«Я готова расцеловать автора „Маши и Медведя“»: почему современных мам не надо стыдить за то, что они не хотят заниматься детьми

Привет! Меня зовут Настя, и у меня 2 детей. Не так уж и много — среди моих знакомых все чаще встречаются многодетные родители. Но и не так уж мало для того, чтобы лишать меня права на фразу «Я устала». Тем не менее я часто слышу, что сейчас мамы живут в курортных условиях, а за них все делают подгузники, мультиварка и робот-пылесос, что все жалобы от лени и, конечно же, что раньше бабы в поле рожали. Самая распространенная претензия современным родителям: «Да вы просто не хотите заниматься собственными детьми!»

Сейчас я пишу этот текст вместо того, чтобы пойти играть с моими малышами, и наверняка, по мнению многих из вас, это ужасно. Мне хотелось бы объяснить читателям AdMe.ru, почему это нормально — уставать от собственных детей и не хотеть проводить с ними каждую свободную минутку.

Современные родители проводят со своими детьми гораздо больше времени, чем предыдущие поколения

Я часто слышу, что нынешние мамаши совсем не занимаются своими отпрысками, отчего те дуреют и подсаживаются на гаджеты. Но ученые и мой жизненный опыт подсказывают, что граждане укоряющие неправы. Калифорнийские социологи утверждают, что современные матери стали уделять своим детям в 2 раза больше внимания, чем в 1960-х годах. А отцы — даже в 3 раза. Если вы не склонны верить ученым, просто посмотрите вокруг и вспомните свое детство. Вас носили в слинге в музей? Возили ли вас в коляске по улочкам Тбилиси? Или, может, вы в полуторагодовалом возрасте ходили с мамой и папой в ресторан отмечать годовщину их свадьбы? Если вы из поколения, рожденного до середины 90-х, уверена, что на все вопросы вы ответите «нет». А вот многие из тех, кто родился в XXI веке, ответят «да». По крайней мере мои дети и дети моих друзей. Мы стараемся не отдавать своих чад на попечение бабушкам и дедушкам, если в этом нет необходимости или если старшее поколение само не изъявит желание общаться с младшим. Для многих из нас странно просить посидеть с нашими сыновьями или дочерями, пока мы ужинаем в кафе или едем в отпуск. Мы правда не понимаем, почему наши малыши должны лишаться этих развлечений. Получается, что мы практически все свое время проводим со своими детьми. И совершенно нормально хотеть побыть в одиночестве, чтобы никто не стучал в дверь туалета с вопросом, когда ты наконец выйдешь и пойдешь играть в больничку. Современных мам любят укорять в том, что они не следят за собственными детьми, уткнувшись в смартфоны. Возможно, мы с негодующими гуляем на разных детских площадках, но я чаще вижу, как дамы разных возрастов и комплекции скачут со своими малышами на горках и лепят с ними в песочницах. Зато многие бабушки предпочитают отстраненно наблюдать за внуками в сторонке. Впрочем, в телефон мы заглядываем, конечно. Однажды я качала дочь на специальной качели для малышей и параллельно проверяла в телефоне рабочую почту. Неподалеку на скамейке сидели 2 женщины и довольно громко (чтобы я слышала) называли меня жертвой соцсетей. Полуторагодовалые внуки почтенных матрон в это время штурмовали довольно опасную горку в другом конце площадки.

Многие работают в декрете

Я продолжила работать еще в роддоме, благо, род деятельности позволяет. Моя знакомая в декрете создала бизнес, в итоге ушла с основного места работы и фактически содержит семью. Еще одна плавно из одного декрета уходит во второй и думает, потянет ли еще одну подработку: ей как раз предложили интересный вариант. Кому-то не дает наслаждаться безмятежным материнством ипотека, кому-то — копеечное пособие, кто-то просто не хочет терять квалификацию и понижать уровень жизни. У меня на часах сейчас 21:00, я работаю и буду работать еще часа 2, потому что завтра у меня полдня не будет такой возможности. Я готова расцеловать создателя «Маши и Медведя» за то, что он дает мне хотя бы 40 минут свободного времени, когда я могу внести правки, присланные заказчиком. А когда работа закончена, благодаря ему же я могу не играть в долбаную пирамидку, а лечь на диван с книжечкой. И, честное слово, пусть мои дети поглазеют в телевизор вместо развивающих игр, зато у них будет спокойная мать, не пытающаяся выкинуть вышеупомянутую пирамидку в окно.

Требования к матерям значительно выросли

Кстати, о мультиках. Мне часто говорят: «Как можно включать детям телевизор? Им же нужно живое общение, почитай им хотя бы книгу!» Так говорили и бабушки, но после того, как впервые посидели сразу с 2 внуками, тоже стали искать, где можно воздать хвалу создателю зловредной Маши. Однажды на детской площадке я озвучила другим мамам эту самую мысль про мультики и про то, как я устала. В ответ одна из них вспомнила свою знакомую с 4 детьми, которая и работает, и прекрасно с ними справляется. У моей собеседницы один ребенок, и она тоже жутко устает. Но зачем-то обесценивает свой труд, сравнивая себя с многодетной подружкой, которая еще и инстаграм завела, откуда лучезарно улыбается не выспавшимся фолловершам, которые чувствуют себя виноватыми в том, что устали от собственного ребенка.

А еще современных мам заставляют испытывать вину за то, что у нас есть все блага цивилизации, а раньше бабы в поле рожали, и дети их прямо на борозде на ноги вставали и пешком домой шли, цитируя по пути Льва Толстого, не то что ваши сейчас, которые в год Маршака повторить не могут. Да, нам дали памперсы, робот-пылесос, стиралку и посудомойку. В обмен на это нам запретили выпускать детей на улицу одних и заставили проходить с ними заново школьную программу. Со многими из вас делали уроки родители? Как бы отреагировал ваш папа, если бы ему заявили, что к завтра к 8 утра вам надо принести поделку на тему «Здравствуй, осень»?

Границы родителей постоянно нарушают. Причем отнюдь не дети

До наших детей всем есть дело. Консьержка в моем подъезде считает себя вправе спросить тоном школьной учительницы, почему мои дочери так легко одеты. Проходящая мимо мадам — поправить ребенку шапочку. Дружелюбная продавщица, с которой я обожала перекинуться парой слов, увидев кучу баночек с овощным пюре для прикорма, изменилась в лице. Пробивая товар, она процедила сквозь зубы: «Я своему ребенку готовила сама». И каждый раз хочется вжать голову в плечи и начать невразумительно бормотать, что ты стараешься, правда, но сил и времени просто не хватает. А ведь эти критики просто жрут время и внутренние ресурсы. Они заставляют и без того замотанную мать чувствовать муки совести за то, что она валяется на диване с книжкой, вместо того чтобы рассказать ребенку сказку. Как вы считаете, хорошая сказка у нее получится? Вот и я думаю, что нет. Поэтому эта колонка будет моей последней попыткой оправдаться. Я хорошая мама. По крайней мере, ровно до тех пор, пока мои дети так считают.