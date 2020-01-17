Онлайн-учитель года рассказала, почему вы до сих пор не знаете английский и как это исправить

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Всем пламенный hello! Меня зовут Мария, и я единственный учитель английского, на которого подписано более миллиона человек. 90 % моих подписчиков при составлении планов на год вписывают пункт «Выучить английский», но почему-то их желание так и остается неосуществимым.

Поверьте, я знаю все ваши страхи, боли и сложности в английском, ведь когда-то сама страдала над непонятными грамматическими правилами и незапоминающимися словами. Специально для AdMe.ru я поделюсь стратегией изучения иностранного языка, которая наконец-то поможет реализовать поставленную цель.

Почему желание выучить английский так и не сбывается

Новый год, а желания все те же. Вы же точно загадали: «Выучить английский». Я вас, скорее всего, расстрою: оно так и не сбудется. И изначальная проблема в неправильной формулировке — ВЫУЧИТЬ. Это уж слишком. Я его 15 лет преподаю, даже стала самой известной учительницей в Instagram, а вот что-то никак не ВЫУЧУ, все учу и учу, а он, гад, не заканчивается. Все модифицируется, пополняется, но самое страшное, что... постоянно забывается. Язык — живая единица, которая меняется, где-то упрощается, а где-то украшается новыми модными словечками. А если мы не практикуем разговорный английский, знания сходят на нет. Но не стоит волноваться: учить язык после того, как его забыли, значительно проще, чем если бы вы его вовсе не учили. ВЫУЧИТЬ — задача сложная, а вот начать говорить, используя простые фразы, или подняться на пару уровней за год — раз плюнуть!

Устаревшая концепция

Каждый день по чуть-чуть? Или пореже, но помощнее? Зубрить тексты или пыхтеть над упражнениями? Правильный ответ — ничего из этого. Старая концепция, где надо преодолевать себя, больше не работает! Ведь сегодня можно учиться в кайф! Мой хештег #УЧУКАКХОЧУ не только про «не учите меня преподавать», но и про то, что мы можем выбирать самые интересные способы изучения, подгонять их под свои цели и даже подбирать их по темпераменту. Выбирать не только методику, но и преподавателя — посерьезнее или поприкольнее. Главное — в удовольствие! Убираем чувство вины за то, что не знаем английский! Меняем его на гордость от того, что хоть что-то знаем! Или хотим узнать. Я, когда была в Лондоне, не заметила там столько школ русского, как, например, в Москве — английского. И на этом позитивном настрое летим строить стратегию по захвату английского!

Как выстроить стратегию

Определяем свой уровень — знать, с чего вы начинаете, очень важно. Периодически делайте подобные тесты. Иначе может возникнуть иллюзия, что вы топчетесь на месте. Или наоборот, что вы уже ого-го, а на самом деле полгода сливаете деньги за уроки. Ставим реальную цель. Читать в оригинале Шекспира, конечно, круто, но если по факту мы хотим не бояться потеряться в новой стране и заказать в ресторане то, что мы хотим, а не то, куда случайно ткнем пальцем, то, может, пропишем цель попроще? Хотя бы в этом году. А если еду заказали, но вот потрещать с официантом уже сложно, значит, ставим цель развить навык small talk. Умеем поддержать диалог? Может, тогда новый челлендж — «вести монолог на заданную тему дольше 5 минут»? Звучит просто? Попробуйте!

Способы изучения выбираем по темпераменту

Курсы. Если вы воробушек-социофобушек, курсы не пойдут вам на пользу. Лучше, если вам ближе дух соперничества. Или приятно быть частью команды. Если просто не хватает единомышленников в окружении, то на курсах можно найти новых друзей.

Если вы воробушек-социофобушек, курсы не пойдут вам на пользу. Лучше, если вам ближе дух соперничества. Или приятно быть частью команды. Если просто не хватает единомышленников в окружении, то на курсах можно найти новых друзей. Репетитор. Тут вы царь-король. Вам будут объяснять столько, сколько нужно. В этом, несомненно, плюс! Но не забывайте отслеживать прогресс, чтобы сравнивать себя с самим же собой. Универсальная стратегия, кстати. Попросите план у учителя, чтобы знать, куда вы движетесь.

Тут вы царь-король. Вам будут объяснять столько, сколько нужно. В этом, несомненно, плюс! Но не забывайте отслеживать прогресс, чтобы сравнивать себя с самим же собой. Универсальная стратегия, кстати. Попросите план у учителя, чтобы знать, куда вы движетесь. Онлайн-курсы. Грех не воспользоваться самым доступным способом. Удобнее и дешевле. Онлайн-учителя из кожи вон лезут, чтобы сделать контент интереснее и полезнее. Тут настоящая битва за ваше внимание! Мой любимый формат: 1 видео в неделю, домашка + обратная связь. Подходит как мамочкам в декрете, так и самым деловым бизнесменам.

Грех не воспользоваться самым доступным способом. Удобнее и дешевле. Онлайн-учителя из кожи вон лезут, чтобы сделать контент интереснее и полезнее. Тут настоящая битва за ваше внимание! Мой любимый формат: 1 видео в неделю, домашка + обратная связь. Подходит как мамочкам в декрете, так и самым деловым бизнесменам. Самостоятельно. Тоже супер! Особенно если сочетать с другими методами. Все приложения для изучения языка крутые. Только не скачали и забыли, а нет-нет да открываем! Учиться по учебнику можно и самому, но чем ниже ваш уровень, тем сложнее. Зато, имея базу, можно читать адаптированную литературу, выписывать слова, обязательно проверять, как они читаются, например тут, и высший пилотаж — пересказывать главы.

Тоже супер! Особенно если сочетать с другими методами. Все приложения для изучения языка крутые. Только не скачали и забыли, а нет-нет да открываем! Учиться по учебнику можно и самому, но чем ниже ваш уровень, тем сложнее. Зато, имея базу, можно читать адаптированную литературу, выписывать слова, обязательно проверять, как они читаются, например тут, и высший пилотаж — пересказывать главы. Сейчас скажу еще кое-что, нечто ужасное. Записывайте свои пересказы на камеру. Выпейте чая с ромашкой и насладитесь своим английским. Отвар можно сделать и покрепче, чтобы наверняка. Но, поверьте, это шикарный способ отслеживать свой прогресс. Снимать себя на камеру, особенно фронтальную, — это искусственный стресс. Естественный случится, когда попадете в среду. И вы будете максимально к этому готовы.

Как начать и не бросать

Зажгитесь своей целью — ради чего это все? Путешествия? Фильмы в оригинале? Крутой пункт в резюме «Английский — свободно»? Кайфуйте от процесса — выберите те способы, которые вам нравятся, чередуйте их. Экспериментируйте. Не зацикливайтесь на чем-то одном. Наблюдайте за прогрессом — не в конце следующего года, а каждые 2–3 месяца. Хвалите себя и поощряйте за победы! Но только не мучным.

Бонус: рекомендации по учебникам и словарям

Какие учебники выбрать? Неважно, какой это будет учебник. Главное, чтобы на нем было написано Oxford University Press.

Неважно, какой это будет учебник. Главное, чтобы на нем было написано Oxford University Press. А какой словарь лучше? Тут у вас 2 варианта: скачать на телефон Oxford University или же купить словарь Oxford University Press. Важно то, что это словари с английского на английский (для уровня elementary, конечно, не подойдет, но всем остальным советую иметь).

Тут у вас 2 варианта: скачать на телефон Oxford University или же купить словарь Oxford University Press. Важно то, что это словари с английского на английский (для уровня elementary, конечно, не подойдет, но всем остальным советую иметь). «Practical English Usage» Michael Swan + тесты к нему. Как по мне, то это один из лучших справочников для изучения языка. Вы можете купить его или найти онлайн.

к нему. Как по мне, то это один из лучших справочников для изучения языка. Вы можете купить его или найти онлайн. Oxford English Grammar Course (для уровня advanced) или же похожие учебники Grammar in Use / Vocabulary in Use — ваша настольная книга для изучения грамматики. P. S. Да, я знаю, что существует британская и американская версии английского. Вот только британский английский — это как бы английский английский, то есть первоначальный и истинный. Поэтому лучше учите его. К тому же словари Oxford University Press дают и американскую версию произношения.