«Настоящая женщина должна суметь организовать питание на 5–7 тыс. в месяц?» Толковый текст об экономии
Ой, а у меня тут случился слет юных сказочников. Презрев нормальные правдоподобные сюжеты типа «По щучьему велению» или «Скатерть-самобранка», они упорно рассказывали мне историю про нормальную жену, которая должна накормить всю семью из расчета 5–7 тыс. рублей на человека, а у хорошей хозяйки еще и останется.
Конечно, экономия, спору нет, вещь полезная. Но в этом сюжете, исполненном нараспев под те же потасканные гусли «женщина должна», прослеживается еще один сказочный мотив — «должна по умолчанию». Напомнило, как однажды ко мне приходил гражданин, на полном серьезе убежденный, что у женщин есть особый «ген мытья унитазов». Как-то вот сформировался он дивным образом в процессе эволюции, и если у женщины такой ген есть, а у мужчины нет, то пусть она и моет, ей это только приятно.
Ну или есть распространенное убеждение про материнский инстинкт. Что памперсы, стирка штанишек, тертое яблочко — это как-то женщинам «паприроди» положено делать. Что вроде у них особые есть какие-то физиологические предпосылки к бессоннице, вставанию по ночам, и им это не тяжело вовсе, в отличие от уставшего добытчика.
И знаете, в чем, с моей точки зрения, главная опасность такого «по умолчанию» и «паприроди»? В том, что они позволяют невероятно изящно обесценить чужой труд, играючи превратить его в безусловный рефлекс, в физиологическое отправление. Типа ну вот, шла баба, между делом случайно родила, не спала, памперсы заменила, уроки с ребенком сделала, отправила в институт. Семью накормила, унитаз помыла, белье постирала, ну так на то и баба, на то и «паприроди». Что ей теперь, медаль повесить?
И если с воспитанием детей и с домашней работой вопрос потихонечку начал переноситься в публичное пространство, женщины начали вдруг говорить, что ничего не «паприроди», что тяжело, что нужно делегировать, что отец должен участвовать в воспитании и уходе, что муж должен брать часть домашней работы на себя и так далее, то в вопросе экономии и «природного», опять же, умения быть хорошей хозяйкой есть еще много неясностей.
Я скажу вам честно, что у меня, как и многих, были и периоды спада, и периоды долгов. И я прекрасно знаю, что такое экономия. Экономия, то есть хитрые выверты, которые позволяют семье кормиться на 300 рублей в день вместо 1 тыс. (ну или для кого-то эта привычная сумма еще больше), — это именно работа.
Это трудозатраты, которые уходят на беготню — на поиск товаров по акции и дешевых продуктов.
Это интеллектуальные усилия, которые тратятся на поиск информации о дешевых блюдах, не вредящих желудку. Расчеты жиров, белков и углеводов. И прочую математику.
Это физические усилия на приготовление той пищи, которую при наличии денег можно легко купить. На переделку и ремонт той одежды и обуви, которая изначально могла бы быть качественной. На огород.
Чем меньше денег, тем эти затраты выше. Тем больше усилий прикладывает женщина, если груз экономии и распоряжения средствами сваливается именно на нее. И если денег мало катастрофически, то это самая настоящая вторая смена. Можно сказать, это дополнительная работа, которая к тому же еще и не оплачивается. Потому что нет у нас никаких генов, благодаря которым мы по умолчанию сажаем рассаду, крутим банки, перелицовываем старые вещи двоюродной сестры, а также ищем хорошие вещички в специальных группах по акции.
Быть экономной хозяйкой — это не какая-то особая половая привилегия. Это такой же навык, такая же работа. Мы, может, тоже хотим прийти со службы, топнуть ножкой, выложить на стол 15 тыс. рублей и потребовать, чтобы по щучьему велению супруг организовал на эти деньги первое, второе, третье и компот, да еще не забыл купить всей семье носки на распродаже.
Что я хотела сказать этим постом? Желала ли обидеть всех мужчин в мире, вместе взятых? Нет. Я только хотела сказать, что экономия в трудной жизненной ситуации — это дело двоих. И если работают оба, а коллапс неизбежен, то негоже навьючивать этот тяжелый физически, интеллектуально и морально процесс на одну только женщину, призывая на помощь весь сказочный арсенал: от «хорошей хозяйки» до «женской природы». Оставьте сказки детям, мы все давным-давно уже выросли.
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блогера Морены Мораны