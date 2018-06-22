Непредсказуемые побочные эффекты, которые могут возникнуть после укусов животных

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Всем известно, что укус клеща опасен энцефалитом, укус малярийного комара — малярией, а шершня — сильнейшей аллергией. Но не все знают, что, к примеру, так же опасны верблюды и утконосы, чьи нападения могут обернуться очень неожиданными реакциями организма.

Сегодня AdMe.ru делится с вами самыми неожиданными и опасными последствиями взаимодействия с животными.

Аллергия на мясо после укуса клеща

Не новость, что укус клеща может вызвать такие заболевания, как энцефалит и болезнь Лайма. Но наверняка мало кому известно, что после такого укуса может возникнуть аллергия на красное мясо. В ряде случаев белки клеща, впрыснутые со слюной, и определенные органические соединения, содержащиеся в мясе млекопитающих, запускают механизм потенциально опасной для жизни аллергической реакции.

Растворение костей после укуса верблюда

Никто не подозревает, что верблюд может оказаться одним из самых опасных животных, но, вопреки убеждениям, такой риск существует. Бывают случаи, когда после его укуса в организм вместе со слюной попадает бактерия, вызывающая остеолиз, который приводит к растворению костей.

Длительная эрекция после укуса паука

Укус бразильского блуждающего паука вызывает боль и раздражение в месте укуса, но это не все побочные эффекты: яд способен вызвать эрекцию у мужчин, которые были укушены. Она может продолжаться до 4 часов, пока токсин взаимодействует с кровью человека.

Поражение нервных окончаний и разрушение мышц после укуса рыбы-камня

Рыба-камень считается самой ядовитой рыбой в мире. У нее есть 13 ядовитых шипов на спине, которые способны проникать даже сквозь толстую кожу. Она может легко убить человека, если яд попадет в кровоток. Но даже если вам удастся выжить, это не значит, что вы останетесь здоровым. Яд способен разрушать плоть и убивать нервные окончания, что приведет к потере мышечной массы. Те, кого ужалила каменная рыба, рассказывают, что болевые ощущения при этом схожи с ощущениями от удара кувалдой.

Непреодолимый страх после ожога медузы

Укус медузы ируканджи не только вызывает жгучую боль и судороги, но и обладает одним очень странным и страшным эффектом: он вызывает эффект экзистенциального страха. Ч еловек, ужаленный этой медузой, может испытывать непреодолимую боязнь смерти, даже уже оправившись от укуса.

Мучительная боль от укуса утконоса

У утконоса есть одна крайне любопытная способность: это один из немногих видов млекопитающих, которые производят яд. Этот необычный токсин при попадании в организм вызывает сильнейшую боль, которую не может облегчить даже очень сильное обезболивающее, и длиться она может месяцами.

Сильные кровотечения от укуса гусеницы

Лономия — ядовитая гусеница, обитающая в Бразилии. Щетинки, которыми покрыто все ее тело, таят в себе огромную опасность: они впрыскивают в жертву яд, который обладает очень сильными антисвертывающими свойствами. Именно они являются причиной обширных кровотечений в теле жертвы.

Сонная болезнь после укуса мухи цеце

Муха цеце является переносчиком сонной болезни, жертвы которой сначала испытывают симптомы, похожие на аллергическую реакцию с лихорадкой, болью в суставах и головными болями. Но с течением времени появляются и другие симптомы, такие как путаница сознания, отсутствие координации, бессонница, психоз и даже паралич.