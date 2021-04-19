Меткий текст о том, что настоящая любовь к себе — это не то, о чем постоянно трубят «знатоки» человеческих душ

Очень модный сейчас посыл: «Полюби себя, и жизнь изменится». Под «полюби себя» предлагают принять себя таким, как есть, признать себя самодостаточным, перестать себя сравнивать с другими. Поверьте в себя, уважайте свои желания и границы, поощряйте себя, действуйте, а не нойте, стремитесь к лучшему, мыслите позитивно, а главное — не откиньте ласты от напряжения на этом славном пути любви к себе. Сейчас все носятся с этой «любовью к себе» как с универсальным средством, которое сделает их популярными, богатыми, красивыми. А потом наступает реальность, в которой с любовью к себе ничего не меняется. С неба не падают миллионы, и олигархи не стоят под балконом, и даже банальное повышение не предлагают, и подарки никто не дарит. Где мои награды? Я учился себя любить и принимать и готов получить свой приз, вот номер карточки.

Любовь к себе начинается с принятия, но не себя. С принятия реальности. С того, что вы себя не любите. И других не любите. Нет у вас опыта любви к себе. И к другим. А то, что вы, как и большинство других людей, принимаете за любовь, — это невротическая привязанность с целью избавиться от одиночества. Это горько. Но это правда. И любовь к себе начинается не с мантр, не с визуализаций, не с трусов за пять тысяч рублей. Любовь к себе начинается со смирения. С признания своей равноценности. Что ты так же важен в этом мире, как и любой другой человек. Не лучше, не хуже — равноценный. Твои мысли, твои желания, твои чувства важны так же, как и мысли, чувства и желания других людей. Любовь к себе, как и любовь к другим, начинается с узнавания. С узнавания себя. И с узнавания других. Своих возможностей и своих слабостей. С желания услышать себя. Задать себе вопрос: а что я хочу здесь и сейчас? А что я могу дать себе здесь и сейчас? Не ждать зарплаты, удачного года, самого счастливого дня. А вот прямо здесь и сейчас что я могу сделать для себя? И для других. Чаще всего оказывается, что прямо сейчас нужны объятия, тепло и поддержка.

Любовь к себе начинается с заботы. С удобных ботинок и теплых колготок. Со вкусной, свежей еды. С вовремя оплаченных счетов за коммуналку и с хороших отношений с соседями. С ощущения собственной безопасности. С того, чтобы вовремя пойти к врачу, а не строить из себя героя, умирая в офисе, боясь потерять несколько тысяч рублей. С того, что не идешь в темноте через пустырь, рискуя упасть, а вызываешь такси. Любовь к себе начинается с преодоления боли. Точнее, с признания, что болит. Признания, что ты уязвим. Что ты не всемогущ. Что ты отвечаешь только за себя и за свои реакции. Но не отвечаешь за истерику начальницы, за плохое настроение мужа, за сплетни старушек у подъезда и обиду подружек. И ты сам можешь принимать решение оставаться в этом или уйти. И помнить, что любое решение, принятое тобой, правильно для тебя, но может быть неправильно для других.

А потом приходит осознание, что я изменился, но бонусов за это не будет. И чудес не будет. Будет так же страшно, больно, иногда жестко. Но в моих силах сделать так, чтобы в этой окружающей меня реальности жить счастливо. Любовь к себе не делает нас неуязвимыми, она не защитит нас от войн, природных катаклизмов, неудачных дней, провальных проектов. Любовь к себе — это всего лишь подушка безопасности, которая в случае чего поможет нам выжить, но про которую необязательно помнить каждую минуту, главное — она у вас есть.



Это все, что я хотела сказать вам сегодня. Обнимаю.