Как избавиться от стресса за 5 минут, если он застал вас на рабочем месте

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Меня зовут Людмила, и я узнала, что стресс на рабочем месте испытывают почти 40 % россиян. Я не исключение и часто начинаю раздражаться и нервничать во время работы. Такие негативные эмоции портят настроение и плохо сказываются на здоровье, поэтому я решила бороться со своей эмоциональностью.

Специально для AdMe.ru я испробовала 17 способов, которые за 5 минут «обещали» привести нервы в порядок.

1. Делать дыхательную гимнастику «4—7—8»

В течение 4 секунд нужно сделать вдох носом, после задержать дыхание на 7 секунд и медленно выдохнуть через рот, считая до 8. Даже после 1–2 подходов есть эффект: замедляется пульс, мысли приходят в порядок. Поэтому я определенно буду использовать этот способ в будущем.

2. Массажировать ноги мячиком

Для усиления эффекта я взяла рельефный мячик, но результата не было. Вот если хорошо помассировать ступни руками, тогда действительно можно расслабиться. Но вряд ли это можно проделать на работе и не вызвать осуждение и непонимание коллег.

3. Жевать жвачку

Жевательная резинка действительно немного успокоила меня и помогла сосредоточиться. Способ работает — буду использовать, чтобы быстро собраться с мыслями.

4. Проанализировать стресс

Когда близится дедлайн, а дел невпроворот, можно сесть и сделать такие записи: «Да, возможно, я не успею сдать работу в срок. Что бы ни случилось в таком случае, это можно пережить». После анализа приходит спокойствие и смирение. Я и раньше всегда старалась анализировать тревожащие меня ситуации, но теперь буду делать это письменно.

5. Слушать любимую музыку

При очередном приступе гнева я открыла YouTube и попробовала включить несколько самых обожаемых мной композиций, но ни одна не порадовала и не успокоила меня. Для меня этот способ оказался нерабочим.

6. Навести порядок

Разбор файлов на компьютере может вывести меня из себя, даже если я изначально была абсолютно спокойна. А вот навести порядок на столе — хороший способ. Но все действие заняло минуты 3, а моим нервам этого мало. Более обстоятельная и долгая уборка помогла бы лучше, но в целом метод мне понравился.

7. Сделать точечный массаж лица

На лице более 10 биологически активных точек. Когда я в очередной раз вышла из себя, мне удалось вспомнить лишь 4–5 из них. Но даже такой результат мне понравился: это успокаивает, а кроме того, приятно и помогает сохранить упругость кожи.

8. Назвать 10 признаков предмета

О таком методе я узнала от подруги, а она — от психотерапевта. Когда подкатывают гнев и ярость, нужно выбрать любой предмет, который находится рядом, и мысленно перечислить 10 его признаков. Надо сказать, это не так просто: попробуйте назвать десяток характеристик обычной настольной лампы. Наверное, именно поэтому этот способ работает, и я часто им пользуюсь.

9. Вдыхать эфирные масла

Советуют использовать масла лаванды, бергамота, розы, сандала, ладана. Купила масло розы и нюхала, пока не стало дурно, но, как оказалось, мои нервы розами не возьмешь. Пробовать с другими запахами не стала — мне этот метод совсем не понравился.

10. Говорить о себе в третьем лице или вести диалог с собой

Довольно необычный способ: он помогает взглянуть на себя со стороны, дистанцироваться и проанализировать ситуацию. Я вела с собой такую беседу: «Ну что ты расклеилась? У тебя все получится!» После этого я немного успокоилась, но почему-то начала себя жалеть. Не хочу снова испытывать такие ощущения, так что повторять не буду.

11. Занять мозг другими мыслями

Например, сосчитать от 50 до 1 или придумать связное предложение, в котором все слова начинались бы на букву И. Способ работает, особенно с предложением — это не так просто и быстро, как кажется.

12. Перекусить хрустящей едой

Не верила, что яблоки, сельдерей или морковка могут снизить уровень стресса, но это работает. Так что есть их вдвойне полезно.

13. Сидя опустить голову между коленей

Немного странно будет проделывать это при коллегах, но, если вы остались в одиночестве, можно и попробовать. Успокаивающего эффекта не заметила, только почувствовала, что еще пару таких наклонов и голова будет болеть весь день.

14. Начать планировать что-то приятное

Сама того не замечая, я часто прибегала к этому методу. Например, я могу начать планировать отпуск или день рождения дочери за несколько месяцев. Такие приятные хлопоты отвлекают от проблем, так что способ работает.

15. Заняться аудиорелаксацией

Я слушала звуки леса, шум прибоя и просто умиротворяющую музыку. Ничего из перечисленного не помогло мне успокоиться.

16. Изменить пароль

Мы вводим пароли по многу раз за день. Смысл этого способа в том, чтобы, заменив пароль на положительную установку (например, «явсеуспею») и вводя его раз за разом, себя успокоить. Никакого эффекта я не заметила, разве что раздражение из-за того, что по привычке набирала старый пароль. Поменяла обратно и больше не буду пробовать.

17. Раскрашивать раскраску-антистресс

Для меня остается за гранью понимания то, как монотонное раскрашивание крохотных завитушек может успокоить. Этот способ имел обратный эффект: я еще больше разнервничалась, и даже надпись «Кругом дебилы» не спасла положение.