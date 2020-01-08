«На том свете нас встретят наши собаки». Сильная история о настоящей любви

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«Все псы попадают в рай» — не просто так студия United Artists сняла целых 2 мультфильма и один мультсериал под этим названием. Собаки — верные друзья человека, которые готовы разделить с ним и счастье, и беду. Они всегда рады протянуть лапу и с нетерпением ждут своих хозяев домой, чтобы встретить их на пороге бурными объятиями.

Анна Валентиновна Кирьянова, известный писатель и психолог, с теплом и благодарностью рассказала об этих животных в своей зарисовке в Facebook. Мы в AdMe.ru согласны с каждым словом этого текста и предлагаем вам с ним познакомиться.

Первыми на том свете нас встретят наши собаки. Все, которые были с нами в этом мире. Мы должны будем пройти через узкий и опасный мост на другой берег. Собаки помогут нам перейти этот мост, и собаки прогонят злых духов, которые попытаются нам помешать. И собаки будут ужасно радоваться встрече, как всегда: припадать на передние лапы, прыгать и восторженно лаять... Так считали древние скандинавы. И другие народы так считали. Собаки нас преданно ждут у моста, как всегда ждали. Они потому и не переходят на другой берег — они же нас ждут. Хоть целую вечность они будут нас ждать.

Когда собак признали нечистыми животными и велели их уничтожать, бедуины спасли своих собак. Они просто сказали: "Это не животные. Это наши друзья. А вас мы знать не знаем и не желаем потворствовать жестоким глупостям. Мы не убиваем друзей. Вообще стараемся поменьше и пореже убивать. Так что идите отсюда, пожалуйста, пока целы". Все великие люди очень любили своих собак. У Чехова был таксик, у Черчилля - пудель, у Фрейда - пекинесы, у Шопенгауэра тоже пудель был, даже у жестоких людей вроде Гитлера были собаки. И может, на том свете только собака и осталась рядом со своим отвратительным хозяином в страшном месте. Только ей и позволено его сопровождать в мучительных скитаниях? Как напоминание, что в самой ужасной душе был слабый и крошечный отсвет добра; все могло бы быть иначе?.. Собака - это верный и вечный друг и на том, и на этом свете. И в конце XIX века один фермер лишил жизни собаку другого. Этот Хорнсби решил, что соседский пес угрожает его овцам. Он овец разводил. Вот он взял и убил пса. Подумаешь, большое дело. Людей вон линчуют, и ничего. А тут - всего лишь собака! Но хозяин пса подал в суд. Он был в гневе и в отчаянии; это не собаку убили - это убили его друга. Разве можно промолчать, если убили вашего друга? Этот Чарльз подал в суд и нанял 3 видных адвокатов, чтобы наказать убийцу. Хорнсби испугался и тоже начал тратиться на адвокатов. Все как-то неожиданно пошло, процесс привлек внимание общественности. Потому что это был процесс об убийстве друга. И о том, есть ли права у собаки. Есть ли у нее душа? И можно ли жестоко относиться к животным? Тогда к людям-то не больно гуманно относились. А тут такое дело - суд над тем, кто всего лишь пристрелил пса...

Один из адвокатов потерпевшего, Вест Джордж Грэм, впоследствии ставший сенатором, сказал, что он выиграет процесс или лично извинится перед каждым псом в округе. И выиграл. Жестокого фермера наказали по справедливости. Это произошло после речи, которую произнес адвокат перед судом и перед публикой. Он сказал так:

"Единственный совершенно бескорыстный друг человека в этом корыстном мире, друг, который никогда не покинет его, который никогда не бывает неблагодарным и не предаст его, - это собака. Она останется рядом с человеком в богатстве и бедности, во здравии и болезни. Собака будет спать на холодной земле, где дуют холодные ветры и яростно метет снег, только бы быть рядом с хозяином. Она будет целовать ему руку, даже если эта рука не может дать ей воды; она будет зализывать раны и царапины – результат столкновений с жестокостью окружающего мира. Собака охраняет сон своего нищего хозяина так же ревностно, как если бы он был принцем. Когда уходят все остальные друзья, этот остается. Когда все ваши богатства улетучатся и все развалится на куски, собака будет так же постоянна в своей любви, как солнце, шествующее по небу".

Вот так сказал адвокат. И все задумались и замолчали. А потом суд признал жестокого фермера виновным и приговорил к наказанию. Потому что в душе все поняли, кто их самый верный и преданный друг. Даже если этот друг не умеет разговаривать, ну и что? Он нас понимает без слов… Так оно и есть. Этот верный друг не слишком нам докучает, не просит ничего особенного и принимает нас такими, какие мы есть. И нельзя предавать эту дружбу. Потому что тот, кто предал свою собаку, предаст кого угодно и когда угодно. Это закон. Коты тоже очень хорошие. Я уважаю котов. А собак просто люблю. И очень надеюсь, что наши собаки встретят нас у моста. Может, там вовсе не мост, а что-то другое, но собаки - наши, любимые, прежние. И они нас ждут и встретят. И завиляют хвостами...

Мы читали текст всей редакцией и не могли сдержать слез. А потом начали делиться друг с другом фотографиями своих четвероногих друзей.

"Мои панамцы оттаивают после прогулки в +4 °C. Мы недавно переехали из вечно жаркой Панамы, так что они привыкают к климату".

"У нас есть пес выходного дня - родительский кобель по кличке Арчи. Это я уговорила их взять щенка, они все сначала сопротивлялись, но теперь любят его без памяти. И мы тоже. Скучаем по нему, и мне кажется, что он по нам тоже".

"Это Лось. Полтора года назад я взяла его из приюта. Слепой вредный пес со сложной судьбой, в котором я души не чаю".

"Это Бонифаций, самый хороший мальчик".

"Эту собачку зовут Настасья Филипповна. Она покорительница сердец и похитительница вкусняшек. В детстве Настенька не сгрызла ни одной тапки, ни одной игрушки, зато упоенно мусолила под диваном сетевой кабель. Видимо, так она приобщилась к мировой сети и обрела недюжинный интеллект".

"Это Ривер, любит душевно полежать, не любит, когда ее от этого дела отвлекают".