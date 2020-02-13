Мама составила список честных фактов о беременности, о которых предпочитают молчать

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Лаура Мазза (Laura Mazza) — блогер и мама 3 детей. Эта женщина почти каждый день делится в фейсбуке с 246 тыс. подписчиков историями о своей жизни. Один из ее недавних постов стал вирусным. В нем Лаура раскрыла факты о беременности, о которых обычно не говорят.

AdMe.ru публикует пост Маззы, потому что уверен: все мамы мира с ним согласятся.

Вещи, которые никто не хочет рассказывать о беременности:

  1. Из-за тошноты вы возненавидите все запахи, которые любили. Например, я сейчас терпеть не могу кокосовое масло.

  2. Вами начнут управлять гормоны. Реклама, в которой сын угощает маму шоколадкой, будет доводить вас до истерики. А если муж посмеет спросить, все ли с вами в порядке, ваши глаза сощурятся так сильно, что начнут стрелять лазерными лучами — во всяком случае, в вашем воображении.

  3. Ваши соски начнут напоминать острые деревянные зубцы, которые будут торчать как дверные ручки, а ореолы станут такими же огромными, как спутниковые тарелки. К тому же они будут такими чувствительными, что вам захочется побить ветер, который на них подул.

  4. Чихи не вредят никому, кроме тех, кто ждет ребенка или недавно родил. Ситуация, когда вы немного описались и теперь хотите это скрыть, сразу вернет в детство. Будьте здоровы.

  5. Если вас не рвет, то вам хочется в туалет. Если не хочется, то это потому, что у вас запор. Но не старайтесь слишком сильно, потому что вас ждет геморрой.

  6. Сопли. Их слишком много. Нос нафарширован ими, как праздничная индейка. Половиной лекарств нельзя пользоваться, и теперь вы сморкаетесь за двоих.

  7. Вы просто идете, а ребенок — бум! — колет вас, как будто ножом, в матку. Все, вы не можете никуда идти.

  8. Вам говорят, что вы светитесь, хотя на самом деле это вы просто много потеете — так, будто живете на Багамах. Активный рост волос тоже не добавляет красоты, ведь это касается и волос на подбородке. К тому же у вас будет больше прыщей, чем в 14 лет, — как будто вновь начался подростковый возраст.

  9. Вы стали такой огромной, что не видите собственных ног. Но не волнуйтесь: ноги тоже стали огромными, чтобы вы о них не забывали.

  10. Вы когда-нибудь плакали из-за того, что не можете обуться самостоятельно? Я плакала.

  11. Еще я плакала из-за носа и губ. Они стали такими огромными, что еще чуть-чуть, и им бы пришлось заводить отдельный почтовый индекс.

  12. Незнакомцы постоянно будут хотеть вас потрогать. Для них ваш живот превратится в хрустальный шар с предсказаниями. Некоторые начнут угадывать пол ребенка: «Это точно девочка, потому что живот высоко». Конечно, вы видели на УЗИ, что это мальчик, но им виднее.

  13. Каждая конечность будет болеть. Кажется, что ребенок внутри устраивает перестановку, потому и кости стали настолько подвижными.

  1. Среди ночи ноги могут захотеть потанцевать. Это весело.

  2. Хоть вы и очень устаете, заснуть не получается. Ничего не помогает. Абсолютно ничего.

  3. Из-за этого вы начинаете есть. Вы знаете, что вам не нужно есть за двоих, но, как только кто-то рискнет вам об этом напомнить, вы задумаетесь, не съесть ли их тоже.

  4. Кстати, много поесть не получится: ребенок занимает почти все место в животе.

  5. У вас постоянная изжога. Даже если вы едите один сельдерей, пищевод буквально кричит.

  6. Кстати, вы будете постоянно кричать из-за того, что вам кажется, будто вы рожаете. Схватки Брэкстона-Хикса напоминают удары между ногами каждые 6–10 минут... Хотя кто следит за временем? (Вы следите).

  7. Десны постоянно кровоточат. Наверное, потому, что беременность — это лучшее время.

  8. Вы становитесь глупее.

  9. О чем это я?

  10. Я вообще где?

  11. Каждые 3 шага ощущаются как марафон.

  12. Вам понравится быть беременной, потому что я описала просто восхитительные вещи. Правда?

  13. По какой-то безумной причине я бы не задумываясь снова забеременела.

Мамы, которые читают наш сайт, чем бы вы дополнили этот список?

60
23
148
13k

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