Мы предложили мужьям сделать нам макияж и маникюр. И не можем решить, у кого получилось лучше

Если верить статистике, мы тратим на макияж и прическу примерно 55 минут в день. Умножьте это на годы — за это время нетрудно сформировать предпочтения и даже научиться рисовать идеально ровные стрелки или делать «макияж без макияжа» с помощью десятка-другого тюбиков. Вот только мы иногда не рискуем пробовать новое, ведь может и не подойти.

Нас в AdMe.ru хлебом не корми — дай провести очередной эксперимент. Несколько отважных девушек из редакции попросили своих мужей или молодых людей сделать им макияж либо маникюр. Ведь так хочется иной раз посмотреть на себя со стороны и от души повеселиться. А потом сравнили с тем, как красимся сами. На фото слева девушки накрасились или сделали маникюр сами, а справа — их вторые половинки.

Ксения

Сама я люблю нюдовый макияж и трачу на него не больше 10–15 минут: легкое скульптурирование и все эти праймеры, хайлайтеры, люминайзеры. Большая часть времени уходит на растушевку теней. Блеск для губ носит романтичное название «Закат на пляже». Посмотрев, как я наношу макияж, муж Леха посмеялся над количеством кисточек, пару раз пошутил насчет нескончаемых тюбиков и с азартом приступил к делу — начал осматривать мои палетки. У меня припасена яркая палетка с «вырвиглазными» оттенками — на тот день, когда безумие все-таки возьмет верх. Муж, увидев ее, тут же схватил и радостно начал возить кистью для румян. После того как в руку был вложен аппликатор и маленькие кисти, в нем проснулся художник. Голубой был забракован как вульгарный, зеленый — странный и «на дискотеку». Привлекли его 3 цвета: розовый, фиолетовый и оранжевый. На вопросы, почему именно эти цвета, ответы были ироничные: «Это легкое сочетание как нельзя лучше подходит твоим глазам» и «Этому способствует время года». На попытки скорректировать макияж новоиспеченный визажист смеясь отвечал: «Не учи!» Помаду муж выбрал под цвет теней и обозвал свое творение «Бок фламинго».

Я люблю подолгу возиться с маникюром, и чаще всего он темный. А вот муж решил, что это мрачновато. И сразу схватил 2 зеленых флакончика. Идея «располовинить» и сделать ногти такими веселыми полностью принадлежит ему. Прокомментировал так: «Цвет сочной травки и травки постарше. Весна же». Получилось криво, но очень мило. Пол у нас в квартире стал в зеленую крапинку, потому что лак оказался «очень текучим». Вывод один: хотите вместе похохотать — попросите мужа помочь с макияжем или маникюром.

Наталья

Я очень редко использую косметику в обычной жизни. И если все-таки решаю сделать макияж, то не затем, чтобы что-то там подчеркнуть или улучшить, а с целью буквально раскраситься. Например, как здесь — с помощью белого карандаша и темно-оранжевых теней. Для губ взяла красную помаду с оранжевым подтоном, смешала ее с прозрачным бальзамом. Так подтон проявил себя, и получился легкий тинт, перекликающийся по цвету с тенями. Бойфренд замахнулся на нечто, близкое к smoky eyes. Проследовали в интернет, я показала, как выглядит «смоки» для моего типа век. Новоиспеченного визажиста порадовало, что можно разгуляться. Считаю, орден «За растушевку» нашел своего героя. Дальше — больше. Лежащие в косметичке красная и темно-бордовая помады подверглись порицанию сразу, а без губ я выглядела как... как без губ. Но я точно знала: где-то на 48 кв. м квартиры должна быть помада нейтрально-ягодного цвета. Такую называют «свои губы, только лучше». В итоге она нашлась, а в процессе поиска обнаружены 2 пропавшие без вести сумки и наведен порядок в комоде. Спасибо AdMe.ru за мои продуктивные выходные!

Регина

Я специально красилась в другой день, чтобы парень не подсмотрел, как и что делать. Однако он все равно запомнил многие моменты, потому что часто видит, как я собираюсь куда-то. Он пытался повторить все мои шаги, но это удалось с большим трудом. Почему-то он был уверен, что сначала красят ресницы, а потом наносят тени, а полужидкий пигмент пытался использовать как румяна. Про количество бесцветной пудры просто молчу. Он нанес так много, что ее было прекрасно видно на лице. Пару раз я получила кистью в глаз. Но было весело. Он делал все с улыбкой и точно гордился собой. Мой молодой человек считает, что макияж вполне удачный. Конечно, мне больше понравился свой вариант, но ценю попытки парня повторить мою макияжную рутину. Поняла, что он внимательно следит за мной, когда крашусь, и даже запоминает какие-то шаги. А он понял, что макияж — это не такое уж и простое дело, как казалось.

Алена

Муж красил меня на удивление умело для первого раза. Правда, сначала нанес пудру, а потом приступил непосредственно к макияжу. Тени нанес на нижнее веко чуть ли не до носа, но это мелочи. Накрасил нижние ресницы, чего я никогда не делаю. И губы тоже не крашу, но в целом мне неожиданно понравилось.

Ксения

Муж первый раз наносил макияж, но сказал, что это очень похоже на рисование: наносишь средство и смотришь, как легло, затем добавляешь новые штрихи. Я кратко объяснила, зачем нужно то или иное средство, а также как можно его наносить. Он использовал праймер, затем старательно затонировал лицо, синяки попробовал спрятать консилером, но было непросто его растушевать. Затем закрепил все пудрой, чтобы получился матовый тон. В конце добавил немного теней на веки и нанес румяна на щеки и по контуру лица. От туши и карандашей отказался. Ему больше нравится натуральный вид ресниц и бровей. Я днем редко хожу с косметикой, поэтому мой вариант макияжа скорее для вечера. Постаралась сделать тон лица ровным, получше закрасила синяки, добавила румяна, подрисовала брови, накрасила глаза, в том числе используя тушь и карандаш.

Дарья

Я и сама не мастер краситься, поэтому у парня получилось не хуже. Я слегка обалдела, когда он решил накрасить мне брови тушью для ресниц: они у меня и так соболиные и в краске вообще не нуждаются. Потом слегка размазал тушь под глазами, поэтому я стала немножко похожа на панду. Он не законтурировал мой длинненький нос, потому что для него он совсем и не длинненький, это мои персональные заморочки. Зато тон нанес идеально, не забыл даже про шею и уши. Удивилась, что он выбрал самую блеклую нюдовую помаду, — думала, схватит красную.

С маникюром было сложнее: с непривычки заехал на кутикулу. Но это легко поправить с помощью жидкости для снятия лака. На фото правую руку красил парень, а левую — я.

Александра

Вообще не ожидала, что он согласится. Но подумала, что будет весело, и молодой человек не смог устоять. Я всегда делаю яркий макияж, даже на каждый день. Любимый сразу сказал: «Хочу сделать в твоем стиле». Немножко подсказывала в процессе, но больше по технике — он никогда не видел, как красятся и что этот процесс собой представляет. Было очень весело, я не могла вспомнить, когда в последний раз так смеялась. Несколько раз, правда, приходилось поправлять макияж — я не могла сидеть с «ровным» лицом. Очень удивила его вовлеченность в процесс. Было и смешно, и очень приятно, что и парню было интересно. Хотелось бы почаще проводить так время.

Ольга

Я не слишком часто делаю маникюр. Но если делаю, чаще всего мои ногти красные. Собственно, кроме этого лака, в моем арсенале еще 2 бутылька — черный и темно-фиолетовый. «Чего не сделаешь ради эксперимента», — подумал Дмитрий, и вот субботним утром мы направились в магазин косметики. За цветом, абсолютно «не свойственным» мне. Выбор возлюбленного пал на нежно-розовый лак. Накрасить получилось почти ровно (видимо, дизайнерские умения дают о себе знать и вне работы) — Дима совсем чуть-чуть залез на кутикулу и кожу. Не могу сказать, что цвет мой, не хватает яркости. Все равно мы отлично провели время и здорово повеселились в процессе. А еще поняли, что способность пробовать новое дорогого стоит.