Несколько волшебных слов, с помощью которых Яжемать превращается в фею
Меня зовут Галина Соколенко, я психолог и мама. Чтобы объяснить своему маленькому сыну сложные вещи простым языком, я выбрала формат сказки. Попробуйте сами, и вы убедитесь, как легко выдуманные персонажи меняют наше восприятие действительности, помогают отбросить лишние эмоции и не только увидеть проблему, но и решить ее как по волшебству.
Специально для читателей AdMe.ru я расскажу одну такую сказку, в которой добро, как всегда, меняет мир к лучшему.
Ведьма — это заколдованная фея
— Ну что, какую сегодня хочешь сказку на ночь?
— Про страшную ведьму!
— Ну хорошо, про ведьму так про ведьму. Я тебе расскажу про страшную ведьму, которую встретила сегодня в магазине.
— Ты встретила в магазине?! А как эту ведьму зовут?!
— Ее зовут Яжемать.
— Яжемать... Дурацкое имя! А что она делает, эта Яжемать?
— Она очень много ворчит, беспокоится, жалуется и этим сердит и раздражает людей вокруг. Иногда она даже кричит.
— А почему она ворчит и беспокоится? Она такая родилась?
— Ты знаешь, я думаю, ее однажды заколдовали.
— А чего она жалуется, эта Яжемать?
— Я думаю, она жалуется потому, что ей не хватает внимания. И, может быть, ей никто никогда не говорил спасибо, как бы она ни старалась.
— Это как?
— Ну... помнишь, ты мне раньше всегда лепил тортик из песка?
— Конечно! Ты же его любишь!
— Да, это правда. Помнишь, я тебе всегда говорила, что это мой любимый тортик, и я тебе говорила: «Спасибо, сынок»?
— Да, и я тебе говорил спасибо, когда ты мне покупала тортик в магазине. Он был, конечно, не из песка, но все равно очень вкусный.
— Да. Мы сказали друг другу спасибо, и это было очень приятно. А вот Яжемать слепила самый красивый и вкусный тортик из песка, но ей, наверное, никто не сказал спасибо. Например, она долго ходила с большим животиком, а потом родила ребеночка, ну вот такого же хорошенького, как ты. Когда я родила тебя, мне все хотели помочь, а твой папа носил меня через лужи на руках и каждый день говорил спасибо за тебя. А у Яжематери болела спина, болел живот, она не могла спать и есть, ей было очень тяжело, а потом она долго лежала в больнице, но никто не сказал ей спасибо за малыша. Ей было обидно.
— Вот бедняжка! Мне тоже не нравится, когда болит живот! А что еще делает Яжемать?
— Иногда, когда она гуляет с ребенком, а мимо идет человек с собакой, она кричит, чтобы собаку убрали подальше, даже если собачка не кусается и совсем маленькая.
— Зачем?! Собачки же хорошие, я хочу собачку!
— Да, собачки хорошие. Я думаю, она просто много волнуется. А еще, возможно, она просто хочет, чтобы люди вокруг посмотрели и сказали: «Она волнуется за ребенка, она хорошая мама!»
— Ты тоже за меня волнуешься, ты точно хорошая мама, мама.
— Спасибо, сынок.
Волшебные слова помогут справиться с ведьмой
— А что же делать? Как ее победить, эту Яжемать?
— Знаешь, малыш, не всех ведьм нужно побеждать. Иногда бывает достаточно волшебных слов, и ведьма превратится в фею.
— А какие волшебные слова?
— Например, можно сказать: «Если вы волнуетесь, я придержу собаку, а вы проходите».
— И все? И ведьма превратится в фею?
— Это не всегда может подействовать, но это хорошее заклинание.
— А эта ведьма не боится даже воспитательницу в садике? И врача?!
— Нет, она не боится воспитательницу и врача. По правде говоря, они сами не очень-то хотят встретить на пути Яжемать.
— А что она им сделает?
— Она поругает их за плохую работу, даже если они сделают свою работу хорошо.
— А что им делать? Как защититься?
— Скорее всего, они могут сказать ей: «Я понимаю, что вы волнуетесь за своего ребенка, у вас замечательный малыш, и вы — замечательная мама».
— Когда тебе так говорят в садике, ты улыбаешься.
— Да, мамам всегда приятно такое слышать.
— Мам, а что случилось в магазине? Что тебе сделала Яжемать?
— Она кричала, что я должна уступить ей свое место в очереди на кассу, потому что у нее на руках маленький ребенок.
— Какая хитрая ведьма, да?
— Может быть, она была хитрая. Но я посмотрела на нее, и мне показалось, что она просто устала и ее совсем никто не жалеет.
— Но ты ведь тоже сегодня устала!
— Да, но когда я, уставшая, пришла домой, ты нарисовал мне танк, а папа помассировал мне плечи. Вы меня пожалели, и мне стало гораздо легче.
— А что ты сделала с ведьмой? Ты сказала волшебные слова?
— Да, я сказала ей: «Ох, как я вас понимаю, сама так же стояла в очередях! В этих проходах между кассами не помещается ни одна коляска — приходилось носить ребенка на руках! Проходите, пожалуйста».
— И она превратилась в фею?
— Думаю, да.
— У нее что, выросли крылышки и она улетела?
— Нет, просто она сказала спасибо и у нее на глаза навернулись слезы. Ну, знаешь, когда ты хочешь заплакать, но сдерживаешься?
Добрым волшебником может стать каждый
— А ее кто-то может навсегда расколдовать?
— Добрый волшебник.
— А где он, добрый волшебник?
— Их много, просто они не всегда показываются.
— Никогда не встречал...
— О чем ты задумался?
— Мама, вроде у нас во дворе тоже есть такая ведьма. Когда я катаюсь возле нее на велосипеде, она говорит, что я невоспитанный мальчик и, если я задену ее коляску, она меня прибьет.
— А ты что?
— Катаюсь нарочно еще ближе! А чего она?! Я ее не боюсь!
— Ты смелый. Но все-таки ей, наверное, очень от этого обидно. Может, завтра попробуешь волшебные слова?
— Может быть, попробую.
— А какие ты скажешь слова?
— Я скажу: «Я не задену вашу коляску, я умею ездить осторожно и не хочу, чтобы вы волновались. Вы хорошая мама, настоящая фея!»
— Какие хорошие и добрые слова! Уверена, вы сразу подружитесь.
— Мама, знаешь, ты — настоящая фея!
— А ты — добрый волшебник.
А с каким сказочным героем схожи характером вы?