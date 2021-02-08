«Обожаю конфузы». Уморительный текст о том, как рождаются семейные байки и анекдоты
Обожаю конфузы! В сам момент, конечно, возникают не то чтобы светлые чувства. Зато потом есть что вспомнить.
Ну ладно, вы же понимаете, что это и есть те самые семейные анекдоты, передающиеся из уст в уста от одного поколения другому и цементирующие отношения.
Про дедушку, опоздавшего на собственную свадьбу, потому что побежал за букетом невесты и свалился по дороге в овраг. И не мог выбраться. А потом все-таки явился в мокрых ботинках, порванном пиджаке и без галстука, потому что с его помощью выбирался.
Зато с цветами. С тем, что от них осталось.
Или про маму, которая повздорила с козой Зойкой в день родов, и та ее не пускала выйти из дому, чтобы позвать врачей. Так и горланила в сенях, пока соседи не прибежали.
Это не мои истории, их мне рассказали. Я не жила в деревне, и мои байки все насквозь городские. Вот могу вспомнить, как в день свадьбы у нас сломался лимузин. Раскорячился поперек дороги своей пафосной тушкой и сказал «кря».
Тут важно заметить, что расписывались мы в пятничные пробки, да еще и выбили себе самое позднее время — последняя роспись в загсе.
Звоним туда с тахикардией через динамик:
— Опаздываем!
А «туда» — место муниципальное, бюрократическое, они копают исключительно от забора и до обеда:
— Значит, завтра распишетесь.
В смысле «завтра»? А ресторан вечером? А гости? А первая брачная ночь в конце концов?
И вообще я еще раз в этот корсет не влезу! А за прическу и мейкап я отдала всю зарплату за последние полгода!
Какое завтра???
Выскакиваем из разлагающегося на жаре лимузина. Начинаем голосовать.
Выглядим эпично: я в свадебном платье посреди проспекта и жених с запотевшей бутоньеркой.
Проезжающие водители все понимают: свадьба, веселье. Они радостно нам сигналят и... не останавливаются.
Короче, тот джип муж останавливал, бросаясь практически на капот. Быстро объяснял, что нужно и куда ехать.
А водитель оказался джигит. Не в смысле национальности, а вот в душе джигит. Когда пробка окончательно пообещала перенести свадьбу на завтра, он без раздумий рванул по клумбам наперерез судьбе и гаишнику.
На площадку перед загсом заходили юзом. В своем забрызганном болотами «Чероки» на фоне благородных лимузинов. Из свадебной мишуры на нем победоносно сияли прилипшие бархатцы с опрокинутых клумб.
— Бежим! — рявкнул жених, видя, что я запуталась в юбках и туплю на финишной прямой.
— Беги один! — пискнула я. И чуть не добавила: — Я прикрою.
В итоге я рванула подол с треском: он там на застежки туфель намотался. И догнала суженого. А потом еще и перегнала ненароком.
Про родителей, высыпавшихся горохом из убитых «шестерок» следом за нами даже рассказывать не буду.
И про саму роспись тоже. Ее я и не помню почти. Помню только, как мы хохотали всем скопом и смущали этим тетеньку-регистратора с ее кораблем, который отправляется в плаванье под названием «жизнь».
Вчера сын спросил, как мы с папой поженились.
Я подумала-подумала и рассказала ему про сломавшийся лимузин. И он долго переживал, а потом смеялся и еще радовался. И проживал тот день с нами и с нашими эмоциями.
А я сидела, листала фотки и думала, что обожаю конфузы.
Потому что они передаются из уст в уста от одного поколения другому и цементируют отношения. (Хоть и не всегда это отношения между мужем и женой, как показывает практика в моем случае.)
А вы готовы поделиться с нами своими семейными анекдотами?
AdMe.ru публикует этот текст
с разрешения автора — психолога Лели Тарасевич.