Мудрая история о том, почему нужно навсегда забыть слова «Сегодня не мой день»

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Некоторые люди постоянно откладывают жизнь на завтра: они собираются стать лучше с понедельника, прячут новый сервиз, чтобы воспользоваться им потом, не надевают нарядную одежду, потому что "сегодня нет повода". Но правда в том, что у нас есть только сейчас.

Нам в AdMe.ru понравилось, как эту простую, но важную мысль выразила в своем рассказе «Чей день» Ирина Рыжкова. Предлагаем и вам познакомиться с ее текстом.

Настя не успела даже понять, как все это получилось… Но чашка, в которую бабушка только что собиралась налить ей компот, кучей осколков уже рассыпалась по полу. Настя лишь хотела посмотреть, есть ли и внутри чашки такие же красивые розочки, как и снаружи, но то ли как-то неловко взяла ее, то ли просто не удержала… И вот – бэмц! - была чашечка, и нету. - Горе ты мое! - совсем не строго, но все равно как-то «ругательно» отреагировала бабушка. - Ох-ох-ох… - совсем не по-детски грустно вздохнула Настя, повторяя в этом вздохе привычные бабушкины интонации. - Сегодня просто не мой день.

Бабушка заулыбалась, уловив в Настиных словах знакомые нотки. - Ох, артистка! Как у тебя ловко получается-то! Прямо точно как повторила за мной. Ну надо же! - приговаривала бабушка, доставая веник и совок, чтобы собрать осколки. - Ну артистка! «Не мой день»… Ты подумай, а! Ведь запомнила же… Ну не твой - так не твой. Бывает. От бабушкиных слов Настю отвлек звонок в дверь. - Ур-р-ра! Надя за мной пришла! Мы сейчас с ней гулять пойдем! – поскакала к двери Настя, напевая радостно. - Гулять! Гулять!

Настя очень любила, когда на каникулы из Москвы, из своего уни-вер-си-те-та (это слово не с первого раза у Насти получалось) приезжала ее старшая сестра. Тогда и ей, Насте, мама с папой устраивали маленькие каникулы. Можно было не пойти в садик, а вместо этого погостить у бабушки, погулять с сестрой, поиграть дома во все игрушки и - ну это уж совсем по секрету – можно было даже не спать днем (!). Вот и сегодня они договорились, что сразу от бабушки пойдут гулять в парк. - Настена, ты готова? – поторопила ее сестра. - Собирайся поскорей: погода замечательная! - Да-да-да! Я уже вся готова! – откликнулась Настя. - Вот только сумочку свою возьму… И куклу… - Панамку надень! А то голову напечет! – вышла проводить их бабушка. - Она у меня в су-у-у-умке… - Настин голос доносился уже от лифта.

Погода, и в самом деле, была замечательная. Это Настя сразу поняла, как только сестра ей приоткрыла дверь на выходе из подъезда. Солнце даже заставило зажмуриться Настю на мгновение. Может, именно из-за этого она немного замешкалась и, как-то неловко ступив, уронила куклу. Глаза тут же перестали жмуриться и приготовились заплакать. - На, держи, - сестра подняла куклу и протянула ее растерявшейся Насте. - Ох-ох-ох… Сегодня точно не мой день! – повторила уже второй раз за утро Настя. - Чего это он не твой? – удивилась с улыбкой сестра, уловив знакомые интонации. Уж больно забавно было слышать привычное бабушкино «не мой день» от пятилетней девочки. - Чашка разбилась… Куклу вот уронила… - опять страдальчески вздыхая, перечислила все свои сегодняшние неприятности Настя. - И что? Куклу уронила – и что?! Почему день-то не твой? Чего это ты от него отказываешься-то? – настойчиво продолжала свои расспросы сестра. - Я не отказываюсь. - А как же говоришь: «Не мой день»?! Чей же он тогда?

Настя даже и не знала, что ответить. "Действительно, чей же он тогда, этот день? Мамин? Папин? Бабушкин? Но у них, у каждого, он свой… Получается, что у меня всегда мой день! Хоть и чашка разбилась, хоть и куклу уронила. Но день-то все равно мой!» - подумала Настя, а вслух спросила у идущей рядом сестры: - А почему же бабушка так всегда говорит? - Почему бабушка - лучше спросить у бабушки. А почему ты – лучше спросить у тебя. Вот я и спрашиваю. - Да мой он, мой! – уже совсем с другим настроением уверенно повторила Настя. - И больше ничей! - То-то же, – улыбаясь, кивнула сестра. - А то - ничего себе! – днями своими разбрасывается... Мы с тобой сегодня еще, знаешь, сколько всего интересного переделать успеем? И день на самом деле длился бесконечно. Они гуляли по парку, потом обедали с сестренкой у бабушки, потом встречали дома маму с папой с работы, потом играли на пианино, потом смотрели мультики, потом бабушку пригласили к себе на ужин и уговорили остаться на ночь…

Когда Настя забралась к бабушке на кровать, чтобы пожелать ей спокойной ночи, она вдруг вспомнила, что с самого утра хотела сказать ей что-то очень важное. - Бабушка, а хочешь, я тебе один секрет расскажу? – заговорщицки прошептала Настя. - Секрет?! Давай, люблю я секреты, - приготовилась слушать бабушка. - Бабушка, никому не отдавай свои денечки! Даже если чашка разбилась. Даже если нога у тебя болит – день-то все равно твой. Я теперь это точно знаю!

- Вон ты про что… - задумчиво вздохнула бабушка, - да я и сама уж сколько раз себя останавливала, чтобы так не говорить. Ну видишь как… Ты мне подсказала - теперь я точно не буду. Радость ты моя! - Значит, я не "горе"? – воскликнула Настя и даже привстала на кровати. - Что ты такое говоришь?! – удивилась бабушка. - Ну не "горе луковое" и не "горе-горюшко мое"? - опять с бабушкиными интонациями повторила Настя. Бабушка растерянно посмотрела на Настю. Как-то по-взрослому так посмотрела. Потом прижала ее к себе и погладила по голове, повторяя: «Радость ты моя! Радость! Радостная моя девочка!» Под эти ее слова Настя и заснула. Заснула, чтобы набраться сил для своего нового дня.