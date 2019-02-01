Один день из жизни мамы, в котором многие узнают себя
Дети — это огромное счастье, от которого, правда, иногда случается нервный тик и приступы тревоги. Татьяна Болдырева — такая же мама, как многие из нас, и она с юмором описала один день из своих материнских будней. Получилось жизненно, и вы наверняка узнаете здесь и себя.
AdMe.ru обожает эмоциональные истории, в которых есть и юмор, и ирония, и правда жизни, ведь именно благодаря им можно взглянуть на многие привычные вещи с иного ракурса.
6:50 Будила сына. Включила чайник.
6:55. Будила сына. Сделала яичницу.
7:05 Будила сына. Уснул в туалете.
7:35 Ушел в школу. Вернулся: забыл сменку. Ушел в школу.
8:32 Прислал СМС: забыл футболку на физкультуру. Просил принести.
9:05 Вышли с мелким из дома. Гулять по утрам полезно. Особенно в минус 19. Отнесли футболку.
12:35 Звонила сыну сказать, чтобы не задерживался после школы. На улице минус 18. На тренировку к 2. Не брал трубку.
12:40 Звонила сыну...
13:10 Одела мелкого. Пошли искать. Гулять полезно. Особенно в минус 18... А, я говорила уже.
13:20 Нашли у школы: катался с горки. Выступал в роли ледянки, излучал счастье. Обещала себе не орать. Не выполнила обещание.
13:30 Дома. Оказалось, что тренировку перенесли на 15:00, не понимал претензий. Сориентировался, изображал раскаяние. Был убедителен. Пила валерьянку. Было стыдно.
13:50 На вопрос про оценки порадовал пятерками по английскому и физкультуре.
14:00 В электронном дневнике обнаружена оценка за контрольную по английскому — 2/5. Изображал раскаяние. Не хотел расстраивать мать. Был убедителен. Пила валерьянку. Испытывала уныние и грусть.
14:30 Дала деньги на проезд, телефон, варежки (перчатки утеряны дважды), выпроводила на тренировку.
17:30 Ходили с мужем и мелким по магазинам. Звонила старшему на сотовый — был недоступен. Звонила на домашний — не брал. И так шесть раз. Испытывала тревогу. Черт побери!
18:10 Приехали домой, обнаружили на парковке: почти снеговик. Потерял ключи. Телефон сел. Испытала облегчение и желание убить. Но облегчение — больше.
18:30 Узнала, что внутри пластикового корпуса гантелей насыпан песок. Был насыпан. Любознательный сын изображал раскаяние. Не очень убедительно. Пылесосил светло-бежевый ковер с длинным ворсом.
19:00–21:00 Делали уроки. Без комментариев. Как-нибудь отдельно напишу.
21:10 Жег туалетную бумагу, оплавил стульчак. Отрицал. Перед лицом железных доказательств сдался. Раскаяния не изображал. Утратила способность испытывать эмоции. Дала мужу валерьянки.
22:00 Лег спать. Не пошла целовать перед сном. Я тоже человек, имею право обижаться.
22:03 Пошла целовать перед сном. Я же мать. Я не имею права обижаться.
22:30 Пришел сказать, что на завтра задали доклад по музыке про романс.
23:00 Слово «романс» пришло к нам из Испании, где первоначально обозначало стихотворение на испанском («романском») языке, рассчитанное на исполнение с музыкальным сопровождением...