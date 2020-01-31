Мамы рассказали, почему не отдали своих детей в общеобразовательные школы. И ни разу об этом не пожалели

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Государственные общеобразовательные школы устраивают далеко не всех родителей. Многие выбирают иные варианты для своих детей: семейное обучение, частные школы, учреждения, специализирующиеся на отдельных методиках. Почему современных пап и мам не прельщает стандартное обучение — вопрос открытый.

Редакция AdMe.ru поговорила с мамами детей, которые учатся не в общеобразовательных школах, узнала их мнение о государственных учреждениях и выяснила, почему они выбрали ту или иную методику образования для своих чад.

Мама пятиклассника, находящегося на семейном обучении

Лаврентий, сын Татьяны. Фото из личного архива.

Мы с мужем выбрали семейное обучение для реализации индивидуального подхода, где способности и желания нашего ребенка будут на первом месте. Эта форма обучения предполагает изучение общеобразовательных предметов вне школы, дома, с помощью различных образовательных онлайн-платформ, репетиторов. До перехода на семейное образование сын учился в частной школе, где ему было трудно переключаться по звонку на другой предмет, ведь он привык завершать начатое. У него не хватало времени на спорт и хобби, он уставал и проявлял повышенную тревожность. После ухода из этой школы он больше 3 месяцев боялся оценок и того, что у него что-то не получится. Выбрав семейное обучение, мы стали открывать для себя радость общения, которого было очень мало, когда ребенок учился в школе. Для нашей семьи важна свобода: выбор времени дня, когда учиться, подходящих учебников, нужного темпа, выбор, в какую тему углубиться и развить ее, а какую — бегло пройти. Необходимо, чтобы у ребенка была мотивация, чтобы он понимал, зачем вообще нужно учиться. В школах обычно ее не развивают и не учат учиться. В итоге ученики становятся безразличными, немотивированными, не знают, какую профессию выбрать. И тут нечему удивляться, ведь за них все решали 11 лет: когда вставать, на какие уроки ходить, что учить, каким учебникам и учителям верить. Учеба должна стать для детей зоной их интересов и личной ответственности. Соответствие принципу «школа для ребенка», а не наоборот.

Мама первоклашки и третьеклашки, которые учатся в частной школе по системе Монтессори

Наши дети ходят в частную школу, где детей обучают по системе Монтессори, но был опыт обучения и в государственной школе, поэтому нам есть с чем сравнить. Система Монтессори предполагает воспитание без принуждения, нацеленное на пробуждение естественного интереса ребенка к обучению и учитывающее его физиологические особенности и психологические потребности. В общеобразовательной школе на изучение материала уходит невероятно много времени. Причины этого — переполненные классы, отсутствие возможности изучить тему и необходимость ждать каждого. К тому же школа привязана к отчетности. Поэтому постоянно дети пишут самостоятельные, контрольные, проверочные работы. А львиная доля настоящего обучения приходится на самостоятельную работу. Во всех общеобразовательных школах есть задания «для галочки». А при нынешней загруженности детей делать что-то помимо уроков в школе, домашних заданий и кружков трудно и вредно для здоровья. Метод Монтессори учит планировать время, быть самостоятельным, отвечать за свои действия, но в то же время выбирать, что именно и когда ты будешь изучать. В монтессори-классе все предметы связаны между собой, понятно, зачем тот или иной предмет надо изучать, к тому же в классах всего по 10 человек. Времени и сил у учителя хватает на каждого ученика. Еще нет оценок и домашних заданий — только внутренняя мотивация. Тем не менее все государственные аттестации сданы на отлично. В отличие от обычной школы, в монтессори-классе нет буллинга, не поощряется ябедничество и другие проявления искусственного общества обычной школы.

Мама четвероклассника, отдавшая предпочтение вальдорфской школе

При выборе школы для сына я руководствовалась ее престижем, наивно полагая, что к нему обязательно прилагается и хороший педагог. Уже в первом классе у ребенка начались проблемы с пониманием материала. Как такое возможно? Оказывается, очень даже. Дело в том, что учительница молоденькая, абсолютно немотивированная, не желающая «отдавать» себя детям. Как выяснилось, она чаще сидела в своем телефоне, нежели объясняла материал. Могла нагрубить, обозвать ребенка, поставить двойку, хотя в первом классе оценок еще нет. В итоге с сыном я занималась сама, а затем и вовсе забрала его из этой школы. Во втором классе сын пошел в другую школу. Тут мы столкнулись с буллингом и полным нежеланием со стороны учителя помочь ребенку влиться в коллектив. Сильное напряжение и стресс привели к расстройству деятельности ЖКТ у сына. Выдохнув и переведя дух, я решила, что третья школа точно будет удачной. Выбор пал на вальдорфскую частную школу. Основа вальдорфской педагогики — раскрытие потенциала ребенка, его мышления, чувств и воли. Именно тут мы нашли необходимое нам спокойствие. И учитель, и класс были очень радушны. Сын быстро влился в коллектив и сломя голову мчался в школу. В программе обучения много творческих дисциплин, которые идеально подходят для моего ребенка: к примеру, дети играют на флейтах, также есть урок эвритмии (сочетает танец и пантомиму под чтение стихов или музыкальное сопровождение). Нет оценок и классических учебников, необходимые пособия подбирает учитель в зависимости от темы и предмета. К личности ребенка очень трепетно и бережно относятся. И самое главное, здесь не заставляют, а учат учиться, мотивируют детей. А какие костюмированные праздники и экскурсии устраивают в школе! Необычные, с фантазией, творческое мышление у детей развивается прекрасно. В нашей школе благоприятная атмосфера, которая поддерживает интерес к учебе у детей, что, на мой взгляд, очень важно.

Мама первоклашки, которая выбрала небольшую частную школу

Коридор и стеллаж для обуви в частной школе. Фото из личного архива.

Для дочери я выбрала небольшую частную школу, в которой очень душевно — складывается ощущение, что пришел в большую семью. Дочка в первом классе, класс разбит на 2 части по 10 человек, учатся отдельно, гуляют вместе. Учителя в мессенджерах делятся наблюдениями по каждому ребенку, вырабатывают общую тактику, могут потом позвать на разговор родителей, посоветоваться, если есть какая-то проблема. Однажды меня позвали на такую беседу, где учитель сообщил, что дочь очень тревожится, что не будет лучшей, и нужно мягко поговорить с ней о том, что ошибки — это нормально. На мой взгляд, альтернативная школа более гибкая, она может перестроить программу под потребности детей и меняющиеся реалии. У них уроки с 3D-принтером есть, например. В первом классе есть предмет «История искусств», который преподает учитель по собственной инициативе. И после одного из таких уроков дочка принесла домой портрет Гильгамеша из пластилина.

Мама семиклассника, сделавшая выбор в пользу семейного обучения

На семейном обучении можно выбирать и корректировать программу под нужды своего ребенка, а не среднестатистического. Если стало неинтересно, можно поискать вариант, где преподают и объясняют лучше. Я заинтересована в наличии настоящих знаний у своего ребенка: если он чего-то не понял, мы разбираем, а не движемся дальше. В любой момент я могу подключить то новое, что появилось в методике преподавания, — программу, пособие, курс лекций. Отдыхает ребенок тогда, когда устал, а не когда выпало время. Школьные программы не успевают за новыми методиками и даже за новыми научными знаниями. Учителя зажаты в строгие рамки, для творческого подхода там не так много места, к тому же многие преподаватели выгорели, устали, движутся по одной колее годами. Оценки имеют весьма опосредованное отношение к реальным знаниям, но мы на них ориентируемся. И с младшей школы начинается подготовка к ЕГЭ. Дети учатся не для того, чтобы узнать новое, выбрать профессию, увлечься наукой, — в конце концов, они учатся, чтобы сдать ЕГЭ. На семейном обучении я освобождена от родительских собраний, не выслушиваю часами неинтересные мне лекции, не взаимодействую с чуждыми мне людьми: я общаюсь с родителями, которые близки мне по духу. Я сама сдаю себе деньги на новые колбы для химических опытов ребенку, а не на подарки преподавателям и новые шторы. Чтобы вывезти ребенка на экскурсию или в театр, мне не надо доказывать толпе других родителей, что это интересно. Если у ребенка не получается с учителем-репетитором, всегда можно поискать другого. В школе же учителя идут «комплектом».