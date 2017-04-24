Мы протестировали новое приложение FaceApp на звездах и узнали, как они будут выглядеть через 30 лет

Всегда любопытно заглянуть на 30, 40, а может, 50 лет вперед и узнать, как изменится наша внешность. А что насчет известных людей, которые ежедневно прилагают массу сил, чтобы оставаться молодыми и красивыми вечно?

Мы в AdMe.ru решили приоткрыть завесу будущего и протестировали популярное приложение FaceApp на знаменитых актерах и музыкантах.

Эмма Стоун

Райан Гослинг

Натали Портман

© eastnews  

Крис Хэмсворт

Эмма Уотсон

Эдди Редмэйн

Кристен Стюарт

Роберт Паттинсон

Блейк Лайвли

Райан Рейнольдс

© Evan Agostini/Invision/AP  

Дженнифер Лоуренс

Элайджа Вуд

Марго Робби

Шайа Лабаф

Бейонсе

Джаред Лето

Фото на превью Richard Shotwell/Invision/AP/eastnews

22 На склад!
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