себе назначили антибиотик, не зная диагноза, посмотрев дозировку в аннотации, есть вероятность, и очень большая, что с дозой вы прогадаете.

Он нужен, но вот только сейчас, а не когда вы его себе назначили ранее. А вот назначение антибиотика при вирусной инфекции не только не защитит вас от осложнений, но даже может их спровоцировать. И тогда антибиотик действительно понадобится, но уже другой.

Он нужен, но не подошел. Да, такое бывает и при правильном выборе антибиотика и его дозы изначально. Просто бактерии, вызвавшие у вас заболевание, оказались устойчивы к этому препарату.

Увеличение лимфоузлов — это страшно?

Почти всегда у детей увеличение лимфоузлов — это доброкачественное состояние, которое не является настораживающим признаком. При воспалении лимфоузлы могут болеть, кожа над ними может краснеть или быть горячей. Негнойное воспаление чаще является легкой проблемой, не требующей лечения. А вот настораживающими симптомами, при которых может понадобится биопсия лимфоузлов, являются: Потеря веса (более 10 %) и постоянная ночная потливость при увеличенных (более 15 мм) лимфоузлах.

Увеличение надключичных лимфоузлов или всех групп лимфоузлов (не только на шее, но и в паху, в подмышках).

Неподвижные болезненные лимфоузлы при отсутствии других симптомов.

Лимфоузлы больше 1 см в диаметре у новорожденных.

Лимфоузлы более 2 см вне инфекции, которые не уменьшаются в течение 2 недель антибактериальной терапии.

Серьезные аномалии в общем анализе крови или на рентгене легких.

Почему не нужно использовать БАДы в больших количествах

Слышали рассказы о том, что люди, принимая БАДы, нормализовали функцию щитовидной железы и смогли отказаться от приема гормонов? Это действительно правда. Но при исследовании этих самых БАДов оказалось, что 9 из 10 добавок на самом деле содержат гормоны в неконтролируемых дозах. БАДы не регистрируются как лекарственные препараты, их содержимое неизвестно, и производители имеют право не оповещать о полном составе. Поэтому вы даже не знаете, что будете пить. Никто не будет нести ответственность за любые побочные эффекты, потому что вы принимаете это все по собственному желанию. Да, есть вполне себе приличные добавки, например железо или витамин D. Но травки-муравки, призванные улучшить вообще здоровье, могут вызвать обратный эффект.

Что нужно знать о лечении ОРВИ

Медицинские рекомендации во всем мире сходятся в том, что при лечении ОРВИ достаточно снизить температуру, обильно пить, промывать нос солевыми растворами, рассасывать леденцы и проветривать комнату. Все остальное неэффективно.

Повышенная температура сама по себе не является опасным симптомом или угрожающим состоянием для ребенка. Жаропонижающее может снизить температуру только на градус, но если ребенок себя при этом чувствует хорошо, то нет повода для паники.

Не существует эффективных противовирусных препаратов при ОРВИ. Ни одного. Также бесполезными являются препараты от кашля, сиропы, муколитики и растительные препараты. И да, ОРВИ не лечится антибиотиками.

Вероятность развития осложнений при ОРВИ не зависит от того, сколько препаратов вы дадите ребенку. Более того, есть риск, что при большем количестве препаратов вероятность развития осложнений может увеличиться.

У Марии Евгеньевны есть пост о том, каким должен быть действительно хороший врач. А как вы его себе представляете?