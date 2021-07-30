Меткий текст о родителях, которые забывают, что взрослые дети хотят жить по своему сценарию

Однажды мой почти взрослый сын накосячил. Неожиданно и о-о-очень ощутимо. Мы с отцом долго находились в шоке, никак не могли переварить событие. Наш любимый сынок, надежда и опора, — и вдруг такое... Поскольку оба считаем, что кулаками махать — дело неинтеллигентное, обошлись внушениями и душещипательными разговорами. Косяк был исправлен, но одна фраза моего ребенка мне все-таки в мозг врезалась: «Мам, я что, получился не таким, как ты хотела?» Помню, что в тот момент я как-то растерялась. Ответила что-то типа: «Я просто хотела сына. Ты у меня есть, я тебя люблю. А каким ты должен быть, я не загадывала». А сама думаю: «Ну и где наш с отцом косяк? Откуда эта фраза?» Неужели мы подгоняли нашего ребенка под какой-то шаблон? Да вроде нет. Как все нормальные родители, учили его разумному, доброму, вечному, но в собственные рамки старались не загонять. Возможно, так вылезла вечная детская тревога — разочаровать родителей. Тревога эта, как правило, не проходит с возрастом. Многие тянут ее с собой во взрослую жизнь. Моего папы давно уже нет. А я часто ловлю себя на мысли: «А как бы папа отреагировал на то или на это? Он бы мной гордился или бы во мне разочаровался?» Маленькая девочка во мне живет и периодически беспокоится.

Виктор, 28 лет, рассказывает: «Мои родители мной недовольны. Мне говорят: „Мы на тебя возлагали большие надежды, рассчитывали, что ты будешь хорошо зарабатывать и нам помогать“. Я, конечно, зарабатываю нормально, но недостаточно для того, чтобы порадовать отца. Родители разочарованы мной: они ожидали больших денег, постоянно мне об этом говорят, приводят примеры, как дети их знакомых хорошо устроились в жизни, как открыли свой бизнес, а я не смог, значит, недостаточно старался учиться и плохо работаю. При этом учился я в школе на отлично, занимался спортом, а когда пришло время выбирать профессию, послушал отца, который говорил, что работа должна приносить стабильный доход, а не удовольствие. Родители даже не подозревают, что мне не нравится моя специальность и работа. Не хочу их расстраивать еще больше, да и не поймут они меня. Мне 28 лет, и мне стыдно, что я не оправдал надежды родителей».

Налицо упадническое настроение и боязнь иметь свои желания. Все подавили мама с папой. Сын — «решатель» маминых и папиных проблем. То, что у него самого проблемы, родителей не волнует. Во главе угла — они, любимые. Татьяна, 67 лет: «Что мне делать с сыном? Женился на какой-то дряни. Она из него веревки вьет, а ему хоть бы хны. Я говорю: „Брось ее, тебе нужна другая жена, поскромнее и потише“. А он: „Мама, не лезь в мою жизнь!“ Как „не лезь“, ведь я ему свою жизнь отдала?! И что, теперь и слова не скажи? Я мать! Говорю: „Пока не разведешься, ко мне не приезжай!“ А он и не приезжает. Что делать? Как сына вернуть?»

А вы как думаете, что делать этой маме?

Цитаты с одного «мамочкиного» форума:

— Если твой ребенок глуп, ленив и бездарен, как это принять для себя? Как смириться с тем, что ребенок отправляется в школу на итоговую контрольную по математике и ты заранее знаешь оценку, которую ему поставят? Это двойка. Как любить безусловно? Где взять силы на это, ведь ребенок так в этом нуждается? — А как любить ребенка, если знаешь, что он инвалид? Вот так же и двоечников. — Но ведь есть положительные качества среди отрицательных. А на счет безусловной любви... я не понимаю, как это. Все равно каждый находит компромисс или, как я, находит то хорошее, что есть в ребенке. Ну да, не учится, ленив, но ласковый, меня очень любит и так далее. Или:

— Я про свою дочь от соседей только и слышала: «Ах, какая молодец! Отличница, школу с медалью окончила, в вуз на бюджет поступила!» Да только та отличница дома ни черта не делала и с родителями сквозь зубы разговаривала! А то и вообще демонстративно молчать могла в ответ на вопросы. Сейчас, к счастью, уже отдельно живет, а когда-то я в свою очередь завидовала соседкам и думала, что лучше бы уж училась на тройки, но с нами нормально себя вела. — Я не знаю, что лучше. Нет, ребенка, учащегося на тройки, мне бы было принять тяжелее (!).

Резюме: Дорогие выросшие дети, «разочаровавшие» своих родителей! Вспомните, что вы уже не дети, вы выросли. Наберитесь смелости сказать: «Мама, папа, я вас люблю, но жить я буду так, как я этого хочу. Работать там, где я хочу. Жить с тем, с кем я хочу. Это моя жизнь, не ваша». Мама с папой могут поворчать, поскандалить, даже обидеться. Но через какое-то время они примут эту ситуацию и вы сможете общаться на равных, как взрослые люди со взрослыми людьми. Птенцы уже давно должны вылететь из гнезда. Дорогие родители еще не выросших детей! Если на первом УЗИ в женской консультации вам скажут: «У вас будет отличный мальчик, но двоечник», вы рожать не будете? Или в роддоме вам принесут кормить вашу дочку — будущую отличницу, но в быту неумеху, кормить не будете? Два брата-малыша в песочнице: один — слесарь, другой — программист. Кого заберете домой? Безусловная любовь — это любовь без условий. Получил пять — люблю, получил два — не люблю. Женился на той — любим, не на той — не любим, не сын нам больше. Так, что ли? Дети не собственность родителей. Принимайте их безусловно. Не подавляйте их желания и стремления и не навязывайте им своих. Вы тоже далеко не идеальны. Не загоняйте детей в ваши рамки, откуда шаг в сторону — расстрел. Тогда ваши дети всегда будут с вами и вам не придется беспокоиться о пресловутом стакане воды на старости лет.