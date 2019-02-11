Молодой папа пишет озорные рассказы о сыне, в которых каждый родитель узнает себя

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Мир заполонили мамы, которые делятся своим опытом рождения и воспитания детей. Но так ли часто вы встречаете истории о родительстве глазами отца? Писатель и блогер Олег Батлук делится своими впечатлениями об отцовстве так ярко и искренне, что невозможно пройти мимо. Его блогом уже зачитываются десятки тысяч людей, поражаясь нежности, с которой этот мужчина пишет о своем маленьком сыне.