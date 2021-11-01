Мужчина, который провел тысячи собеседований, рассказал, как получить работу
В интернете можно найти немало советов о том, как успешно пройти любое собеседование. Но часто эти очевидные правила не работают. Пользователь твиттера под ником 2pizza сам провел и прошел тысячи собеседований. О своем опыте он рассказал в треде.
Мы в AdMe.ru прочитали его наблюдения и с многим согласились.
- Собеседования — это обман, игра, театр, ширма. Все, что мы говорим и что говорят нам, — это очень часто простые заигрывания. У этой игры есть определенные правила: нужно написать резюме, которое привлечет внимание. Нужно поговорить с рекрутером за жизнь. Нужно заинтересовать компанию, а потом убедить людей, что наем вас не будет ошибкой.
- Резюме имеет одну и только одну цель: показать, что вы клевые. Пишите все, что считаете клевым. Занимались чем-то необычным? Пишите. Имеете какой-то крутой ранг в доте? Укажите это. Привлекайте внимание.
- Часто спрашивают, что стоит писать в резюме. Пишите все, про что можете говорить. Если слово только слышали и понятия не имеете, о чем оно, — однозначно его писать не стоит.
- Как тимлид я видел больше тысячи резюме, и самые отвратительные — это те, которые оформлены по одному шаблону. Через пару десятков они превращаются в одно белое пятно.
- Резюме оцениваются очень субъективно, и какое-то одно слово может стать стопором, чтобы позвать человека дальше. Часто такое случается из-за грамматических ошибок. Тебе присылают резюме и спрашивают: «Ну что, звать?» А ты сидишь и думаешь, по каким признакам можно его слить, потому что времени мало, а резюме много.
- Тимлиды очень часто не распоряжаются бюджетом. И им нужно еще людям выше доказать, почему стоит взять именно этого человека. Всегда бесит это, но таковы правила. Поэтому старайтесь дать аргументы тимлиду для вашего найма сами.
- Техническое собеседование — главный обман. Конечно, если вы совсем ни в зуб ногой, то вас не возьмут. Но очень часто сливаются люди, которые просто не понравились по каким-то субъективным причинам. Ну, не знаю, я иногда отказывал потому, что собеседование было в 9 утра и я ненавидел людей в принципе из-за того, что мне надо было рано встать.
- Незнание чего-то — это просто удобный способ слить непонравившегося человека. Ведь написать в фидбэке «душнила» нельзя, а написать «слабые знания программного обеспечения» можно.
- Я не устану повторять: на работу берут не за знания. Если бы брали за знания, я давно бы работал в Google за ₽ 500 тыс. На работу берут потому, что вы хороший человек, с вами приятно общаться и вам немного доверяют. Я еще ни разу не получил работу из-за того, что я знаю больше других.
- Другой обман — опыт работы в годах. Все смотрят на количество лет, которое вы провели с технологией. Но я вот могу, например, за неделю эту технологию разобрать на винтики и начать применять, а кто-то другой будет полгода только въезжать.
- Так в чем же главный секрет успешного прохождения собеседования? Да он прост: будьте собой, будьте уверены, дружелюбны и не ведите себя как на экзамене.
- Если вам отказали, то, значит, это просто не ваша компания. Ну или, может, человек, который проводит собеседование, не выспался.
Как вы считаете, каков главный секрет успешного собеседования?
Фото на превью 2pizza / Twitter
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