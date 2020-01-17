Онлайн-учитель года рассказала, почему вы до сих пор не знаете английский и как это исправить
Всем пламенный hello! Меня зовут Мария, и я единственный учитель английского, на которого подписано более миллиона человек. 90 % моих подписчиков при составлении планов на год вписывают пункт «Выучить английский», но почему-то их желание так и остается неосуществимым.
Поверьте, я знаю все ваши страхи, боли и сложности в английском, ведь когда-то сама страдала над непонятными грамматическими правилами и незапоминающимися словами. Специально для AdMe.ru я поделюсь стратегией изучения иностранного языка, которая наконец-то поможет реализовать поставленную цель.
Почему желание выучить английский так и не сбывается
Новый год, а желания все те же. Вы же точно загадали: «Выучить английский». Я вас, скорее всего, расстрою: оно так и не сбудется.
И изначальная проблема в неправильной формулировке — ВЫУЧИТЬ. Это уж слишком. Я его 15 лет преподаю, даже стала самой известной учительницей в Instagram, а вот что-то никак не ВЫУЧУ, все учу и учу, а он, гад, не заканчивается. Все модифицируется, пополняется, но самое страшное, что... постоянно забывается. Язык — живая единица, которая меняется, где-то упрощается, а где-то украшается новыми модными словечками. А если мы не практикуем разговорный английский, знания сходят на нет. Но не стоит волноваться: учить язык после того, как его забыли, значительно проще, чем если бы вы его вовсе не учили. ВЫУЧИТЬ — задача сложная, а вот начать говорить, используя простые фразы, или подняться на пару уровней за год — раз плюнуть!
Устаревшая концепция
Каждый день по чуть-чуть? Или пореже, но помощнее? Зубрить тексты или пыхтеть над упражнениями? Правильный ответ — ничего из этого.
Старая концепция, где надо преодолевать себя, больше не работает! Ведь сегодня можно учиться в кайф! Мой хештег #УЧУКАКХОЧУ не только про «не учите меня преподавать», но и про то, что мы можем выбирать самые интересные способы изучения, подгонять их под свои цели и даже подбирать их по темпераменту. Выбирать не только методику, но и преподавателя — посерьезнее или поприкольнее. Главное — в удовольствие!
Убираем чувство вины за то, что не знаем английский! Меняем его на гордость от того, что хоть что-то знаем! Или хотим узнать. Я, когда была в Лондоне, не заметила там столько школ русского, как, например, в Москве — английского. И на этом позитивном настрое летим строить стратегию по захвату английского!
Как выстроить стратегию
- Определяем свой уровень — знать, с чего вы начинаете, очень важно. Периодически делайте подобные тесты. Иначе может возникнуть иллюзия, что вы топчетесь на месте. Или наоборот, что вы уже ого-го, а на самом деле полгода сливаете деньги за уроки.
- Ставим реальную цель. Читать в оригинале Шекспира, конечно, круто, но если по факту мы хотим не бояться потеряться в новой стране и заказать в ресторане то, что мы хотим, а не то, куда случайно ткнем пальцем, то, может, пропишем цель попроще? Хотя бы в этом году. А если еду заказали, но вот потрещать с официантом уже сложно, значит, ставим цель развить навык small talk. Умеем поддержать диалог? Может, тогда новый челлендж — «вести монолог на заданную тему дольше 5 минут»? Звучит просто? Попробуйте!
Способы изучения выбираем по темпераменту
- Курсы. Если вы воробушек-социофобушек, курсы не пойдут вам на пользу. Лучше, если вам ближе дух соперничества. Или приятно быть частью команды. Если просто не хватает единомышленников в окружении, то на курсах можно найти новых друзей.
- Репетитор. Тут вы царь-король. Вам будут объяснять столько, сколько нужно. В этом, несомненно, плюс! Но не забывайте отслеживать прогресс, чтобы сравнивать себя с самим же собой. Универсальная стратегия, кстати. Попросите план у учителя, чтобы знать, куда вы движетесь.
- Онлайн-курсы. Грех не воспользоваться самым доступным способом. Удобнее и дешевле. Онлайн-учителя из кожи вон лезут, чтобы сделать контент интереснее и полезнее. Тут настоящая битва за ваше внимание! Мой любимый формат: 1 видео в неделю, домашка + обратная связь. Подходит как мамочкам в декрете, так и самым деловым бизнесменам.
- Самостоятельно. Тоже супер! Особенно если сочетать с другими методами. Все приложения для изучения языка крутые. Только не скачали и забыли, а нет-нет да открываем! Учиться по учебнику можно и самому, но чем ниже ваш уровень, тем сложнее. Зато, имея базу, можно читать адаптированную литературу, выписывать слова, обязательно проверять, как они читаются, например тут, и высший пилотаж — пересказывать главы.
- Сейчас скажу еще кое-что, нечто ужасное. Записывайте свои пересказы на камеру. Выпейте чая с ромашкой и насладитесь своим английским. Отвар можно сделать и покрепче, чтобы наверняка. Но, поверьте, это шикарный способ отслеживать свой прогресс. Снимать себя на камеру, особенно фронтальную, — это искусственный стресс. Естественный случится, когда попадете в среду. И вы будете максимально к этому готовы.
Как начать и не бросать
- Зажгитесь своей целью — ради чего это все? Путешествия? Фильмы в оригинале? Крутой пункт в резюме «Английский — свободно»?
- Кайфуйте от процесса — выберите те способы, которые вам нравятся, чередуйте их. Экспериментируйте. Не зацикливайтесь на чем-то одном.
- Наблюдайте за прогрессом — не в конце следующего года, а каждые 2–3 месяца. Хвалите себя и поощряйте за победы! Но только не мучным.
Бонус: рекомендации по учебникам и словарям
- Какие учебники выбрать? Неважно, какой это будет учебник. Главное, чтобы на нем было написано Oxford University Press.
- А какой словарь лучше? Тут у вас 2 варианта: скачать на телефон Oxford University или же купить словарь Oxford University Press. Важно то, что это словари с английского на английский (для уровня elementary, конечно, не подойдет, но всем остальным советую иметь).
- «Practical English Usage» Michael Swan + тесты к нему. Как по мне, то это один из лучших справочников для изучения языка. Вы можете купить его или найти онлайн.
- Oxford English Grammar Course (для уровня advanced) или же похожие учебники Grammar in Use / Vocabulary in Use — ваша настольная книга для изучения грамматики.
P. S. Да, я знаю, что существует британская и американская версии английского. Вот только британский английский — это как бы английский английский, то есть первоначальный и истинный. Поэтому лучше учите его. К тому же словари Oxford University Press дают и американскую версию произношения.
Признавайтесь, что вас больше всего раздражает в изучении английского языка, а что, наоборот, дается легко и просто?