Мужчина рассказал о том, что значит взять взрослого ребенка из детдома

В наше время не каждый осмеливается завести своих детей, чего уж говорить о том, чтобы взять ребенка из детского дома. Но мир не без добрых людей. Одним из таких оказался Максим Гладких, который рассказал в твиттере о том, как они с женой взяли под опеку взрослую девочку.