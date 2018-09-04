Можно я выскажусь от лица «тупого ребенка»?

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

«Ребенок, 5 лет. 2 проклятых часа учим букву „Б“, переходим к „В“, а через полчаса он уже „Б“ забыл. Это что, тупость такая? Или к врачу?» Такие посты я вижу в соцсетях и слышу на площадке регулярно. И не могу молчать. Не потому что я детский психолог. Не потому что педагог со стажем. Да я даже не мать со стажем: моему ребенку и 2 лет нет! Все проще. Я сама этот тупой ребенок.

Меня зовут Ася Явиц, я веду честный и смешной телеграм-канал «Будни плохой матери» и специально для читателей AdMe.ru хочу высказаться в защиту всех «тупых» детей.

В 7 лет я читала 32 слова в минуту по слогам. В конце 1-го класса мою маму вызвали в школу «на разговор». У нас накануне был читательский сейшен для всей параллели: каждый ребенок должен был принести свою любимую книжку и пропиарить ее. Одна девочка принесла «Маленького принца». Главный отличник принес, конечно, Жюля Верна. А я принесла раскраску. С феями. Текст там тоже был, между прочим! Ну что-то типа «Это фея Флора». Или «Раскрась фею Фауну и фею Флору. Какие красивые у них платья». Учительница не заценила почему-то.



Моей маме вообще было нелегко. Пришлось расставаться с уверенностью в своих фантастических способностях к материнству. А что еще делать, когда сначала у тебя рождается ребенок, который в 8 месяцев шахматные фигуры расставляет по клеткам, в 1,5 цитирует Мандельштама с табуреточки, а в 2 читает его самостоятельно... но следующий твой ребенок начинает ходить в 2, а в 5 играет шахматами и книжками в куклы?

С математикой у меня было еще хуже: когда папа в конце 3-го класса пытался мне все-таки объяснить, что при переносе из одной части уравнения в другую знак меняется, то через 3 часа карниз понял и рухнул. Но я выстояла. Мой мозг не поддался этим логичным объяснениям. Меня водили к психологам, они показывали мне карточки. Еще давали таблетки. Я же не просто была тупой, я еще сосала палец до 7 лет и дергала пупок. Психологи и врачи прописывали лекарства пачками. Дедушка-врач увидел один из этих списков и сказал, что это прекрасный рецепт «овоща под слюнями по-психиатрически». Но в куклы шахматами, говорит, играть перестанет, конечно.

Это я все к чему? К тому, что у меня 2 красных диплома — экономического и филологического факультетов. В 3-м классе я читала лучше всех в параллели. В 6-м заняла 3-е место на математической олимпиаде самой крутой физматшколы Петербурга. Не иначе как помогли таблетки, которые я регулярно высыпала в мусор.



Как это все получилось? Само. Просто когда пришло время. Ладно-ладно, с чтением не само. Но без крика и ремня уж точно.

После вызова в школу по поводу раскрасок мама плюнула на психологов, и все лето я была обязана ежедневно читать по странице «Приключений Гвоздика». Вслух.



А осенью мама читала мне на ночь всякие книжки сама. Но по вечерам у нее, кроме чтения, было еще много "неважных" дел — ужин там приготовить, убрать что-то, подготовиться к завтрашней лекции. И она стала "не успевать" читать мне. А между прочим, сложно лечь спать, бросив Тима Талера, плачущего в одиночестве в темном парке. Не узнав, что же было дальше! Поэтому приходилось дочитывать самой. Потом было не очень круто слушать одно и то же по второму разу, но не признаваться же маме, что я научилась читать? В какой-то момент она все-таки застала меня за этим постыдным занятием, но читать вслух не прекратила, лишь продолжала теперь с другого места.