«Мужчины не перевелись». Правильный текст о том, что настоящие рыцари окружают нас каждый день

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Термин «настоящий мужчина» обрастает все большим количеством требований для тех, кто претендует на это звание. Но писательница Наталья Линская считает, что настоящих мужчин вокруг гораздо больше, чем кажется. Главное — хорошо присмотреться.

AdMe.ru поздравляет всех представителей сильного пола с праздником. Мы с удовольствием публикуем текст Натальи, потому что мы верим в вас несмотря ни на что.

Я люблю мужчин. Нет, некоторых женщин я тоже нежно люблю, но мужчин особенно. Вот тех самых, которые якобы перевелись. В очереди к банкоматам и терминалам два старичка, за восемьдесят. Обычные дедушки, в клетчатых рубашечках, стареньких серых брючках с ремнями где-то ближе к подмышкам.

— Ты шо-то оплатить хочешь? Телефон?

— Мне внук деньги на карточку скинул, он за границей живет. Хочу снять и Любаше цветы купить. Я уже давно не покупал. На 8 Марта последний раз.

— Цветы — это нужно... — вздыхает приятель. В торговом центре такой же «клетчатый» дедушка с двумя молодыми людьми. Молодые люди тянут его в сторону галантереи, а дедушка уперся:

— Вот хороший зонт вы ей сами и купите, и лучше не на праздник, а потому, что старый у нее уже сломался. А я хочу сережки купить, как на первый год свадьбы. Идем искать, где сережки продают!

В метро едут очень интеллигентного вида бабушка, возможно, даже прабабушка, не хватает только шляпки и перчаток, и крайне не воспитанный внук лет пяти, который задевает не только окружающих, но и бабулечку. Она делает ему деликатные замечания, а парень делает вид, что не слышит ее в упор. Бабушка растеряна и расстроена, ей неловко перед людьми, она обводит всех извиняющимся взглядом и так же виновато пытается улыбаться.

— Настоящие мужчины никогда не обидят девочку. Посмотри, твоя девушка скоро заплачет. Это не по-мужски. — Трогательный, снежно-седой дедушка вступается за бабушку.

— Она не девочка, она бабушка!

— Это ты видишь ее бабушкой, а я вижу девочку. Седую девочку. Может, все дело в том, что я настоящий?

Мальчишка смотрит на бабушку, долго смотрит, потом тычется ей головой в живот и что-то тихо говорит. Бабушка улыбается совсем другой улыбкой и уже на самом деле начинает тихонько плакать. Настоящий мужчина встает на выход и галантно кланяется уходя. Из магазинчика рядом с аптекой выходит еще один настоящий мужчина. В руках у него шоколад. К нему кидается очаровательная старушка:

— Ты где был? Я так испугалась! Я же тебе сказала лекарство купить!

— Я купил. И пошел купить сладенького, чтобы тебе его не так противно было пить.