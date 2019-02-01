Один день из жизни мамы, в котором многие узнают себя

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Дети — это огромное счастье, от которого, правда, иногда случается нервный тик и приступы тревоги. Татьяна Болдырева — такая же мама, как многие из нас, и она с юмором описала один день из своих материнских будней. Получилось жизненно, и вы наверняка узнаете здесь и себя.

AdMe.ru обожает эмоциональные истории, в которых есть и юмор, и ирония, и правда жизни, ведь именно благодаря им можно взглянуть на многие привычные вещи с иного ракурса.

6:50 Будила сына. Включила чайник.

6:55. Будила сына. Сделала яичницу.

7:05 Будила сына. Уснул в туалете.

7:35 Ушел в школу. Вернулся: забыл сменку. Ушел в школу.

8:32 Прислал СМС: забыл футболку на физкультуру. Просил принести.

9:05 Вышли с мелким из дома. Гулять по утрам полезно. Особенно в минус 19. Отнесли футболку.

12:35 Звонила сыну сказать, чтобы не задерживался после школы. На улице минус 18. На тренировку к 2. Не брал трубку.

12:40 Звонила сыну...

13:10 Одела мелкого. Пошли искать. Гулять полезно. Особенно в минус 18... А, я говорила уже.

13:20 Нашли у школы: катался с горки. Выступал в роли ледянки, излучал счастье. Обещала себе не орать. Не выполнила обещание.

13:30 Дома. Оказалось, что тренировку перенесли на 15:00, не понимал претензий. Сориентировался, изображал раскаяние. Был убедителен. Пила валерьянку. Было стыдно.

13:50 На вопрос про оценки порадовал пятерками по английскому и физкультуре.

14:00 В электронном дневнике обнаружена оценка за контрольную по английскому — 2/5. Изображал раскаяние. Не хотел расстраивать мать. Был убедителен. Пила валерьянку. Испытывала уныние и грусть.

14:30 Дала деньги на проезд, телефон, варежки (перчатки утеряны дважды), выпроводила на тренировку.

17:30 Ходили с мужем и мелким по магазинам. Звонила старшему на сотовый — был недоступен. Звонила на домашний — не брал. И так шесть раз. Испытывала тревогу. Черт побери!

18:10 Приехали домой, обнаружили на парковке: почти снеговик. Потерял ключи. Телефон сел. Испытала облегчение и желание убить. Но облегчение — больше.

18:30 Узнала, что внутри пластикового корпуса гантелей насыпан песок. Был насыпан. Любознательный сын изображал раскаяние. Не очень убедительно. Пылесосил светло-бежевый ковер с длинным ворсом.

19:00–21:00 Делали уроки. Без комментариев. Как-нибудь отдельно напишу.