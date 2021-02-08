«Обожаю конфузы». Уморительный текст о том, как рождаются семейные байки и анекдоты

Обожаю конфузы! В сам момент, конечно, возникают не то чтобы светлые чувства. Зато потом есть что вспомнить.

Ну ладно, вы же понимаете, что это и есть те самые семейные анекдоты, передающиеся из уст в уста от одного поколения другому и цементирующие отношения.

Про дедушку, опоздавшего на собственную свадьбу, потому что побежал за букетом невесты и свалился по дороге в овраг. И не мог выбраться. А потом все-таки явился в мокрых ботинках, порванном пиджаке и без галстука, потому что с его помощью выбирался.

Зато с цветами. С тем, что от них осталось.

Или про маму, которая повздорила с козой Зойкой в день родов, и та ее не пускала выйти из дому, чтобы позвать врачей. Так и горланила в сенях, пока соседи не прибежали.