«Мы почему-то стесняемся делать добро». Откровенный рассказ о том, стоит ли помогать бездомным людям

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Их называют бездомными или «невидимыми людьми». Речь идет не о профессиональных нищих, а именно о тех, кто оказался на улице в результате семейных конфликтов или действий квартирных мошенников. Чтобы помочь им, Евгений Косовских из Челябинска основал волонтерский проект и уже 3 года вместе со своими помощниками еженедельно выезжает на теплотрассы, где живут люди, оставшиеся без крыши над головой.

Мы в AdMe.ru расспросили Евгения о том, как живут люди, которые мечтают стать «домашними». По крайней мере, именно так они называют нас с вами — тех, кто живет в теплых квартирах и имеет возможность в любой момент принять ванну или купить вкусные продукты.

Почему мы стесняемся помогать

Не так давно я ездил в командировку по одной из моих основных работ. Вечером перед заселением в гостиницу зашел в кафе быстрого питания. Заказал вареники с вишней, сижу жду. Дверь открывается, и внутрь крадется бездомный дедушка в грязной одежде. От стеснения он прикрывал рот рукой и всей спиной прижимался к входной двери. Я уже приготовился к обороне за дедулю. Если будут выгонять, я его усажу за стол, накормлю, и пусть попробуют что-то мне сказать. Но девушка в фартуке быстро шагнула к бездомному и тихо спросила: «Вам поесть?» Он: «Да, если можно. Но у меня 17 рублей». Официант: «Не волнуйтесь, сейчас посмотрю, что есть из горячего. Только, пожалуйста, подождите на крыльце». Представляете мои глаза? Не «ты», не «вон отсюда», а «вам поесть?»! Бездомный покорно вышел на улицу. Он грязной рукой расчесывал колтуны на голове. Хотел выглядеть опрятно. Через 10 минут девушка вышла с пакетом, наполненным боксами с едой, в руке она несла салфетки и пластиковую ложку. Открыв дверь, она произнесла: «Суп горячий, не обожгитесь! А тут гречка с мясом и хлеб. Еще я положила вам два пакетика чая, потом заварите при возможности». Тут мне подали вареники. В этот момент мы с девушкой встретились взглядами. Она улыбнулась мне, словно извиняясь за происходящее, и ушла на кухню. По пути в гостиницу я думал, почему мы стесняемся делать добро. Понятно, если гости увидят обслуживание бездомного, то могут сюда больше не прийти, да и санитарные нормы надо выполнять. Но все же. Почему помогать приходится украдкой? Если общество начнет понимать необходимость этого, то и не будут осуждать кафе и официанта. Может, я не прав...

Мы помогаем бездомным с марта 2017 года

Еженедельно арендованный минивэн с волонтерами выезжает на теплотрассы. Мы оказываем первую помощь, объясняем, как восстановить или получить документы, а также привозим продукты и средства гигиены. Наша задача — запомнить пожелания подопечных и к следующей встрече привезти то, что нужно. Надо запомнить, в чем человек был в прошлый раз и в какой одежде пришел сегодня. Обращаем внимание и на внешний вид: похудел, поправился, отекло лицо, травмировался, выпал еще один зуб и поэтому стал присвистывать в разговоре, начал прятать глаза. Еще нужно с каждым побеседовать, узнать, что произошло в течение недели, обнять, похвалить. Однажды решил побаловать подопечных яблоками. Многие из этих людей фрукты видели только испорченными, давно потерявшими товарный вид. Бездомные сами создали аккуратную очередь, послушно подставляли свои пакеты под раздачу и тихо спрашивали: «А яблоки правда настоящие? Не гнилые?»

Раздал и другие вкусняшки: лапшу, каши быстрого приготовления, чай и печенье. Вручил средства гигиены, теплые носки, шарфы и варежки. А затем мы пошли беседовать. По одному садились в авто, прикрывали дверь и делились тайнами. С кем-то посмеялись, а с кем-то проронили слезу.

Вот история одной из наших подопечных

Ольга — трудолюбивая и волевая девушка, всегда готовая помочь нам по мере собственных сил: то поможет вещи раздать, то проконсультирует новеньких в вопросах помощи бездомным или даже поругает некоторых за распитие алкоголя. Ей 26 лет, родилась в деревне, которую вспоминает с теплотой. Окончила 5 классов, выучилась на помощника кондитера, кем недолго и работала. Ее родители пили, отец постоянно находился в местах лишения свободы. В 17 лет Оля вышла замуж. Вскоре родила дочку, но, так как у Оли не было документов, ребенка оставили в роддоме, а позже его усыновили. Сейчас Ольга живет в городе и работает уборщицей, что дает ей возможность приобрести продукты, которых хватает лишь на сутки. Благодаря скромной зарплате (70–90 рублей в день) и посильной помощи волонтеров Ольга и другие бездомные имеют силы к существованию.

У меня осталось мало друзей из прошлой жизни

Многие из знакомых решили прекратить общение из-за моей деятельности и любви к бездомным. Но те, кто остался рядом, не перестают удивлять. Моя одногруппница Екатерина вяжет и присылает из другого города шарфы для наших помощников, а еще закупает средства гигиены и перчатки для бездомных. Одновременно стали возникать другие друзья и помощники, искренне увлеченные нашим общим делом. Вот, например, Павел Вячеславович, преподаватель английского языка одной из челябинских школ, пишет книги, а на вырученные от их продажи деньги помогает нашему проекту. Бывает, что к нашим выездам присоединяются и совсем юные волонтеры. Ребята узнают, что за окнами их квартиры есть совершенно другой мир, где живут люди, нуждающиеся в сострадании и помощи.

«Мне запомнилась баба Маша. Она разговаривала со мной как со своей внучкой. От других волонтеров я узнала, что баба Маша всю жизнь работала учителем младших классов. Наверное, ее очень любили ученики. Я в этом уверена! Моя задача была скромной — выдавать гигиенические наборы. Для меня было открытием, что кто-то не может позволить себе купить чистые носки или зубную щетку. Я просто не задумывалась об этом раньше». Екатерина, волонтер

Этим людям не хватает внимания и поддержки

В конце декабря мы совершили новогодний выезд к нашим подопечным. Бездомных собралось много — более 30 человек. Все пришли чистыми, в силу своих возможностей выглядели максимально нарядно. Одни подучили стихотворения, а другие даже приготовили подарки для волонтеров. Мы начали, как обычно, раздавать средства гигиены и теплые вещи, ни слова не говоря о празднике. И тут раздалось приветствие Деда Мороза. Все замерли и повернули головы в сторону голоса. Оказалось, что по тропинке ступали Дед Мороз со Снегурочкой и оба напевали новогоднюю песню. Наши подопечные были в полном восторге. И это был не первый сюрприз для бездомных. Месяцем раньше мы устроили для них профессиональную фотосессию.

Фотограф Ольга распечатала снимки, заламинировала и подарила бездомным. Удивлению и радости наших подопечных не было предела. Они увидели себя со стороны и осознали, что могут выглядеть привлекательно. Не поверите, как искренне улыбаются эти люди!

Скоро у нашего проекта будет свой дом

Совсем скоро мы начнем оказывать помощь не в походных условиях. Наши подопечные смогут приходить в дом помощи. Сейчас мы активно сотрудничаем с фондом «Доктор Лиза», а точнее они нам помогают с приобретением важного оборудования в период ремонта. Уже закупили две душевые кабины и стиральную машинку-автомат. Одна душевая кабина будет использоваться для экстренной помывки подопечных и их подготовки к госпитализации, а вторая — только для волонтеров. За установку кабин благодарим доброго сантехника по имени Равиль. А еще у нас есть Елена — доброволец и художница, которая расписывает стену в холле, где планируется проводить йогу и занятия в школе здоровья.

«Им это не надо, все бесполезно!»

Нет, не бесполезно! Наши подопечные уже давно начали обращать внимание на свой внешний вид и научились заботиться о здоровье в пределах своих возможностей. Стоило несколько раз напомнить о необходимости гигиены, как уже сейчас практически все наши бездомные начали чистить зубы. Проживая на теплотрассе, они на костре растапливают снег, моют тело и голову несколько раз в неделю. Женщины получают у нас влажные салфетки и гигиенические прокладки. Их обращения по поводу гинекологических заболеваний стали редкостью. Выдача теплой одежды, новых носков и своевременная замена обуви также дают свои результаты. Наши подопечные стали выглядеть опрятно, нет больше запаха грязного тела. Большинство уже не отличить от «домашних». А кого-то даже удается вернуть к нормальной жизни. Вот только один пример: во время очередной встречи наш подопечный по имени Александр вздохнул и сказал, что устал жить на улице. Выждали неделю, чтобы убедиться, что он не злоупотребляет алкоголем. После этого мы помогли Александру уехать в реабилитационный центр.