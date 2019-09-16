Мечты должны сбываться. В браке или вне его

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Меня зовут Лилия Ахремчик , и на днях я прочитала, что рассталась одна довольно известная пара. Тяжело расставались, как это обычно и бывает. В процессе на поверхность вылезло все то, что было скрыто за глянцевым образом: обиды жены из-за отсутствия помощи, поддержки, обиды мужа, что с рождением детей их связь ослабла... В общем, у каждого — своя правда и свои основания закончить отношения.

Можно перестать думать о ней, можно даже убедить себя, что не очень-то и хотелось, но в глубине души останется знание, которое тихим голосом будет давать о себе знать: «С этим человеком я не могу получить то, что мне необходимо». И тут же следом будет всплывать глобальный вопрос: «А мой ли это человек?» Не сомневайтесь, с этого момента в голове минимум одного человека из пары начнется подсчет проколов. Обнулить его потом бывает просто невозможно.

Удивило другое. Первое, что сделала жена, уехав из общего дома, — купила собаку, прекрасную девочку-лабрадора. И написала, что во время брака это было категорически запрещено. То есть один человек истово с детства мечтал о собаке, а другой человек так же настойчиво был против. Налицо неудовлетворенная потребность.

Что делать?

Можно было бы сказать: «Нужно договариваться». Но есть вопросы, в которых договориться не получается. Например, это может быть жизненно важный принцип, который человек будет отстаивать до последнего. Скорее всего, в этом месте у обоих есть травма. Допустим, мужчина считает, что женщина чего-то не должна делать, а женщина убеждена, что мужчина посягает на ее границы.

Нужна мудрость. В идеале: «Если делаем что-то для меня — делаем что-то для тебя» или «Делаем сначала для тебя, потом реализовываем мою мечту или потребность». Можно также уступить, чтобы избежать конфликта. Но за «уступить» обычно стоит «не удовлетворить свое» (отказаться от своих интересов, проигнорировать их и так далее), и это опасно для отношений. Менее опасно поднимать тему снова и снова, доносить ее важность до партнера и наблюдать, как и куда она развивается. Все изменяется в этом мире, и наше мнение и реакции тоже не статичны.

Мечты должны сбываться в браке или вне его. Человек во многом живет ими. С другим человеком он должен иметь возможность их осуществить рано или поздно. Хотеть собаку, например, это мечта. Не хотеть собаку — это не мечта, это резоны. Чувствуете разницу?

Не становитесь для другого тем, кто остановит его мечты.