«Не дарите уставшей женщине цветы». Текст о том, что есть вещи и поважнее тривиальных подарков

Не дарите уставшей женщине цветы. Серьезно, цветы хороши, когда есть ресурс им порадоваться. А еще дарящему важно получить ответную реакцию. «Ах, как мило, это мои любимые!» и вот это всё. У уставшей женщины иногда нет даже этого ресурса. Дарящий искренне недоумевает, чего это она рожу корчит, я же старался. А рожа корчится, потому что эти цветы нужно подрезать, в вазу поставить и достаточно эмоционально выразить благодарность и восхищение. А сил на это нет. Хотите порадовать уставшую женщину? Купите ей еды. Или приготовьте, только сами потом приберите на кухне. Или закажите доставку. Одной из самых романтичных фраз, которую я когда-либо слышала, была просьба прислать фото. Не мое, а моего холодильника. Потому что «я же знаю, что ты сегодня наверняка не ела нормально, а у тебя в холодильнике обычно пусто. Если это так, то просто покажи фото, я завезу что надо». Без цветов и серенад, заметьте. Закажите для уставшей женщины бригаду уборщиков. Чтобы она могла просто ничего не делать, пока в доме становится чисто. Поверьте, это настоящее чудо для женщины, чистая магия.

В семье конфликт. Муж жалуется, что подарил жене комплект белья. Красивое и дорогое, а она в истерику. Совсем очумела, не ценит внимание, не идет на контакт. А жена поясняет, что третью неделю не может на эпиляцию и педикюр вырваться, потому что муж с детьми посидеть отказывается, устал и вечно занят. И это белье как издевательство для нее. «Я вся измучена, а еще должна нарядиться теперь и для него концерт устроить?» Мужчина приходит домой с тортом, приятный вечер, романтика. А она бесится. Потому что перед тем, как сесть за торт, ей надо перегладить белье, помыть посуду, сделать заготовки для завтрака, помыть и уложить детей. И пока муж сидит на кухне и ждет, она носится в режиме электровеника. И когда после этого марафона и нескольких просьб сделать хоть что-то женщина уходит спать, мужчина чувствует себя оскорбленным. Он старался, он хотел проявить внимание.