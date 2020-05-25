«Один мужчина подарил мне цветы». Текст, который навсегда отучит вас покорно ждать и надеяться

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Один мужчина подарил мне цветы. Солила огурцы. Выбежала на рынок за укропом, уксусом и сахаром, в кармане ₽ 150. У входа пожилой мужчина торгует цветами и зеленью. Я ничего у него не покупаю, но мы здороваемся каждый день и он говорит комплименты маленькой собаке. Спрашивает у меня, хочу ли я цветов. А я ему говорю, что у меня с собой денег нет.

— Так я не спрашиваю, хочешь ли ты купить цветы. Я спрашиваю, хочешь ли ты цветов.

— Хочу! И теперь у меня на кухне стоит букетик ранункулюса — лютиков на человеческом.

Мы очень редко слышим, что у нас спрашивают. Но отвечаем на вопросы, которые у нас в голове. Нас спрашивают, хотим ли мы цветов, а мы отвечаем, что у нас нет денег. Нас спрашивают, хотим ли мы денег, мы говорим, что порядочным женщинам денег не предлагают. Нас спрашивают, хотим ли мы увидеть океан, а мы отвечаем, что не умеем плавать и вообще боимся глубины. Нас спрашивают, нужна ли нам помощь, а мы говорим, что справимся сами, иди отсюда, фраерок, я не пропишу тебя в своей квартире. — Лена, мне нравится один мужчина на работе.

— Расскажите мне о нем.

— Да нужна я ему... Надо мной все смеяться будут.

— Разве я спросила, кто ему нужен и будут ли над вами смеяться? Я попросила рассказать, что вам в нем нравится. — Лена, мне на работе невыносимо.

— Вы хотите другую работу?

— Мне сорок три года.

— Разве я вас спросила, сколько вам лет? Я вас спросила, хотите ли вы другую работу. Вторым вопросом было бы: «Что вы будете делать?» — Лена, я работаю в этой фирме шестой год. А он пришел полгода назад, и его уже повысили. А мне, кроме обычной индексации, даже зарплату не прибавили.

— Вы спрашивали у своего руководителя почему?

— А разве он не видит, что мне нужны деньги?

— Вообще-то я не об этом спрашивала, но ответ интересный. А как он должен это увидеть? Как он должен догадаться?

— Ну вообще это он должен меня заметить и оценить. На то он и руководитель. Ведь говорят же «Никогда ничего не просите».

Я очень люблю Булгакова. Но за фразу «Ничего не просите, сами все дадут» я ему крайне неблагодарна. Даже когда нам предлагают, мы не слышим. Мы ждем подвоха, мы ждем, что из кустов выпрыгнет чертик с контрактом на душу или конфетная обертка окажется пустой. Мы постоянно ждем, что над нами будут смеяться, что покрутят пальцем у виска и скажут, что все это обман, шутка и вас снимает скрытая камера. Но мир устроен немного по-другому. Дают тем, кто обозначает свое намерение, кто говорит: «Я хочу». Я хочу цветов; я хочу прибавку к зарплате за свою работу; я хочу, чтобы ты со мной нормально разговаривал; я хочу тебе помочь; я хочу, чтобы ты мне помог; я хочу сменить работу; я хочу от тебя детей; я хочу побыть одна; я хочу выпить с тобой кофе; я хочу, чтобы ты смотрел на меня, а не в телефон.

Если человек может вам это дать, он даст. Потому что у него это есть. Есть цветы, есть время, есть деньги и возможности. Иногда бывает так, что у человека этого нет. Но есть что-то другое. Нет цветов, но есть вишни или соленые огурцы. Нет времени, но есть деньги. Нет денег, но он умеет забивать гвозди и знает все созвездия. И только мы можем решить, нужно ли нам это. Готовы ли мы это взять. Конечно, бывает так: может дать, но не хочет. По каким-то своим причинам. Боится, что ему самому будет мало. Боится конкуренции. Боится, что его не так поймут. Но это совсем другая история. И совсем другие решения. Это все, что я хотела сказать вам сегодня. Обнимаю.

AdMe.ru публикует этот текст

с разрешения автора Елены Пастернак