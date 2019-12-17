Мы неделю контролировали бюджет офисного работника и фрилансера и выяснили, как выгоднее работать

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Привет, меня зовут Ольга, и я более 5 лет работаю на фрилансе. Я знаю все о том, как выбрать лучшую фриланс-биржу, найти выгодный заказ и организовать рабочий день так, чтобы успеть пообщаться с друзьями и даже выспаться. Мой приятель Вова работает в офисе, часто жалуется на «планктонный» ритм жизни и то, что деньги уходят в неизвестном направлении, да еще и слишком быстро.

Специально для AdMe.ru мы провели эксперимент и неделю подсчитывали наши расходы. И наконец-то разобрались, у кого уходит больше денег: у фрилансера или офисного работника. А еще выяснили, кому какая работа больше подходит.

Чтобы не ошибиться в подсчетах, мы придумали способ фиксации трат

Для удобства мы разбили все расходы на категории. Каждый из нас фиксировал траты либо в приложении банка, либо в блокноте. Подсчеты по традиции начали с утра понедельника и вели до вечера воскресенья.

Уже в пятницу расходы на транспорт заставили фрилансера понервничать

Транспорт казался самой большой статьей расходов, но все оказалось не так просто. Вова ходит на работу пешком (и тратит на это полчаса), поэтому автобусами и иже с ними пользуется только при необходимости после работы или в выходные. За 5 дней эксперимента он прокатился на маршрутке всего пару раз. За неделю Вова потратил ₽ 266 (с учетом общественного транспорта и 1 поездки на такси). Я практически не пользуюсь общественным транспортом: вечером, когда заканчиваю работать, его нужно ждать 20–30 минут. Поэтому, когда нужно куда-то ехать, приходится заказывать такси. На «экспериментальной» неделе я ездила на почту, чтобы отправить кое-что по работе, а еще каталась за продуктами. 2 поездки на автобусе и 3 на такси обошлись мне в ₽ 610.

Коммунальные услуги отличаются не так значительно, как мы думали в начале эксперимента

Коммунальные платежи у Владимира, который бывал дома только с вечера до утра, составили ₽ 937 в неделю. Мне за электричество, воду, газ и прочие услуги пришлось выложить ₽ 1 235. В обоих случаях прибавляли плату за интернет. Возможно, разница оказалась такой маленькой из-за отопления, которое работает вне зависимости от того, дома человек находится или нет.

Зато на еду житель офиса потратил почти на 25 % больше

Мы разделили траты на еду на 2 категории: обеды в офисе и продукты, которые покупаем для дома. И если в последнем случае сумма отличалась не сильно, то на обедах мой товарищ проиграл. На бизнес-ланчи у него ушло еще ₽ 625. Итого: 2 839 + 625 = ₽ 3 464 у Вовы. Мои расходы на еду составили ₽ 2 795.

Многие думают, что у фрилансеров нет трат на подарки коллегам, но это не совсем так

У меня, как и у многих коллег-фрилансеров, есть постоянные заказчики или работодатели, поэтому подарки принято делать. Обычно мы скидываемся по ₽ 200–300, но в этот раз поздравим друг друга, поиграв в «Тайного Санту». Мой подарок обошелся в ₽ 410. В офисе у Вовы обычно скидываются по ₽ 100–200, в этом году решено было сдать на подарки по ₽ 200.

Чтобы работа шла быстрее, нужно подкармливать сотрудников

Поэтому последний, но не менее важный пункт трат — вкусняшки, вода и прочие плюшки. На работе у Вовы за воду и перекус отвечает офис-менеджер, а расходы берет на себя компания. В этом пункте Вова — явный лидер, потому что не потратил ни копейки. Мне же за перекус в виде шоколадок, конфет и чая потребовалось заплатить ₽ 389.

Кто же за неделю потратил больше?

Вечером в воскресенье мы встретились и подсчитали все траты за прошедшую неделю. Вова, работая в офисе, потратил ₽ 4 867, а я, сидя дома, — ₽ 5 439. Разница не очень существенная, но мы помним, что это расходы за неделю. В месяц набегает сумма, сопоставимая с той, что мы оставляем раз в неделю в супермаркете.

Бонус: преимущества и недостатки работы в офисе и дома

Мы решили показать вам это юмористическое видео от канала «MЁD» и порассуждать о том, кому какой режим подходит. Один из вероятных минусов фриланса — неофициальное трудоустройство и возможные сложности, скажем, с оформлением визы (вместо знакомой справки НДФЛ-2 придется предоставить выписку с банковского счета). Однако некоторые работодатели оформляют удаленных работников официально (что не всегда делают на испытательном сроке в офисе) .

. О фрилансе хоть раз задумывался каждый, но помните: если вы ищете заказчиков на бирже, часовые пояса могут не совпасть и придется перестраивать режим . А еще важно учитывать способность к самоорганизации.

. А еще важно учитывать способность к самоорганизации. По моему субъективному опыту, собеседования на удаленную работу проходить проще: иногда они и вовсе проводятся в письменном виде, а когда-то достаточно пары созвонов в скайпе. Это гораздо менее волнительно, чем очная беседа с рекрутером.

Способы экономии на фрилансе и в офисе

Сколько людей — столько и способов экономить. Мне, фрилансеру, помогает... лень : чтобы выйти из дома и снять деньги, нужно потратить время и силы, поэтому проще отложить несрочные покупки на потом. Вова недавно увлекся кулинарией, поэтому периодически практикует старый добрый способ экономии и приносит обед из дома : и вкусно, и недорого.

: чтобы выйти из дома и снять деньги, нужно потратить время и силы, поэтому проще отложить несрочные покупки на потом. : и вкусно, и недорого. Кому больше подходит работа из дома? Интровертам, людям, которых отвлекает офисная суета в виде постоянных чаепитий, тем, кто умеет организовать свой режим дня без посторонней помощи. Если же вы явный экстраверт, более продуктивны, работая в команде, к тому же ранняя пташка, скорее всего, вам будет проще работать в офисе.

А как работаете вы: в офисе или удаленно? Почему выбрали такой формат и хотели бы его поменять?