Мы попросили мужей сделать нам макияж, и эксперимент дал больше, чем мы ожидали

4 0 3 736

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Привет! Я замужем 10 лет и думала, что знаю все о предпочтениях своего супруга насчет женского мейкапа, например то, что он не любит темную помаду и когда тональную основу видно на коже. 90 % времени я хожу вообще без косметики, и он меня каждый день видит именно такой, макияж делаю только под настроение, куда-то «на выход» да и то не всегда.

Мы в редакции AdMe.ru обожаем эксперименты, вам ли не знать. Так вот я решила провести небольшой опыт сама и предложила коллегам. Суть проста: показать, какими мужчины хотят видеть своих вторых половин рядом с собой, когда выбираются куда-то вместе, ну и заодно, может, выяснить что-то новое друг о друге.

Маргарита

Я рассказала Артему некоторые основы, и мы приступили. Сначала он густо обвел мою бровь по контуру и раскрасил ее внутри. Мы посмеялись над моей новой огромной бровью, потом я показала, как это поправить, и все пошло как по маслу. А потом я удивилась, так как читала миллион статей о том, что мужчины не любят яркую помаду на женских губах, но Артем без колебаний взял мою новенькую ярко-красную. Потом произошло совсем неожиданное: я сменила бежевую водолазку на черную майку с черной накидкой, и Артем сказал, что так не годится. Яркий макияж с нейтральной одеждой смотрелся хорошо, а с черной — «как-то слишком». Я сравнила фото и удивилась: а ведь правда. Раньше я не задумывалась об этом, просто делала макияж по настроению, а оказалось, он так по-разному сочетается и с одеждой. Буду теперь советоваться с Артемом насчет подходящего макияжа к наряду. В целом я отметила хороший вкус, внимание к деталям и умение сочетать цвета. Приятно!

Мария

Нового мы ничего не узнали, ибо живем несколько лет в одной квартире 24/7.

Было весело. Насмеялись оба. Настроение на весь вечер было обеспечено. Удивительно, что муж угадал мою любимую помаду и ею накрасил мне губы.

Катерина

Эксперимент превосходный хотя бы потому, что эти 40 минут мы провели вместе, шутили, смеялись. Не знаю, что обо мне нового узнал муж, но я была приятно удивлена, что он так хорошо чувствует мое лицо, сумел практически самостоятельно подобрать те тона, которыми я обычно пользуюсь. Кажется, мы нашли моему супругу новую профессию «на всякий случай».

Лидия

Я узнала, что мой мужик хоть и рисует хорошо на бумаге, но красить не умеет.

А еще это весело. Обязательно попрошу его накрасить меня на какое-нибудь его мероприятие, чтобы старался лучше.

Иванна

Я не любитель яркого макияжа, в обычной жизни почти не крашусь. Мне кажется, что он добавляет мне возраста. Походы в кафе, в гости и на культурные мероприятия особо никак не влияют на мой повседневный легкий мейкап. С мужем в этом наши мнения схожи. Он тоже не любит, когда я ярко накрашена. Но ради эксперимента он попробовал нарисовать мне стрелки, из-за которых я стала похожа на панду, и нанес на губы блеск более насыщенного цвета. А потом отправил умываться. Мы еще раз убедились, что мне больше идут нейтральные оттенки в макияже.

Карина

На мое удивление, Саша согласился на эксперимент очень быстро и даже с каким-то энтузиазмом. Ему очень хотелось сделать красиво, но он не был уверен в своих силах. Первым делом муж показал мне французский клип из 90-х — мол, вот так хочу. А там девушка с легким мерцающим макияжем, но ему показалось, что он выполнен черными (!) тенями. Он сделал первые штрихи и ужаснулся. Конечно, я помогла все исправить: мы вытерли глаз влажной салфеткой, я показала, какие тени будут близки к тем, что в клипе. Мы смеялись все это время, начиная с первых его движений, когда он размазывал крем по лицу сверху вниз и всей площадью ладошек. И над тем, как удивился, что румяна не надо наносить на все щеки. А как Саша тени использовал — это было нечто, я бы даже не додумалась так ребром нагребать. Лишнюю тушь с ресниц он мне пальцами снимал, приговаривая, что мы все наверняка так делаем. В общем, это было забавно, мы вроде бы и подурачились, но в то же время сблизились еще больше. И я узнала, что ему нравится, когда я ярче подвожу глаза.

Олеся

Эксперимент отличный. Так не хватает сейчас поводов накраситься. Парень мой подошел к этому серьезно, у него никаких предубеждений нет, он у меня марокканец, но мы живем во Франции, поэтому легко согласился. Мы уже такое пробовали как-то, дурачились, но давно. Сейчас у него получилось намного лучше. Что узнала: ему нравится, когда я выгляжу естественно, он не выбрал яркие тени или яркую помаду, хотя в наличии все было. Мне понравилось это ощущение, когда он меня красил — так нежно, старательно. Думаю, это не в последний раз.

Марина

Муж долго не соглашался, ссылаясь на то, что не умеет делать мейк, не знает, что для чего нужно, и что если накрасит, то я буду похожа на клоуна. В результате все получилось как раз наоборот, он старался «не навредить» и сделал макияж в спокойных нюдовых тонах, используя минимум косметики. В итоге сказал, что макияж в его исполнении ему нравится больше, так как он естественней.

Олеся

Было забавно: муж не знал, что и как называется, поэтому я принесла все, что есть. Сначала он накрасил глаза синими тенями. Смотрел, оценивал, смыл. Решил, что надо черными красить, — ну и понеслось: черные, серебряные, розовые... Вошел во вкус: розовый блеск, румяна. Есть же правило: акцент должен быть либо на глазах, либо на губах. Муж его проигнорировал. А еще я всегда считала, что этот розовый блеск мне не идет, а оказалось, что очень даже ничего. Да и вообще, возможно, иногда стоит краситься ярче. Но что самое милое — когда я умылась, муж сказал: «Как мне повезло: ты и без косметики у меня красивая».