Мы провели 6 салонных процедур дома и узнали, на чем можно сэкономить, а что лучше делать у мастера

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Женщины тратят на услуги салонов красоты в среднем $ 80 в месяц. Однако больше половины этой суммы легко можно сэкономить и при этом быть ухоженной. В интернете есть множество примеров бюджетных вариантов ухода за собой. Например, многие девушки утверждают, что сделать депиляцию с помощью сахара самостоятельно дома довольно просто. Несколько человек из нашей редакции проверили это на себе и готовы поделиться результатами.

Авторы AdMe.ru решили провести эксперимент: провести на дому популярные салонные процедуры и узнать, насколько это эффективно и дешево.

Ламинирование волос

В салоне эта процедура стоит $ 40–50 и длится примерно 2–2,5 часа. Используется специальный состав — ламинат + бальзам.

Суть процедуры: реконструкция, восстановление и защита ослабленных волос. Сначала голову моют шампунем глубокой очистки. Затем наносят маску и держат ее в течении 20–30 минут, потом оборачивают волосы фольгой и запаивают ее утюгом или только прогревают феном. В среднем эффект держится от 3 до 6 недель. В рецептах из интернета профессиональный ламинат заменяет желатин.

Маска для домашнего ламинирования делается просто: нужно смешать 3 ст. ложки желатина, 9 ст. ложек воды и 3 ст. ложки бальзама. Нанести на влажные волосы, накрыть голову пакетом, сверху — полотенцем и спустя 35 минут все тщательно смыть.

Результат: волосы действительно стали более мягкими на ощупь, блестящими, однако потрясающего эффекта я не увидела. Из неприятного: после смывания остались кусочки желатина, от которых было сложно избавиться.

Я потратила на процедуру около $ 5, сэкономив таким образом $ 43.

Вывод: рекомендую всем, кроме обладательниц очень длинных волос.

Антицеллюлитный массаж баночками

В салоне один сеанс стоит $ 14 и длится 1,5 часа. Используются как обычные баночки, так и различные лимфодренажные приспособления.

Суть процедуры: создание вакуума с помощью стеклянной, пластиковой или силиконовой банки, которая захватывает небольшой участок кожи, усиливая приток крови к тканям. Такой массаж помогает на начальных стадиях целлюлита. Для ощутимого результата необходимо провести хотя бы 10 сеансов.

Результат: эффект мне виден только сразу после процедуры, спустя пару часов я уже не замечаю той гладкости. Думаю, нужно больше времени для лучшего результата.

Я купила набор баночек, массажное масло и делала массаж по инструкции на упаковке баночек каждый день в течение 5 дней. Потратила на ингредиенты около $ 3. Таким образом я сэкономила $ 11, а если брать сумму за 10 сеансов, то аж $ 137!

Вывод: рекомендую всем, исключая тех, у кого есть противопоказания (варикоз, диабет, сердечно-сосудистые заболевания).

Педикюр

В салоне процедура стоит около $ 14 и длится 1 час. Используются различные пилочки, пемза и другие инструменты.

Суть процедуры: уход за стопами и ногтями ног. В салоне сначала снимается лак, затем в течение 15 минут ноги распаривают в специальном растворе и очищают от огрубевшей кожи. Потом мастер придает форму ногтям и работает с кожей стоп, используя для этого различный инвентарь: пемзу, пилки, специальные педикюрные фрезы. В завершение процедуры ногти покрывают лаком, смазывают кожу смягчающим маслом и делают массаж.

Результат: возможно, у меня получилось не столь аккуратно, как мог бы сделать мастер. Но я вполне довольна.

Дома я сделала все то же самое, что и в салоне. Потратилась только на хороший лак — $ 1,5. Таким образом я сэкономила $ 12.

Вывод: рекомендую, если у вас нет особых проблем со ступнями и ногтями.

Маникюр

В салоне процедура стоит около $ 15 и длится 1 час. Используются различные пилочки, специальная лампа для сушки шеллака и другие инструменты.

Суть процедуры: уход за руками и ногтями рук. Сначала убирают старый лак, а затем ногтям придают желаемую форму. Руки опускают в специальную ванночку с теплой водой, а после удаляют кутикулу. Затем ногти шлифуют и в кожу возле них втирают увлажняющие масла. Завершается процедура нанесением лака.

Результат: у меня получился нежный, неброский цвет, но при этом руки выглядят красиво и ухоженно.

Дома я сделала все то же самое, что и в салоне, и потратилась только на лак — $ 2. Так я сэкономила $ 13.

Вывод: рекомендую.

Парафинотерапия для рук

В салоне 1 сеанс стоит $ 10 и длится примерно 1 час. Используются специальная ванночка для парафина, масла и скрабы.

Суть процедуры: интенсивное увлажнение и смягчение кожи. В результате воздействия горячего парафина руки выглядят моложе, кожа светлеет и становится более эластичной. Чтобы был заметен эффект, необходимо провести минимум 5 сеансов. Сам процесс делится на 4 этапа: пилинг рук, питание маслами, нанесение парафина и перед смыванием пребывание в рукавичках около 40 минут.

Мне понадобилось: косметический парафин, сода, морская соль, несколько видов масел, теплые рукавички, 2 пакетика, витамины А и Е (аевит).

Результат: кожа рук стала очень нежной, бархатистой, ногти заблестели. Ощущения очень приятные.

Дома я делала все поэтапно. Сначала обработала руки скрабом, пока топился парафин. Затем нанесла смесь масел на чистые руки и окунула каждую в теплый парафин. Потом обернула их пакетами и укутала в рукавички. Материалы обошлись мне в $ 6, и этого хватило на 5 процедур. Так что я сэкономила примерно $ 44.

Вывод: рекомендую.

Шугаринг

В салоне обработать обе ноги стоит примерно $ 10, и длится процедура 1 час. Используются специальные сахарные пасты, тальк, антисептические средства и бумажные полоски.

Суть процедуры: депиляция с помощью сахарной пасты. Сначала кожа промывается хлоргексидином и посыпается тальком. Затем аккуратно наносится слой пасты, которая потом удаляется руками или с помощью бумажных полосок.

Мне для этого понадобилось: сахарная паста, одноразовые пеленки, хлоргексидин, присыпка, бумажные полоски и шпатель (можно взять плоские деревянные палочки).

Результат: во время процедуры не все волоски удалились, многие просто обломались, и их было сложно убрать даже эпилятором. Чтобы получить гладкость кожи, я сильно помучилась и считаю, что лучше шугаринг делать у мастера.

Дома я сделала все по инструкции, процедура длилась 1,5 часа. На материалы ушло около $ 12, так что я потратила даже больше.

Вывод: не рекомендую.

А вы проводите косметологические процедуры дома или предпочитаете салоны? Что вы никогда не решились бы сделать сами?