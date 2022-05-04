«Мамам сыновей». Психолог написала правильное письмо от имени сына, которое стоит прочесть каждой маме

Дорогая мамочка! Я рад, что ты у меня есть. И надеюсь, что и ты рада мне. Дорогая мамочка! Что бы плохого ни сделал тебе мой папа, пожалуйста, не переноси свою обиду на меня. Я не виноват в том, что у вас не получилось! Я не могу отвечать за действия другого взрослого человека и за его ошибки. Мамочка, не делай меня своим «единственным мужчиной», своей «опорой», «надеждой». Я всего лишь твой сын. Я вырасту, я хочу идти дальше без чувства вины перед тобой. Я хочу знать, что ты отпускаешь меня и благословляешь на самостоятельную жизнь.

Мамочка, не ломай меня. Я понимаю, как ты устаешь и сколько всего делаешь, чтобы у меня было все. Но то, что ты «убиваешься ради меня», не дает тебе права делать меня постоянно должным тебе. Я хочу стать сильным, хочу, чтобы ты гордилась мной. Но это будет возможным, если я не сломаюсь, если научусь преодолевать трудности. Дорогая моя, пожалуйста, с самого раннего возраста объясни мне и покажи, что значит ответственность, что такое последствия действий. Не исправляй сама все мои ошибки, не прикрывай меня везде. Да, есть то, с чем я не справлюсь, и мне будет нужна твоя помощь. Но есть трудности, из которых я просто обязан выйти сам, иначе я ничему не научусь и не повзрослею. Мамочка, не балуй меня до умопомрачения, каким бы желанным и любимым я ни был. Верь в меня, говори о своей любви, но дай мне право на выбор и свободу там, где я уже смогу ею пользоваться. Не надо контролировать меня: я не научусь тогда доверять ни себе, ни другим. Любимая моя мамочка! Когда я вырасту, не вставай между мной и моей любимой женщиной, даже если ты считаешь, что она мне не подходит. Это мой выбор и моя жизнь. Прими его, а дальше как будет. Не настраивай меня против и не заставляй выбирать тебя или ее.

Я вряд ли когда-нибудь действительно смогу понять и оценить полностью твой вклад, твои усилия... Но прошу тебя, если тебе сложно, трудно, ты не справляешься, не бойся попросить о помощи. Найди на себя время, займись своими делами и собой, вместо того чтобы все больше и больше концентрироваться на мне. Не ищи мне отца. Ищи себе мужа, который будет уважать и любить тебя и сможет принять меня и уважать. Этого достаточно. Не планируй мою жизнь. Я знаю, ты хочешь как лучше. И ты очень боишься быть «плохой мамой», что-то мне не дать... Ты боишься, что я буду недостаточно успешен. Но только я знаю, чего я хочу. Только я знаю, от чего мне хорошо, а от чего — невыносимо. Это мой опыт, мама. С 18 лет уже не ты отвечаешь за меня, но и до этого возраста научи меня слышать себя самого, даже если тебе кажется, что это ошибка. Дорогая моя мамочка! Прими меня таким, какой я есть. Не тем, кем бы ты хотела или мечтала меня видеть. Не тем, кто оправдает твои вложения и ожидания. Прими меня сыном. И я уверен, мама, что все у нас получится: и у тебя, и у меня. И мы сможем сохранить любовь и понимание, даже имея разные точки зрения по многим вопросам. Твой любящий сын.