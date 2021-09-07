Обязаны ли дети ухаживать за престарелыми родителями или лучше доверить это профессионалам

С детства нам внушают, что счастливая семья — это умные и здоровые дети, успешные родители и довольные жизнью бабушки и дедушки. Причем последних обычно представляют румяными добрыми старичками, всегда готовыми дать молодежи мудрый совет. Но на самом деле все часто оказывается совсем по-другому. Ежедневный уход за немощной бабушкой или впавшим в детство дедушкой может стать настоящим испытанием для всех домочадцев.

Мы в AdMe.ru уже не раз натыкались в интернете на обсуждения столь непростой темы. В итоге выяснилось, что одному из наших авторов тоже есть что сказать по этому поводу. А из бонуса к этой статье станет ясно: сколько людей, столько и мнений.

Сестра моей бабушки говорила своим детям прямо: «Мы вас растили, чтобы вы нас в старости досматривали». В нашей семье подобный подход считался не особо правильным, и вроде бы никто за свою предстоящую старость не переживал. Но это только на первый взгляд. На самом деле ни моя мать, ни тетя так и не смогли оторваться от бабули, которая и в 40, и в 50, и в 60 лет переживала: «Вот вы уедете, а как же я останусь одна?»

Я всегда считала, что любой взрослый человек в состоянии позаботиться о себе самостоятельно. Исключение — серьезные возрастные изменения в психике, когда действительно требуется помощь близких. Но, опять же, нам решать, в каком виде ее предоставить. У моей бабушки деменция началась достаточно рано — примерно в 70 лет. Мне тогда было чуть за 20, и я хорошо помню, как готовилась к экзаменам и защите диплома под постоянные скандалы и обвинения в краже ее пенсии. А однажды она умудрилась сбежать от меня в поликлинике, куда я привела ее на прием к стоматологу. Я усадила ее в очереди возле кабинета и пошла за карточкой в регистратуру, но когда вернулась, выяснилось, что бабуля самостоятельно ушла домой, а уже оттуда позвонила моей матери и закатила скандал: «Она меня бросила». Нелогично, скажете вы. Но проблема в том, что у человека в таком состоянии уже какая-то своя логика. И знаете, на самом деле это безумно сложно — постоянно находиться с ним рядом и понимать, что это уже не твоя бабушка, которая возилась с тобой маленьким и учила всяким житейским премудростям. Это недобрый капризный ребенок, который может вытворять что угодно: обвинять тебя в воровстве, толкать и щипать, открывать посреди ночи дверь в квартиру или швыряться с балкона продуктами. И вы даже не представляете, сколько накапливается усталости, раздражения и даже злости к человеку, который виноват лишь в том, что у него начались необратимые когнитивные изменения. Это трехлетке можно объяснить, что нельзя плеваться едой, и он в итоге тебя поймет. А в случае с впавшим в маразм взрослым человеком ситуация будет становиться все хуже и хуже.

И наверное, именно в этот момент нам нужно будет сделать нелегкий выбор. Одни из нас продолжат ухаживать за бабушкой или дедушкой, а другие обратятся за помощью к профессионалам и сдадут стариков в специализированное учреждение. И честно говоря, у меня язык не поворачивается ни назвать героями первых, ни осудить вторых. Несколько раз бабулю укладывали в больницу, и, естественно, члены нашей семьи распределяли между собой дежурства, чтобы круглосуточно находиться рядом. Иначе она могла выйти в парк «погулять» и не вернуться. Чего за это время я только не насмотрелась и не наслушалась! Одна соседка по палате рассказала, как она всю жизнь ухаживала за больной матерью и смогла более-менее заняться собой только после 45 лет. Замуж не вышла, детей не родила, как профессионал не состоялась. В другой палате лежал дедуля — божий одуванчик, который пользовался любой возможностью прикарманить чужие вещи. Вечером из его палаты изымали градусники, упаковки с лекарствами, заколки, тапочки и разноцветные пакетики из супермаркетов. Дедушка улыбался и искренне не понимал, откуда это все взялось в его тумбочке.

Мне кажется, что в нашем обществе еще только начинает складываться культура старения. В разных странах сейчас появляются поселения для пенсионеров, где пожилые люди живут на свежем воздухе без шумных соседей, в окружении ровесников, с которыми легче найти общий язык. При необходимости они могут получить качественную медицинскую поддержку — от эпизодической до круглосуточной. И это будет именно профессиональная помощь, а не неумелые действия перепуганных детей и внуков. Если честно, я бы хотела провести последние годы именно в таком месте. Не висеть на шее у своих близких, а оказаться в «садике для бабушек и дедушек». Да, возможно, мне понадобится накопить кругленькую сумму для переезда, но пока у меня еще есть время позаботиться о своей предстоящей старости.

Бонус: сколько людей, столько и мнений

По нашей порочной логике полжизни надо отдать детям, полжизни — родителям. Тьфу! Когда моя теща ухаживала за уже утратившей остатки разума матерью, я понял, что сам никогда не хотел бы обременять своих детей. Я видел, какой это адище. Надо просто жить этим, отказаться от своей жизни. Времени хватает только на то, чтобы поработать, сходить в магазин и немного поплакать в ванной. И то последнее — роскошь. Я скорее добровольно в дом престарелых уйду, чем другого человека такому подвергну. © Misan Thrope / Яндекс.Дзен

© Misan Thrope / Яндекс.Дзен Мне повезло, что мои родители еще живы. Им уже больше 80 лет, и они собираются в дом престарелых. Зачем? Там, куда они переезжают, есть 6 ресторанов, 3 спортзала и несколько бассейнов. Еженедельно проводится куча мероприятий, ходит бесплатный транспорт до местных магазинов. Они действительно рады этому. © SPUDRacer / Reddit

Частные дома престарелых не по карману обычному человеку. Да и не факт, что там будут относиться нормально к беспомощному старику. А уж заведения, как в фильмах о мисс Марпл, где леди живут в отдельных комнатах с видом на сад среди привычных вещей и с маленькой собачкой, — это что-то из области фантастики. © н н / Яндекс.Дзен

Да и не факт, что там будут относиться нормально к беспомощному старику. А уж заведения, как в фильмах о мисс Марпл, где леди живут в отдельных комнатах с видом на сад среди привычных вещей и с маленькой собачкой, — это что-то из области фантастики. © н н / Яндекс.Дзен Моя бабушка буквально впала в детство, но ведь она на самом деле не ребенок. По закону она взрослая, и мы не можем заставить ее делать то, чего она не хочет, например пользоваться тросточкой, чтобы ей было легче ходить. Я понимаю, что рано или поздно мы достигнем точки невозврата , когда у нас больше не будет времени, ресурсов и знаний для надлежащего ухода за ней. Тогда ей придется переехать в дом престарелых, где ей обеспечат круглосуточный присмотр и заботу. © Isabelle Grey / Quora

, когда у нас больше не будет времени, ресурсов и знаний для надлежащего ухода за ней. Тогда ей придется переехать в дом престарелых, где ей обеспечат круглосуточный присмотр и заботу. © Isabelle Grey / Quora Еще полвека назад до деменции доживали очень немногие, перед семьей не стоял выбор: старики или дети. У нас культуры старости пока толком нет. Пока общие решения только вырабатываются, но цена вопроса очень высокая — горе и жизни. Думаю, что уход за слабенькой доброй старушкой проблемой не является. Даже если она никого не узнает. А вот десятилетия в рабстве у агрессивного безумца — это непомерно высокая цена за подтертую когда-то попку. Таких долгов ни у кого нет. Нужны геронтологи, нужна доступная литература, остро необходимы консультации и для стареющих, и для ухаживающих. © Анна Кузина / Яндекс.Дзен

Даже если она никого не узнает. А вот десятилетия в рабстве у агрессивного безумца — это непомерно высокая цена за подтертую когда-то попку. Таких долгов ни у кого нет. Нужны геронтологи, нужна доступная литература, остро необходимы консультации и для стареющих, и для ухаживающих. © Анна Кузина / Яндекс.Дзен Мы с братом никак не могли найти подходящую сиделку для матери. Сложно доверять посторонним людям. Неизвестно, проверяют ли их агентства при приеме на работу. Вдруг они обидят маму или в доме начнут пропадать вещи? Так что уход на дому ни в коем случае не идеальный вариант. © Mark Meech/ Quora

Лучше, чтобы вокруг меня была молодежь. Мне уже за 60, и я не хочу, чтобы меня окружали только люди моего возраста и старше. Жить с кучкой стариков в закрытом сообществе со своими правилами и предписаниями не для меня. © Tess_Mac / Reddit

© Tess_Mac / Reddit Моя бабушка жила в общине для пожилых людей. Там на самом деле не все пенсионеры, многие активно работают. Ей очень понравилось. Вокруг никаких детей, меньше шума и суматохи. Зато рядом было много людей от 55 лет и старше, с которыми можно было общаться в свое удовольствие. © Rulanmooge / Reddit