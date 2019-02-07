Ободряющий текст от уныния и хандры, чтобы оптимистичнее взглянуть на мир вокруг

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Жизнь, как известно, у человека одна. И желательно прожить ее достойно и интересно и не тратить на всякую ерунду. Нет, ну обещают там всякие хитрые граждане бессмертие, реинкарнации, Валгаллу и прочие райские кущи. Но все это так же подозрительно, как и предложение отправить СМС на короткий номер или купить в переходе метро телефон. И главное, это вовсе не повод обрекать себя на страдания здесь и сейчас.

Казалось бы, есть у тебя две руки, две ноги, ты здоров, сыт, одет, умыт — что еще нужно, зачем унывать? Но мы часто видим, что даже серьезно больные или покалеченные либо нищие люди гораздо оптимистичнее смотрят на мир вокруг, чем люди, никакими хворями и нищетой не ограниченные. Каждый новый день ты даешь себе зарок дышать полной грудью, вдыхать жизнь, радоваться даже мелочам, искать красоту в мире вокруг, делать что-нибудь полезное. Ценить то, что у тебя есть, ведь у многих нет вообще ничего. И каждый раз что-то снова идет не так, и, ложась спать, ты чувствуешь себя каким-то лузером, амебой на задворках истории — уставший нытик, которого ничто не радует. Ты ничего не умеешь, ничего не можешь, никому не нужен, и вообще все тлен. Глас вопиющего в ночи: «Господи, я больше не могу!»



А мочь надо.

Нужно стараться делать так, чтобы хотя бы где-то в середине дня весь космос замкнулся в тебе на краткий миг, чтобы ты вдруг расплылся в улыбке, коснувшись какой-нибудь совсем незначительной и простецкой жизненной радости. Посмотрел в кружку с чаем, например, и глубокомысленно изрек: «Мм, это изумительно!» Или же услышал реплику смешную от какого-нибудь прохожего, или мелодию по радио, или в окно посмотрел: листья падают с деревьев, стая птиц пролетела. Или детям позвонил, или родителям, написал другу или подруге интересную мысль, пролетавшую мимо, но случайно зацепившуюся за торчащую из полупустой твоей головы извилину-ветку. Краткое, словно электрический разряд, погружение в радость, осознание, что жить-то, оказывается, хорошо. Жить здесь и сейчас, а не в предвкушении белоснежных загробных крыльев или веселых небесных пирушек, мягких объятий гурий или что там еще обещают шарлатаны. Не мечты об эфемерном будущем, а постижение мгновения своим в нем присутствием.

Радоваться мелочам, ценить то, что у тебя есть, — это ведь очень важно. Тем более для персонажей русской классики вроде нас, друзья. Жаль, в школе этому не учили. А было бы очень здорово. Идет урок, а у учителя в руке кружка с чаем. И у всех детей тоже. — А теперь, ребята, обхватим чашку обеими ладошками, закроем глазки и сделаем небольшой глоток. Прочувствуйте его. Прочувствуйте этот момент. Иногда чашка — это просто чашка. Но только не в тот момент, когда вы пьете чай. Ваша чашка должна стать маленькой вселенной, и каждый глоток — это как рождение нового человека. И запомните: кто понял жизнь, тот не спешит.



И все обхватывают бережно свои кружки и чашки, осторожно прихлебывают. И все в шарфиках разноцветных сидят — каждый со своим уникальным узором, это важно! Творчество чаепития в шарфиках. — Завтра мы пойдем в парк собирать осенние листья. Обещают дождь. Не забудьте дождевики, потому что — что? — учитель вопросительно окинет взором ребятишек. — Дождь нам не помеха! — грянет класс.

А вечером спросит родитель у своего дитенка-школьника: что по математике-то задали? То-то и то-то — ответит чадо, жующее котлету за столом на кухне. А по русскому? Текст прочитать и на вопросы ответить. А по гармонии что? Дождевик не забыть и сапоги резиновые. Мать или отец что-то дальше спрашивают, а ребенок-то уже и не слышит, жует со смаком не спеша свою котлету. Закрыл глаза и жует. А куда ему спешить, гармонически развитой личности...