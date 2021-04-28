Несколько волшебных слов, с помощью которых Яжемать превращается в фею

Меня зовут Галина Соколенко, я психолог и мама. Чтобы объяснить своему маленькому сыну сложные вещи простым языком, я выбрала формат сказки. Попробуйте сами, и вы убедитесь, как легко выдуманные персонажи меняют наше восприятие действительности, помогают отбросить лишние эмоции и не только увидеть проблему, но и решить ее как по волшебству.

Специально для читателей AdMe.ru я расскажу одну такую сказку, в которой добро, как всегда, меняет мир к лучшему.

Ведьма — это заколдованная фея

— Ну что, какую сегодня хочешь сказку на ночь? — Про страшную ведьму! — Ну хорошо, про ведьму так про ведьму. Я тебе расскажу про страшную ведьму, которую встретила сегодня в магазине. — Ты встретила в магазине?! А как эту ведьму зовут?! — Ее зовут Яжемать. — Яжемать... Дурацкое имя! А что она делает, эта Яжемать? — Она очень много ворчит, беспокоится, жалуется и этим сердит и раздражает людей вокруг. Иногда она даже кричит. — А почему она ворчит и беспокоится? Она такая родилась? — Ты знаешь, я думаю, ее однажды заколдовали. — А чего она жалуется, эта Яжемать? — Я думаю, она жалуется потому, что ей не хватает внимания. И, может быть, ей никто никогда не говорил спасибо, как бы она ни старалась. — Это как? — Ну... помнишь, ты мне раньше всегда лепил тортик из песка? — Конечно! Ты же его любишь! — Да, это правда. Помнишь, я тебе всегда говорила, что это мой любимый тортик, и я тебе говорила: «Спасибо, сынок»? — Да, и я тебе говорил спасибо, когда ты мне покупала тортик в магазине. Он был, конечно, не из песка, но все равно очень вкусный.

— Да. Мы сказали друг другу спасибо, и это было очень приятно. А вот Яжемать слепила самый красивый и вкусный тортик из песка, но ей, наверное, никто не сказал спасибо. Например, она долго ходила с большим животиком, а потом родила ребеночка, ну вот такого же хорошенького, как ты. Когда я родила тебя, мне все хотели помочь, а твой папа носил меня через лужи на руках и каждый день говорил спасибо за тебя. А у Яжематери болела спина, болел живот, она не могла спать и есть, ей было очень тяжело, а потом она долго лежала в больнице, но никто не сказал ей спасибо за малыша. Ей было обидно. — Вот бедняжка! Мне тоже не нравится, когда болит живот! А что еще делает Яжемать? — Иногда, когда она гуляет с ребенком, а мимо идет человек с собакой, она кричит, чтобы собаку убрали подальше, даже если собачка не кусается и совсем маленькая. — Зачем?! Собачки же хорошие, я хочу собачку! — Да, собачки хорошие. Я думаю, она просто много волнуется. А еще, возможно, она просто хочет, чтобы люди вокруг посмотрели и сказали: «Она волнуется за ребенка, она хорошая мама!» — Ты тоже за меня волнуешься, ты точно хорошая мама, мама. — Спасибо, сынок.

Волшебные слова помогут справиться с ведьмой

— А что же делать? Как ее победить, эту Яжемать? — Знаешь, малыш, не всех ведьм нужно побеждать. Иногда бывает достаточно волшебных слов, и ведьма превратится в фею. — А какие волшебные слова? — Например, можно сказать: «Если вы волнуетесь, я придержу собаку, а вы проходите». — И все? И ведьма превратится в фею? — Это не всегда может подействовать, но это хорошее заклинание. — А эта ведьма не боится даже воспитательницу в садике? И врача?! — Нет, она не боится воспитательницу и врача. По правде говоря, они сами не очень-то хотят встретить на пути Яжемать. — А что она им сделает? — Она поругает их за плохую работу, даже если они сделают свою работу хорошо. — А что им делать? Как защититься? — Скорее всего, они могут сказать ей: «Я понимаю, что вы волнуетесь за своего ребенка, у вас замечательный малыш, и вы — замечательная мама». — Когда тебе так говорят в садике, ты улыбаешься. — Да, мамам всегда приятно такое слышать.

— Мам, а что случилось в магазине? Что тебе сделала Яжемать? — Она кричала, что я должна уступить ей свое место в очереди на кассу, потому что у нее на руках маленький ребенок. — Какая хитрая ведьма, да? — Может быть, она была хитрая. Но я посмотрела на нее, и мне показалось, что она просто устала и ее совсем никто не жалеет. — Но ты ведь тоже сегодня устала! — Да, но когда я, уставшая, пришла домой, ты нарисовал мне танк, а папа помассировал мне плечи. Вы меня пожалели, и мне стало гораздо легче. — А что ты сделала с ведьмой? Ты сказала волшебные слова? — Да, я сказала ей: «Ох, как я вас понимаю, сама так же стояла в очередях! В этих проходах между кассами не помещается ни одна коляска — приходилось носить ребенка на руках! Проходите, пожалуйста». — И она превратилась в фею? — Думаю, да. — У нее что, выросли крылышки и она улетела? — Нет, просто она сказала спасибо и у нее на глаза навернулись слезы. Ну, знаешь, когда ты хочешь заплакать, но сдерживаешься?

Добрым волшебником может стать каждый

— А ее кто-то может навсегда расколдовать? — Добрый волшебник. — А где он, добрый волшебник? — Их много, просто они не всегда показываются. — Никогда не встречал... — О чем ты задумался? — Мама, вроде у нас во дворе тоже есть такая ведьма. Когда я катаюсь возле нее на велосипеде, она говорит, что я невоспитанный мальчик и, если я задену ее коляску, она меня прибьет. — А ты что? — Катаюсь нарочно еще ближе! А чего она?! Я ее не боюсь! — Ты смелый. Но все-таки ей, наверное, очень от этого обидно. Может, завтра попробуешь волшебные слова? — Может быть, попробую. — А какие ты скажешь слова? — Я скажу: «Я не задену вашу коляску, я умею ездить осторожно и не хочу, чтобы вы волновались. Вы хорошая мама, настоящая фея!» — Какие хорошие и добрые слова! Уверена, вы сразу подружитесь. — Мама, знаешь, ты — настоящая фея! — А ты — добрый волшебник.