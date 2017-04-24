Мы протестировали новое приложение FaceApp на звездах и узнали, как они будут выглядеть через 30 лет
Всегда любопытно заглянуть на 30, 40, а может, 50 лет вперед и узнать, как изменится наша внешность. А что насчет известных людей, которые ежедневно прилагают массу сил, чтобы оставаться молодыми и красивыми вечно?
Мы в AdMe.ru решили приоткрыть завесу будущего и протестировали популярное приложение FaceApp на знаменитых актерах и музыкантах.
Эмма Стоун
Райан Гослинг
Натали Портман
Крис Хэмсворт
Эмма Уотсон
Эдди Редмэйн
Кристен Стюарт
Роберт Паттинсон
Блейк Лайвли
Райан Рейнольдс
Дженнифер Лоуренс
Элайджа Вуд
Марго Робби
Шайа Лабаф
Бейонсе
Джаред Лето
Фото на превью Richard Shotwell/Invision/AP/eastnews