Мы протестировали новое приложение FaceApp на звездах и узнали, как они будут выглядеть через 30 лет

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Всегда любопытно заглянуть на 30, 40, а может, 50 лет вперед и узнать, как изменится наша внешность. А что насчет известных людей, которые ежедневно прилагают массу сил, чтобы оставаться молодыми и красивыми вечно?

Мы в AdMe.ru решили приоткрыть завесу будущего и протестировали популярное приложение FaceApp на знаменитых актерах и музыкантах.