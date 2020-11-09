«Настоящая женщина должна суметь организовать питание на 5–7 тыс. в месяц?» Толковый текст об экономии

Ой, а у меня тут случился слет юных сказочников. Презрев нормальные правдоподобные сюжеты типа «По щучьему велению» или «Скатерть-самобранка», они упорно рассказывали мне историю про нормальную жену, которая должна накормить всю семью из расчета 5–7 тыс. рублей на человека, а у хорошей хозяйки еще и останется. Конечно, экономия, спору нет, вещь полезная. Но в этом сюжете, исполненном нараспев под те же потасканные гусли «женщина должна», прослеживается еще один сказочный мотив — «должна по умолчанию». Напомнило, как однажды ко мне приходил гражданин, на полном серьезе убежденный, что у женщин есть особый «ген мытья унитазов». Как-то вот сформировался он дивным образом в процессе эволюции, и если у женщины такой ген есть, а у мужчины нет, то пусть она и моет, ей это только приятно. Ну или есть распространенное убеждение про материнский инстинкт. Что памперсы, стирка штанишек, тертое яблочко — это как-то женщинам «паприроди» положено делать. Что вроде у них особые есть какие-то физиологические предпосылки к бессоннице, вставанию по ночам, и им это не тяжело вовсе, в отличие от уставшего добытчика.

И знаете, в чем, с моей точки зрения, главная опасность такого «по умолчанию» и «паприроди»? В том, что они позволяют невероятно изящно обесценить чужой труд, играючи превратить его в безусловный рефлекс, в физиологическое отправление. Типа ну вот, шла баба, между делом случайно родила, не спала, памперсы заменила, уроки с ребенком сделала, отправила в институт. Семью накормила, унитаз помыла, белье постирала, ну так на то и баба, на то и «паприроди». Что ей теперь, медаль повесить? И если с воспитанием детей и с домашней работой вопрос потихонечку начал переноситься в публичное пространство, женщины начали вдруг говорить, что ничего не «паприроди», что тяжело, что нужно делегировать, что отец должен участвовать в воспитании и уходе, что муж должен брать часть домашней работы на себя и так далее, то в вопросе экономии и «природного», опять же, умения быть хорошей хозяйкой есть еще много неясностей. Я скажу вам честно, что у меня, как и многих, были и периоды спада, и периоды долгов. И я прекрасно знаю, что такое экономия. Экономия, то есть хитрые выверты, которые позволяют семье кормиться на 300 рублей в день вместо 1 тыс. (ну или для кого-то эта привычная сумма еще больше), — это именно работа. Это трудозатраты, которые уходят на беготню — на поиск товаров по акции и дешевых продуктов. Это интеллектуальные усилия, которые тратятся на поиск информации о дешевых блюдах, не вредящих желудку. Расчеты жиров, белков и углеводов. И прочую математику. Это физические усилия на приготовление той пищи, которую при наличии денег можно легко купить. На переделку и ремонт той одежды и обуви, которая изначально могла бы быть качественной. На огород.