Мы прожили день как европейцы и объясним, какие их привычки возьмем на вооружение (А какие забудем, как страшный сон)

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Трудно избавиться от привычки, если она воспроизводилась до этого не менее 66 дней. Привычки народов складываются десятилетиями, а иногда и веками. Возможно, поэтому иногда нам трудно общаться с человеком, всю жизнь прожившим в другой стране. Мы решили испытать на себе самые неоднозначные привычки европейцев, о которых слагают легенды.

Специально для AdMe.ru мы с друзьями жили по-европейски целый день и теперь точно знаем, что можно перенять, а от чего лучше отказаться.

Ходить дома в обуви

Суть: европейцы не снимают обувь, когда заходят в дом с улицы. Результат: поскольку в наших широтах в этот момент была не в меру снежная зима, а на улицах не так чисто, как в Европе, возле двери Анастасия постелила влажную тряпку. К вечеру мы оценили обстановку: квартира не стала заметно грязнее. Зато ноги сильно устали, и единственное, на что Настя была готова, — лежать и смотреть любимый сериал. Если бы мы экспериментировали летом и на ногах были бы кеды или сандалии, результат был бы другим. Для зимы в наших реалиях эта привычка точно не подходит.

Пить днем только крепкий кофе

Суть: кофе в любое время дня и ночи пьют в Греции, Швеции и ряде других государств. Результат: обычно Владимир не пьет кофе, но ради эксперимента сделал исключение. Этот день он провел в кофейне и с 9:00 до 20:00 выпил в общей сложности 4 стакана кофе: флэт уайт, капучино, латте и эспрессо. После такого количества Вова не смог уснуть до 3 часов ночи.

Для чистоты эксперимента я, будучи дома, выпила 3 большие чашки кофе: в 10:00, 17:00 и 22:00. Обычно я быстро засыпаю и сплю как убитая, и этот день не стал исключением. Возможно, свою роль сыграла привычка и толерантность организма: я пью по несколько чашек кофе ежедневно и не буду отказываться от этой привычки.

Жить при температуре в помещении +16 °С

Суть: в Скандинавии и Германии население бережно и экономно относится к ресурсам, поэтому нормальной температурой в квартире считается +16–18 °С. Результат: поскольку Настя провела этот день в сапогах, до обеда она чувствовала себя вполне комфортно. Девушка занималась уборкой, готовила еду — в общем, активно двигалась. Через пару часов после обеда, когда настало время отдыха, Настя начала сильно мерзнуть — на водолазку и свитер пришлось накинуть плед. Эту привычку она решила оставить европейцам.

Не смывать средство для мытья с посуды

Суть: в Голландии моют посуду в тазике, а средство не смывают, ставя утварь прямиком в сушилку. Результат: в поддоне сушилки осталось довольно много пены, которая исчезла спустя минут 30. Через 2 часа Настя решила перекусить. Посторонних привкусов она не почувствовала, но от брезгливости и опасений, что на тарелках и чашке все еще есть средство, избавиться не смогла. По ее признанию, потратить лишние пару секунд, чтобы ополоснуть посуду, ей было бы проще.

Есть бутерброды с сырым фаршем

Суть: метт — бутерброд с сырым свиным фаршем — визитная карточка Германии. Его придумали более века назад и едят до сих пор. Результат: Марианна попробовала съесть традиционный немецкий бутерброд, добавив к фаршу, как полагается, лук и перец. Блюдо она не оценила: оно показалось безвкусным, а текстура — странной и неприятной. Но справедливости ради надо отметить, что проблем с желудком не было — этого Марианна опасалась больше всего.

Сортировать мусор

Суть: по всей Европе люди выбрасывают мусор в специальные отдельные контейнеры. Результат: обычно я выбрасываю пластик и стекло отдельно, но в этот раз немного усложнила задачу: нужно было решить, куда выкинуть бумагу и одежду. После нехитрых поисков я выяснила, что в моем городе есть специальный проект: 2 раза в месяц участники приносят всевозможные виды мусора и сортируют его, в том числе принимают и бумагу. Одежду я сдала в пункт приема в одной из крупных сетей. Я считаю правильным сортировать мусор и продолжу это делать.

Умываться стоячей водой

Суть: в английских домах 2 крана: один с холодной водой, другой — с горячей. Чтобы умыться или вымыть руки, нужно заткнуть раковину пробкой и набрать воды. Результат: эту привычку Марианна не оценила. Чтобы в раковине не скапливались микробы, ее нужно чистить каждый раз перед тем, как вымыть руки или умыться. Для этого придется потратить больше времени, чистящего средства и той же воды. Такая привычка никак не сэкономит ресурсы.

Вкладывать чеки в подарки

Суть: во Франции в подарки вкладывают чеки, чтобы виновник торжества мог обменять презент, если он ему не понравится. Результат: у моей подруги был день рождения, и я вручила ей домашний прожектор вместе с чеком (не предупредив об эксперименте). Подруга решила, что я переутомилась и просто забыла убрать чек. Когда я рассказала ей об эксперименте, она заявила, что привычка хорошая, но мой подарок пришелся ей по душе, поэтому она оставит его себе. Но практику оставлять чек в подарках возьмет на вооружение.

Не использовать мочалку при мытье

Суть: в Германии не используют мочалку в ванне или душе. Результат: эта привычка не показалась мне чем-то неожиданным — в путешествия я почти никогда не беру с собой мочалку. Поэтому трудностей не возникло. Но я бы не стала полностью отказываться от мочалки, ведь это лишает приятного ощущения массажа при мытье. К тому же у нее есть скрабирующий эффект.

Стирать все белье вместе

Суть: шведские хозяйки чрезмерно экономны и стирают все белье вместе, вне зависимости от цвета и структуры ткани. Не гладят ничего, кроме кухонных полотенец. Результат: я постирала вместе наволочки, банный халат, легкое платье и несколько футболок. В машинке одновременно были вещи черного, ярко-красного, белого цвета и халат с леопардовым принтом. Из-за красной футболки наволочка приобрела нежно-розовый оттенок, другие вещи не пострадали. Не гладить одежду — это не всегда хорошая идея: если спать на мятой наволочке можно, то вот выйти куда-то в футболке со складками, не чувствуя угрызений совести, я не смогу.

Практиковать тесный физический контакт при общении

Суть: испанцы при общении близко подходят ко всем людям (и к друзьям, и к незнакомцам), часто прикасаются к ним, а на прощанье обнимают и целуют в щеку. Результат: я страшно не люблю, когда ко мне прикасается кто-то, кроме самых близких людей. Да и в этом-то случае чувствую себя немного дискомфортно. Ради эксперимента я на день решила вести себя по-испански: при встрече с чувством обнимала знакомых, в кафе придвигала свой стул как можно ближе к ним, а с близкими друзьями даже прогулялась, держась за руку. Мне показалось, что общение в тот день было теплее, чем обычно, но я вряд ли позаимствую эту привычку — переступить через себя и прикоснуться к другому человеку было крайне трудно.