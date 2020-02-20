«Мужчины не перевелись». Правильный текст о том, что настоящие рыцари окружают нас каждый день
Термин «настоящий мужчина» обрастает все большим количеством требований для тех, кто претендует на это звание. Но писательница Наталья Линская считает, что настоящих мужчин вокруг гораздо больше, чем кажется. Главное — хорошо присмотреться.
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Я люблю мужчин. Нет, некоторых женщин я тоже нежно люблю, но мужчин особенно. Вот тех самых, которые якобы перевелись.
В очереди к банкоматам и терминалам два старичка, за восемьдесят. Обычные дедушки, в клетчатых рубашечках, стареньких серых брючках с ремнями где-то ближе к подмышкам.
— Ты шо-то оплатить хочешь? Телефон?
— Мне внук деньги на карточку скинул, он за границей живет. Хочу снять и Любаше цветы купить. Я уже давно не покупал. На 8 Марта последний раз.
— Цветы — это нужно... — вздыхает приятель.
В торговом центре такой же «клетчатый» дедушка с двумя молодыми людьми. Молодые люди тянут его в сторону галантереи, а дедушка уперся:
— Вот хороший зонт вы ей сами и купите, и лучше не на праздник, а потому, что старый у нее уже сломался. А я хочу сережки купить, как на первый год свадьбы. Идем искать, где сережки продают!
В метро едут очень интеллигентного вида бабушка, возможно, даже прабабушка, не хватает только шляпки и перчаток, и крайне не воспитанный внук лет пяти, который задевает не только окружающих, но и бабулечку. Она делает ему деликатные замечания, а парень делает вид, что не слышит ее в упор. Бабушка растеряна и расстроена, ей неловко перед людьми, она обводит всех извиняющимся взглядом и так же виновато пытается улыбаться.
— Настоящие мужчины никогда не обидят девочку. Посмотри, твоя девушка скоро заплачет. Это не по-мужски. — Трогательный, снежно-седой дедушка вступается за бабушку.
— Она не девочка, она бабушка!
— Это ты видишь ее бабушкой, а я вижу девочку. Седую девочку. Может, все дело в том, что я настоящий?
Мальчишка смотрит на бабушку, долго смотрит, потом тычется ей головой в живот и что-то тихо говорит. Бабушка улыбается совсем другой улыбкой и уже на самом деле начинает тихонько плакать. Настоящий мужчина встает на выход и галантно кланяется уходя.
Из магазинчика рядом с аптекой выходит еще один настоящий мужчина. В руках у него шоколад. К нему кидается очаровательная старушка:
— Ты где был? Я так испугалась! Я же тебе сказала лекарство купить!
— Я купил. И пошел купить сладенького, чтобы тебе его не так противно было пить.
Пятилетний джентльмен в метро уступает Анке свое место. Анка смотрит на него огромными глазами, ее картинка сбита: перед ней ребенок — это она должна бы уступить ему место. Но мужчина упорно отказывается садиться в присутствии дамы. И, довольный, улыбается маме, когда Анка все же решает сесть. Я поворачиваюсь к его маме и говорю, что это лучший мужчина, которого я сегодня видела в Киеве.
Я сижу в маршрутке рядом с водителем. Входит дедушка и спрашивает, нет ли льготных пассажиров. Водитель грубо отвечает, что уже есть. Старичок вздыхает и все же проходит в салон. Я протягиваю водителю нужную сумму за дедушку и прошу пассажиров передать дедушке, что его проезд оплачен. Дедушка смущенно смотрит на меня, теряется, потом кивает благодарно и улыбается. Мы выходим на одной остановке. Настоящий мужчина выходит чуть раньше меня, подает мне руку, затем поднимает мою и целует. Теперь растеряна и растрогана уже я. Мне неловко, и я даже готова пустить скупую дамскую слезу от умиления. В каждом движении дедули благородство и красота.
Когда женщины говорят, что настоящих мужчин почти не стало, они или лукавят, или не туда смотрят. Улыбайтесь настоящим мужчинам, сколько бы лет им ни было. Замечайте их. Это подарит им крылья. И однажды они вернут их вам. Вместе с сережками на золотую свадьбу, с плиткой любимого шоколада или букетом цветов. Улыбайтесь. Даже чужим.