Молодой папа рассказал, почему он не хочет, чтобы его ребенок был лучше всех

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Олег Батлук — писатель, блогер и папа 3-летнего сына. Автор с юмором, мудростью и нежностью описывает свои родительские будни, а главный мотив его рассказов - не столько воспитание ребенка, сколько познание самого себя. Первая книга Олега Батлука под названием «Записки неримского папы» покорила сердца огромной аудитории, да и новая книга, «Мемуары младенца» (о детских воспоминаниях самого Олега), уже пользуется не меньшим успехом.

Сегодня AdMe.ru делится с вами новым наблюдением автора о том, как мы растим детей.

Я гулял на детской площадке с Артемом и увидел чудо природы — квадратного ребенка. Квадратный ребенок не гулял. Он сидел на скамейке на краю площадки. Это был мальчик, по виду лет 7–8. Пока Артем изображал Саида в песочнице, пытаясь закопаться по шею, я нашел время пообщаться с геометрическим феноменом. Я подсел к нему. «У тебя все в порядке? Почему не играешь со всеми?» — спросил я. После рождения Артема мне теперь больше всех надо, да. Как Калинин был всесоюзным старостой, так вот и я — всесоюзный папа. Эмпатия к чужим детям отросла такая — хоть укорачивай. «У меня 5 минут. Я не успею», — ответил квадратный мальчик. «А потом что?»

«Флейта айкидо рисование английский», — выдал ребенок в режиме телеграммы. На мгновение мне показалось, что я прослушал фрагмент последней главы «Улисса».

«И тебе нравится?» «Да-да! Мне очень-очень нравится», — быстро протараторил квадратный мальчик и вцепился пальцами в скамейку. Только острые плечи стали еще острее.

«Ну что ты сидишь, мы же опаздываем! — не успев подойти, уже издалека закричала женщина на шарнирах, с подвижным лицом. — Побежали!» Женщина на шарнирах подскочила к нам, подхватила моего собеседника за плечи и повела его прочь. Она уносила его с детской площадки как картонку, как бумажный стенд, рекламирующий идеального мальчика.

Из квадратного ребенка сверху торчала флейта, а снизу вываливалось айкидо.

Но вряд ли мальчик стал квадратным только от этого. Скорее всего, к его 7–8 годам в него уже успели запихнуть целый книжный шкаф — стоймя, в полный рост. А рисование и английский утрамбовали сверху.

Я посмотрел на своего полузакопанного Артема. Он был еще кругленький, без углов. Я вдруг вспомнил, как накануне смотрел по телевизору передачу «Лучше всех» про необыкновенных деток. Там в одном из сюжетов 2-летний ребенок разговаривал очень бегло, на зависть иным взрослым. В тот момент ко мне подбежал почти 3-летний Артем и, протянув игрушку, сказал: «Вот гомик». «Не гомик, Артем, не гомик, а гномик! Гномик!!!» — прошипел я, едва не выплюнув легкие от злости. Мама дорогая. И, спрашивается, чем я лучше женщины на шарнирах?

Я уже морально готов превратить сына в очередного Голема, искусственного человека, призванного замолить папашкины грехи перед Идеалом, Франкенштейна, сшитого из моих самых ослепительных неврозов.

Пусть лучше будет круглый дурак, чем черный квадрат Малевича, куда не проникает свет.