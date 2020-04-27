Моряк поделился секретами своей профессии и рассказал, каково это — не видеть суши много месяцев подряд

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Благодаря фильмам и литературным произведениям работа моряка кажется некоторым людям романтичной и полной приключений, но на самом деле это не так. Пусть современные корабли оснащены всеми удобствами, работа в море по-прежнему остается трудной и опасной. Например, несмотря на нынешние технологии отслеживания погоды, суда часто попадают в шторм. И не все корабли выходят из него целыми и невредимыми.

Мы в AdMe.ru решили побольше узнать о тонкостях морского ремесла, и в этом нам помог современный моряк, который поделился с нами фактами о своей работе.

Про каюты моряков и работу системы «канализации»

Выше на фото обычная каюта офицера младшего состава (на контейнеровозе). А у старших должностей они 2-комнатные. Каюта рассчитана на 1 человека, она со всеми удобствами. Часто моряки проводят свое свободное время в комнате отдыха. В ней имеется плазменный телевизор, аудиосистема, PlayStation 4, Xbox One, различные настольные игры и есть доступ к интернету. В каютах экипажа точно такие же туалеты, как и в обычных многоквартирных домах. На этом различия системы, в принципе, заканчиваются. На судах есть специальные установки для обработки воды, поступающей из туалетов, раковин и душевых. Воду из туалета называют black water («черная вода»), а из душевых и умывальников — grey water («серая вода»). Сточная вода по трубам поступает в установку, где она полностью очищается, в том числе при помощи химии. Очищенная вода либо откачивается за борт (при условии соблюдения правил международной конвенции Marpol), либо закачивается в судовой танк, если судно находится в порту.

Про медицинскую помощь и меню команды

На грузовых судах врачей нет. Тогда что же делать, если где-то в море случится приступ аппендицита? Если судно находится недалеко от берега, то вызывается вертолет и больной эвакуируется. Но вообще на судне есть медикаменты, и больному выдаются необходимые. Отвечает за лекарства один из помощников капитана. Также на судне может быть спутниковая аварийная связь с медицинским центром и специальный чемодан, в котором есть планшет, видеокамера и различные датчики. Врач по видеосвязи осматривает больного и назначает лечение. Конечно же, немаловажную роль в поддержании здоровья команды играет правильное и сбалансированное питание. За него отвечает повар. Он кормит экипаж 3 раза в день. Во время рабочего дня есть также два 30-минутных перерыва на кофе. Питание такое же, как и в любой столовой на суше. Кроме того, всегда можно пойти взять фруктов, а в холодильнике есть соки, молоко, йогурты, сыр и колбаса.

Что происходит на корабле во время шторма и как осуществляется эвакуация команды

Как правило, о плохой погоде экипаж знает заранее. В случае угрозы шторма дается команда закрепить по рабочим местам все тяжелые предметы, запчасти, которые во время шторма могут улететь или нанести ущерб здоровью и работающим механизмам. Частота попадания судна в шторм зависит от района, где оно ходит. Например, в Бискайском заливе это очень частое явление. При необходимости команда эвакуируется с помощью спасательных плотов или шлюпок. Но до последнего, пока судно не уйдет под воду, оно считается наиболее безопасным местом (при условии, что оно полностью не охвачено огнем). Вы, конечно, можете сесть в шлюпку и уйти. Но ее или плот может перевернуть или попросту разбить о судно. И есть риск, что вас не найдут на этом плоту, хотя на нем и присутствуют специальные сигналы и маяки. Если судно тонет, то его система безопасности подает сигнал бедствия. А рядом проходящие корабли обязаны отреагировать на него и прийти на помощь. Если это происходит недалеко от берегов какого-либо государства, на помощь могут прийти спасатели на вертолете и эвакуировать экипаж.

Как моряки проводят свой досуг во время рейса и тяжело ли психологически долго находиться в море

В свободное время кто-то занимается спортом, кто-то смотрит фильмы или играет в приставку в комнате отдыха. Либо же все просто собираются по вечерам и общаются. Но сейчас все чаще люди сидят по каютам и смотрят фильмы и сериалы на своих ноутбуках. Продолжительность рейсов зависит от должности моряка и от самой компании. Например, филиппинцы могут быть в море по 9 месяцев и больше, для них это норма. Конечно, полгода не видеть своих родных и долго находиться в море непросто как психологически, так и физически. Но, по моему опыту, в наибольшей степени психологическое состояние зависит от окружающих вас людей. Если с экипажем отношения натянутые, то и работа не в радость. Также многое зависит от повара. Плохое, некачественное питание сильно влияет на команду.