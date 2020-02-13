Мама составила список честных фактов о беременности, о которых предпочитают молчать
Лаура Мазза (Laura Mazza) — блогер и мама 3 детей. Эта женщина почти каждый день делится в фейсбуке с 246 тыс. подписчиков историями о своей жизни. Один из ее недавних постов стал вирусным. В нем Лаура раскрыла факты о беременности, о которых обычно не говорят.
AdMe.ru публикует пост Маззы, потому что уверен: все мамы мира с ним согласятся.
Вещи, которые никто не хочет рассказывать о беременности:
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Из-за тошноты вы возненавидите все запахи, которые любили. Например, я сейчас терпеть не могу кокосовое масло.
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Вами начнут управлять гормоны. Реклама, в которой сын угощает маму шоколадкой, будет доводить вас до истерики. А если муж посмеет спросить, все ли с вами в порядке, ваши глаза сощурятся так сильно, что начнут стрелять лазерными лучами — во всяком случае, в вашем воображении.
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Ваши соски начнут напоминать острые деревянные зубцы, которые будут торчать как дверные ручки, а ореолы станут такими же огромными, как спутниковые тарелки. К тому же они будут такими чувствительными, что вам захочется побить ветер, который на них подул.
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Чихи не вредят никому, кроме тех, кто ждет ребенка или недавно родил. Ситуация, когда вы немного описались и теперь хотите это скрыть, сразу вернет в детство. Будьте здоровы.
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Если вас не рвет, то вам хочется в туалет. Если не хочется, то это потому, что у вас запор. Но не старайтесь слишком сильно, потому что вас ждет геморрой.
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Сопли. Их слишком много. Нос нафарширован ими, как праздничная индейка. Половиной лекарств нельзя пользоваться, и теперь вы сморкаетесь за двоих.
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Вы просто идете, а ребенок — бум! — колет вас, как будто ножом, в матку. Все, вы не можете никуда идти.
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Вам говорят, что вы светитесь, хотя на самом деле это вы просто много потеете — так, будто живете на Багамах. Активный рост волос тоже не добавляет красоты, ведь это касается и волос на подбородке. К тому же у вас будет больше прыщей, чем в 14 лет, — как будто вновь начался подростковый возраст.
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Вы стали такой огромной, что не видите собственных ног. Но не волнуйтесь: ноги тоже стали огромными, чтобы вы о них не забывали.
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Вы когда-нибудь плакали из-за того, что не можете обуться самостоятельно? Я плакала.
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Еще я плакала из-за носа и губ. Они стали такими огромными, что еще чуть-чуть, и им бы пришлось заводить отдельный почтовый индекс.
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Незнакомцы постоянно будут хотеть вас потрогать. Для них ваш живот превратится в хрустальный шар с предсказаниями. Некоторые начнут угадывать пол ребенка: «Это точно девочка, потому что живот высоко». Конечно, вы видели на УЗИ, что это мальчик, но им виднее.
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Каждая конечность будет болеть. Кажется, что ребенок внутри устраивает перестановку, потому и кости стали настолько подвижными.
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Среди ночи ноги могут захотеть потанцевать. Это весело.
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Хоть вы и очень устаете, заснуть не получается. Ничего не помогает. Абсолютно ничего.
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Из-за этого вы начинаете есть. Вы знаете, что вам не нужно есть за двоих, но, как только кто-то рискнет вам об этом напомнить, вы задумаетесь, не съесть ли их тоже.
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Кстати, много поесть не получится: ребенок занимает почти все место в животе.
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У вас постоянная изжога. Даже если вы едите один сельдерей, пищевод буквально кричит.
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Кстати, вы будете постоянно кричать из-за того, что вам кажется, будто вы рожаете. Схватки Брэкстона-Хикса напоминают удары между ногами каждые 6–10 минут... Хотя кто следит за временем? (Вы следите).
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Десны постоянно кровоточат. Наверное, потому, что беременность — это лучшее время.
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Вы становитесь глупее.
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О чем это я?
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Я вообще где?
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Каждые 3 шага ощущаются как марафон.
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Вам понравится быть беременной, потому что я описала просто восхитительные вещи. Правда?
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По какой-то безумной причине я бы не задумываясь снова забеременела.
Мамы, которые читают наш сайт, чем бы вы дополнили этот список?