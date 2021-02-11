«Мне тебя жаль». Текст о том, что порой жалость к ближнему лучше оставить при себе

Первый раз фразу «Мне тебя так жаль» я услышала в 9 лет от своей одноклассницы. Я только что вернулась с новогоднего концерта, где до одури натанцевалась и напрыгалась, наелась в буфете пирожных, мне подарили шикарный набор кукольной посуды из настоящего фарфора, у меня были огромный пакет конфет, вышитое блестками белое платье, как у принцессы, предстояла поездка на елку. Жизнь прекрасна. Но однокласснице было меня жаль из-за двойки в четверти по поведению. Я не разочаровывала людей. Им было меня жаль, когда я разводилась, когда увольнялась, когда начинала новые проекты, когда резко меняла свою жизнь, когда влюблялась. Они, не жалея своих нервов и времени, жалели меня там, где я сама себя не жалела. Недавно одна женщина меня пожалела из-за того, что я живу на съемных квартирах. Что пора бы в моем возрасте задуматься о старости.

Мне до старости как до Луны. Я молодая, красивая, независимая женщина без проблем со здоровьем, с хорошим доходом, снимаю квартиру площадью 90 кв. м в доме бизнес-класса, завтра улетаю на месяц на море. У меня молодой красивый муж. У меня куча планов, идей, предложений по работе. Я пишу сценарий полнометражного фильма в команде крутых профессионалов, и они принимают меня на равных. Планирую провести зиму во Флориде. Но этой женщине меня жаль. Потому что моя жизнь не такая, как у нее. Можно было бы ее пожалеть в ответ, но мне лень. У меня еще суп не сварен, акварельный пейзаж не дописан, отпускные платья не отутюжены, и «Игра престолов» сама себя не досмотрит. Моя подруга путешествует по миру с ноутбуком и фотоаппаратом. Ее техника стоит как 2-комнатная квартира в Купчино, ее гонорары позволяют жить так, как она хочет, и там, где она хочет, ее снимки публикуют самые рейтинговые СМИ, она 5 лет встречается с мужчиной, который поддерживает все ее идеи. Но нашлись люди, которым ее жаль. Потому что. Внимание! У нее нет постоянной работы и семьи. Плевать, что ей всего 30 лет. Основное предназначение женщины не выполнено. И в конце ей пожелали, чтобы детишки разбили ее объектив, разорвали все фото и она наконец-то взялась за ум. Мир полон неравнодушных людей. Они жалеют Монику Беллуччи из-за того, что ее бросил муж. Это же кошмар — быть самой красивой женщиной в мире и разведенкой. Ее так жаль. Они жалеют Скарлетт Йоханссон из-за еле заметного целлюлита на бедрах. Да как она, бедняжка, с такими ужасными ногами стала любимой актрисой Вуди Аллена. Они жалели Стивена Хокинга. Хотя он жил так, как большинство «здоровых» людей могут только мечтать, и не считал себя инвалидом. Они жалеют Квентина Тарантино из-за того, что у него «больная фантазия». Как можно докатиться до 12-го места в рейтинге лучших режиссеров всех времен? Его тоже очень жаль.

Для кого-то предел мечтаний — выплаченная ипотека за студию в спальном районе. Кто-то мечтает о Голливуде. Кто-то спит и видит, как выйдет замуж и родит 3 детей. Кто-то покупает новые ботинки и отправляется фотографировать птиц в Перу. Кто-то дописывает свой роман. Кто-то мечтает узнать, от кого все же родила звезда инстаграма. Кто-то снимается в кино, кто-то занимается наукой. А есть те, кто жалеет тех, кто живет иначе. Им трудно принять, что есть другая жизнь, другие мечты, другие приоритеты, другие ценности. Живите так, чтобы у вас не было времени на жалость. Принимайте мир во всем его многообразии и не бойтесь, что вас пожалеют. Будьте великодушны, ведь только великодушный человек может принять жизнь, отличную от его представлений, и не дрогнуть. Ведь в этом мире есть место всему. И каждый имеет право выбирать для себя и по себе. Это все, что я хотела сказать вам сегодня. Обнимаю.