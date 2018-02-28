Мы нашли страны, в которых живут мужчины с самыми желанными для девушек качествами

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Каждая женщина мечтает встретить мужчину, который будет соответствовать ее представлениям об идеале. И если пока что вам не удалось найти такого мужчину, то, может быть, самое время задуматься о переезде.

AdMe.ru решил помочь девушкам в поисках «того самого» и составил список стран, где живут мужчины их мечты.

7. Блондины

Где водятся: Швеция, Норвегия, Финляндия. С детства все девочки мечтали о чем-то подобном: «Хочу мужа блондина, чтобы у нас с ним родились прекрасные светленькие младенцы с голубыми глазами!» Если спустя годы эта мысль все еще не покидает вашу голову, то самое время запастись шубой и валенками и отправиться навстречу своей судьбе в скандинавские страны — Швецию, Норвегию или Финляндию. Большинство мужского населения составляют здесь блондины с голубыми глазами — как и заказывали.

6. Брюнеты

Где водятся: Испания, Португалия, Италия. Любительницам решительных брюнетов повезло больше, так как темноволосые мужчины преобладают практически на всей территории Европы. Так, например, в северной и центральной части больше мужчин с волосами коричневых оттенков, а мужчины с насыщенными темными и черными волосами живут в странах Испании, Португалии и Италии.

5. Романтичные

Где водятся: Бразилия. Хотите цветов, прогулок под луной и неожиданных сюрпризов? Добро пожаловать в Рио! С бразильскими мужчинами вы будете танцевать зажигательные танцы и утопать в океане романтики, ведь все это у них в крови! Так что не забудьте прихватить свое лучшее платье и отправляйтесь покорять сердце «того самого».

4. Спортивные

Где водятся: Австралия. Любая женщина хочет чувствовать себя защищенной рядом со своим мужчиной, и тут, конечно, не последнюю роль играет его физическая подготовка. Самыми спортивными считаются жители Австралии. Спорт является неотъемлемым элементом жизни австралийцев, чему особенно способствует здешний теплый климат. Именно они чаще всего одерживают победу в таких видах спорта, как крикет, регби и баскетбол.

3. Умные

Где водятся: Сингапур. Тем, кто предпочитает высокообразованных мужчин, с которыми по вечерам можно пообсуждать, например, теорему Ферма, стоит отправиться в Сингапур. В этой азиатской стране с самого детства огромное внимание уделяют образованию и развитию креативности и смекалки. В Сингапуре среднестатистический уровень IQ равен 103 единицам.

2. Богатые

Где водятся: Великобритания. Пословица «С милым рай и в шалаше» не вызывает у вас особого восторга? Не проблема! Срочно оформляйте визу в Великобританию. Именно в Лондоне зафиксировано наибольшее количество миллиардеров — более 350 тысяч. Так что если постоянные дожди и лондонский туман вас не пугают, то вперед, на поиски своего единственного!

1. Веселые

Где водятся: Америка. Мужчины с хорошо развитым чувством юмора всегда имели большую популярность у женщин. И неудивительно, ведь мы всегда тянемся к людям, которые ассоциируются у нас с положительными эмоциями. Если вы хотите, чтобы с вами рядом был парень, который сможет развеселить вас даже в самый печальный момент, то Америка — это ваша страна. Именно здесь проживает наибольшее количество стендап-комиков и комедийных актеров.

А какая у вас теперь любимая страна?